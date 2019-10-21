مدرس يبتكر خدعة شيطانية للإمساك بالطلبة "الغشاشين"

يخطئ كثير من الطلاب حين يعتقدون أن معلميهم لن يكونوا على دراية بأحدث طرق الغش والخداع خلال الامتحانات نظراً لفارق السن الكبير بينهما ولارتباط تلك الأجيال الأصغر سناً بوسائل التكنولوجيا سريعة التطور. لكن أحد المعلمين أثبت خطأ هذا الافتراض من خلال ابتكار طريقة ذكية لاكتشاف هؤلاء الطلبة الغشاشين، ليتكشف بسببها عدداً من هؤلاء الطلبة.

وأوضح أحد الطلبة أنه عندما حضر هو وزملائه لأداء الامتحان النهائي في مادة الهندسة للقبول بإحدى الجامعات الأمريكية، غادر حوالي نصف الحضور غرفة الامتحان لاستخدام الحمام أثناء الاختبار - بصورة أكثر من المعتاد.

يقول الطالب في رسالة مطولة نشرها على موقع ريديت إن الغالبية العظمى من زملائه كانوا يبحثون عن إجابات على الانترنت عبر هواتفهم الذكية، الأمر الذي "أغضبه" كثيراً.

لكن بعد مغادرة قاعة الامتحان، تذكر الطالب أن هناك سؤالًا واحداً ورد في ورقة الامتحان لم يكن له أدنى علاقة بما تم تدريسه لهم خلال الفصل الدراسي.

يقول الطالب إن السؤال كان يتكون من جزئين الجزء (أ) ، كان "سهلًا إلى حد ما"، لكن الجزء "ب" كان اشكاليا، ولم يكن لديه أي فكرة عن كيفية الإجابة، لذلك تركه فارغًا لأنه لا يمثل سوى 5 درجات من إجمالي 100 درجة.

حيلة لا تنطلي على أي أستاذ

ويستخدم العديد من الطلبة موقعاً على الانترنت يسمى Chegg وهو موقع يتبع شركة تكنولوجيا معلومات أمريكية، ويقدم إجابات على أسئلة الامتحانات والواجبات المنزلية. وافترض أغلب الطلاب أن معلميهم لا يعرفون الموقع الالكتروني، لكن هذا الأستاذ كان على علم به واستخدمه بصورة عكسية ضد الطلاب "الغشاشين" بعد أن سئم من طلبهم المتكرر للخروج من الامتحان والذهاب الى الحمام كذريعة للبحث عن الإجابات على هواتفهم.

كتب الطالب على موقع "رديت": "لقد وضع المدرس سؤالاً شديد الصعوبة، وقبل شهر تقريبًا أنشأ المدرس حساباً على الموقع متظاهراً بأنه طالب ممن يقومون بإضافة الأسئلة انتظارا لوضع الحل على الموقع، مع وضع صياغة مستحيلة الفهم للسؤال. وبعدها قام المدرس بإنشاء حساب آخر واضعا اجابة على السؤال تبدو خادعة للغاية لمن يراها لأول وهلة لكن من يدقق يكتشف انها اجابة غير منطقية وغير علمية بالمرة.

وعقب تصحيح أوراق الامتحان، أرسل المدرس رسالة إلى جميع طلاب الجامعة بالبريد الإلكتروني شرح فيها خطته الشيطانية للإمساك بأولئك الذين حصلوا على "بعض المساعدة الخارجية"، بحسب ما نشر موقع صحيفة "ميرور" البريطانية.

قائمة بـ"الغشاشين"

ومن بين 99 ورقة امتحان تسلمها المدرس، وقع 14 طالب في الخدعة ونقلوا الإجابة كما هي من الموقع إلى ورقة الامتحان. فكانت النتيجة أن عاقبهم الأستاذ ومنحهم جميعاً (صفراً) كنتيجة لغشهم في امتحان القبول بالجامعة والتي أرسل إليها نتيجة الامتحان، شارحاً بأن الطلبة خرقوا قواعد الشرف الأكاديمي التي وقعوا عليها، كما تم توزيع أسماء الطلاب على جميع المعلمين الآخرين وتمت الإشارة إليهم بـ "الغشاشين"، فيما منح باقي الطلاب ممن أجابوا اجابات مختلفة أو تركوا السؤال المزيف دون إجابة الدرجة الكاملة للسؤال.

وقد أبدى طلاب ومعلمون إعجابهم بخطة المعلم الماكرة، فقال أحدهم رداً على ما كتب الطالب: "هذا مذهل! لقد رأيت بعض القصص مثل هذه، ويسعدني دائمًا أنني لا أستخدم موقع Chegg للاختبارات". وقال آخر: "بصراحة إذا كنت تغش في الامتحان، فأنت تستحق أن يتم القبض عليك. عليك أن تتعلم وتذاكر كأي شخص آخر."

ع.ح./و.ب.