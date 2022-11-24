مدغشقر: مجاعة بسبب الجفاف

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الملايين في مدغشقر يحتاجون إلى مساعدات طارئة، وأعدادهم في ازدياد. وذلك بسبب عدم هطول الأمطار على الرغم من بداية موسمها. مراسل دي دبليو أدريان كريش زار المنطقة المنكوبة.
بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة الجوع دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى حرب أقوى ضد الجوع حول العالم في ظل ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بسبب الحروب والتغيرات المناخية
أطلقت أوكرانيا اليوم برنامج مساعدات دولية تحت اسم "حبوب من أوكرانيا" يهدف إلى تصدير الحبوب إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف
كالصومال واليمن. فيما حصدت أوكرانيا وعوداً جديدة بالحصول على دعم في مواجهة موسكو.
آثار من عصور ما قبل التاريخ وهياكل سفن من الحرب العالمية الثانية ونقوشات على "أحجار الجوع"؛ موجة الجفاف التي ضربت أوروبا كشفت كنوزًا مغمورة منها ما يذكر بموجات الجفاف السابقة في القارة العجوز.
بعد ساعات من فراره من مبنى الرئاسة الذي اقتحمه محتجون، أعلن رئيس سريلانكا موافقته على التنحي الأسبوع المقبل، كما أبدى رئيس الوزراء استعداده للتنحي، لكن المحتجين أضرموا النار في منزله.
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