مدغشقر: مجاعة بسبب الجفاف

رئيس سريلانكا يقبل التنحي والمحتجون يحرقون منزل رئيس الوزراء

بعد ساعات من فراره من مبنى الرئاسة الذي اقتحمه محتجون، أعلن رئيس سريلانكا موافقته على التنحي الأسبوع المقبل، كما أبدى رئيس الوزراء استعداده للتنحي، لكن المحتجين أضرموا النار في منزله.