مدن ألمانية ترغب باستقبال اللاجئين العالقين على متن "سي ووتش3"

مرّ نحو أسبوعين على أزمة سفينة "سي ووتش 3" العالقة في ميناء لامبيدوزا، والآن سمحت السلطات الإيطالية بإجلاء أحد المهاجرين ممن تدهورت حالتهم الصحية من على متن السفينة، برفقة شقيقه القاصر، ليبقى 40 مهاجرا عالقين دون حل واضح. إذ يرفض وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، استقبال هؤلاء اللاجئين، بل حتى إنه هدد بنشر قوات أمنية في الميناء بعد أن تحدّته قبطانة السفينة، ودخلت المياه الإقليمية الإيطالية أول أمس الأربعاء (26 حزيران/ يونيو).

ولكن عمدة مدينة مونستر الألمانية، ماركوس ليفي، جدد اقتراح إدارة المدينة القاضي باستقبال ثلاثة لاجئين على متن السفينة "Sea-Watch 3". وكان ليفي قد أرسل خطابا بالفعل إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أخبرها بالقرار، مؤكدا أنه يحظى بدعم العديد من أبناء المدينة.

مدن ألمانية أخرى ترغب بالمشاركة

إلى جانب مونستر أبدت عدة مدن ألمانية في ولاية شمال الراين ويستفاليا رغبتها في استقبال لاجئين على متن السفينة التي ترسو مقابل جزيرة لامبيدوزا وما تزال تمنعها السلطات الإيطالية من الرسو في الميناء. حيث طلب كل من عمدة مدن: كولونيا ودورتموند ودوسلدورف وفيتر من وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر الاتصال بالسلطات الإيطالية وإعلامهم حول استعداد المدن المذكرة لاستقبال اللاجئين.

ولكي تتمكن المدن الألمانية من استقبال اللاجئين ينبغي أن تتفق ألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي أولا على عملية توزيع المهاجرين. وكانت ناديا كايلولي مراسلة قناة "WDR"، والتي تتواجد على متن السفينة، أنه تم إعلام اللاجئين على متن السفينة برغبة المدن الألمانية في استقبالهم. لكن ذلك يتطلب مصادقة السلطات الإيطالية وهو ما لم يتحقق لغاية الآن بحسب المراسلة الألمانية.

لاجئون عالقون

يذكر أن سفينة الإنقاذ الألمانية "سي-ووتش 3" تمكنت من إنقاذ 53 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا في (12 حزيران/ يونيو) وافقت إيطاليا على استقبال 11 منهم لأسباب طبية وإنسانية، في حين أنها رفضت استقبال الباقين منهم.

وبموجب مرسوم حكومي صدر مؤخرا من وزير الداخلية االإيطالي ماتيو سالفيني، تتعرض سفن الإنقاذ التي تستهين بأوامر الابتعاد عن المياه الإيطالية لغرامة تترواح قيمتها بين 10 آلاف و50 ألف يورو. وبحسب سالفيني، يجب على سي ووتش أخذ المهاجرين إلى ألمانيا أو هولندا وهي الدولة التي ترفع السفينة علمها. وكانت منظمة الإنقاذ الألمانية قد طلبت في السابق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تأمر إيطاليا باستقبال سفنها، ولكن المحكمة ومقرها ستراسبورغ رفضت الالتماس.

تهديد بالدخول عنوة

وكانت كارولا ريكيت قبطان سفينة "سي ووتش3" دخلت المياه الإقليمية الإيطالية عنوة يوم الأربعاء معتبرة أن حياة عشرات المهاجرين مهددة، وقالت خلال مقابلة صحفية "قررت الدخول إلى ميناء لامبيدوزا، أدرك خطورة ما أقوم به ولكن الـ42 ناجيا أرهقوا، سآخذ السفينة إلى شاطئ الأمان الآن".

ع.أ.ج/ د.ص-مهاجر نيوز