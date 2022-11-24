 مدغشقر: مجاعة بسبب الجفاف | مراسلون حول العالم | DW | 01.01.2023

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مراسلون حول العالم

مدغشقر: مجاعة بسبب الجفاف

الملايين في مدغشقر يحتاجون إلى مساعدات طارئة، وأعدادهم في ازدياد. وذلك بسبب عدم هطول الأمطار على الرغم من بداية موسمها. مراسل دي دبليو أدريان كريش زار المنطقة المنكوبة.

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