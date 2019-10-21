 مدرس يبتكر خدعة شيطانية للإمساك بالطلبة ″الغشاشين″ | عالم المنوعات | DW | 16.12.2019

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منوعات

مدرس يبتكر خدعة شيطانية للإمساك بالطلبة "الغشاشين"

ضاق أحد المعلمين ذرعاً باستخدام الطلبة لهواتفهم المحمولة للحصول على إجابات الامتحان والغش في مباريات القبول للجامعة. المدرس ابتكر طريقة ملتوية للكشف عن هؤلاء الطلبة ونجح بالفعل في اكتشاف 14 منهم!

Mecklenburg-Vorpommern Rostock Abitur-Prüfungen (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

صورة أرشيفية لطلبة في قاعة امتحانات

يخطئ كثير من الطلاب حين يعتقدون أن معلميهم لن يكونوا على دراية بأحدث طرق الغش والخداع خلال الامتحانات نظراً لفارق السن الكبير بينهما ولارتباط تلك الأجيال الأصغر سناً بوسائل التكنولوجيا سريعة التطور. لكن أحد المعلمين أثبت خطأ هذا الافتراض من خلال ابتكار طريقة ذكية لاكتشاف هؤلاء الطلبة الغشاشين، ليتكشف بسببها عدداً من هؤلاء الطلبة.

وأوضح أحد الطلبة أنه عندما حضر هو وزملائه لأداء الامتحان النهائي في مادة الهندسة للقبول بإحدى الجامعات الأمريكية، غادر حوالي نصف الحضور غرفة الامتحان لاستخدام الحمام أثناء الاختبار - بصورة أكثر من المعتاد.

يقول الطالب في رسالة مطولة نشرها على موقع ريديت إن الغالبية العظمى من زملائه كانوا يبحثون عن إجابات على الانترنت عبر هواتفهم  الذكية، الأمر الذي "أغضبه" كثيراً.

لكن بعد مغادرة قاعة الامتحان، تذكر الطالب أن هناك سؤالًا واحداً ورد في ورقة الامتحان لم يكن له أدنى علاقة بما تم تدريسه لهم خلال الفصل الدراسي.

يقول الطالب إن السؤال كان يتكون من جزئين الجزء (أ) ، كان "سهلًا إلى حد ما"، لكن الجزء "ب" كان اشكاليا، ولم يكن لديه أي فكرة عن كيفية الإجابة، لذلك تركه فارغًا لأنه لا يمثل سوى 5 درجات من إجمالي 100 درجة.

حيلة لا تنطلي على أي أستاذ

 

ويستخدم العديد من الطلبة موقعاً على الانترنت يسمى Chegg وهو موقع يتبع شركة تكنولوجيا معلومات أمريكية، ويقدم إجابات على أسئلة الامتحانات والواجبات المنزلية. وافترض أغلب الطلاب أن معلميهم لا يعرفون الموقع الالكتروني، لكن هذا الأستاذ كان على علم به واستخدمه بصورة عكسية ضد الطلاب "الغشاشين" بعد أن سئم من طلبهم المتكرر للخروج من الامتحان والذهاب الى الحمام كذريعة للبحث عن الإجابات على هواتفهم.

كتب الطالب على موقع "رديت": "لقد وضع المدرس سؤالاً شديد الصعوبة، وقبل شهر تقريبًا أنشأ المدرس حساباً على الموقع متظاهراً بأنه طالب ممن يقومون بإضافة الأسئلة انتظارا لوضع الحل على الموقع، مع وضع صياغة مستحيلة الفهم للسؤال. وبعدها قام المدرس بإنشاء حساب آخر واضعا اجابة على السؤال تبدو خادعة للغاية لمن يراها لأول وهلة لكن من يدقق يكتشف انها اجابة غير منطقية وغير علمية بالمرة.

وعقب تصحيح أوراق الامتحان، أرسل المدرس رسالة إلى جميع طلاب الجامعة بالبريد الإلكتروني شرح فيها خطته الشيطانية للإمساك بأولئك الذين حصلوا على "بعض المساعدة الخارجية"، بحسب ما نشر موقع صحيفة "ميرور" البريطانية.

قائمة بـ"الغشاشين"

ومن بين 99 ورقة امتحان تسلمها المدرس، وقع 14 طالب في الخدعة ونقلوا الإجابة كما هي من الموقع إلى ورقة الامتحان. فكانت النتيجة أن عاقبهم الأستاذ ومنحهم جميعاً (صفراً) كنتيجة لغشهم في امتحان القبول بالجامعة والتي أرسل إليها نتيجة الامتحان، شارحاً بأن الطلبة خرقوا قواعد الشرف الأكاديمي التي وقعوا عليها، كما تم توزيع أسماء الطلاب على جميع المعلمين الآخرين وتمت الإشارة إليهم بـ "الغشاشين"، فيما منح باقي الطلاب ممن أجابوا اجابات مختلفة أو تركوا السؤال المزيف دون إجابة الدرجة الكاملة للسؤال.

وقد أبدى طلاب ومعلمون إعجابهم بخطة المعلم الماكرة، فقال أحدهم رداً على ما كتب الطالب: "هذا مذهل! لقد رأيت بعض القصص مثل هذه، ويسعدني دائمًا أنني لا أستخدم موقع Chegg للاختبارات". وقال آخر: "بصراحة إذا كنت تغش في الامتحان، فأنت تستحق أن يتم القبض عليك. عليك أن تتعلم وتذاكر كأي شخص آخر."

ع.ح./و.ب.

  • Symbolbild - Mittagsschlaf

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    النوم: قلة النوم تفقدك التركيز طيلة اليوم. ولكي تتمتع بنوم عميق ومريح عليك بممارسة الرياضة باعتدال لأنها تجعل نومك أعمق وقد تقلل من الفترة التي تحتاجها من ساعات النوم يوميا.

  • Symbolbild- Ärzte untersuchen Röntgenaufnahmen

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    الضوء: يزيد الضوء من قدرتنا على العمل والأداء، لأن الظلام يجعل أجسادنا تستعد للنوم. ولزيادة التركيز ينبغي العمل في ضوء النهار، وعند العمل أثناء الليل ينبغي إشعال الضوء.

  • Essen in der Mensa

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    التغذية: تساعد التغذية على التركيز أكثر مما يعتقد أغلب الناس. لذلك ينبغي اختيار الطعام بحيث لا يمتلئ البطن تماما ولا يصاب الإنسان بالتخمة بعد الأكل. وينصح بتناول إفطار جيد للحفاظ على مستوى التركيز، أما في الغداء فيمكن تناول ما تيسّر من الطعام الخفيف كالخضروات والفواكه والأرز. وقبل القيام بعمل معين، تناولْ بعض الطعام!

  • Deutschland Fitness Frau im Fitness-Studio trinkt Wasser

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    الشرب: تصل نسبة الماء في الجسم إلى 70%. بإمكان الإنسان الصبر على الأكل لمدة أسبوعين لكن لا يمكنه البقاء دون ماء لأكثر من ثلاثة أيام. بين ليترين إلى ثلاثة ليترات هو ما يحتاجه الإنسان يوميا من الماء. خذ معك دائما قنينة (عبوة) ماء كبيرة حين تخرج من البيت.

  • Symbolbild Zuwanderung von Fachkräften

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    مكان العمل: عليك الجلوس في مكان عمل هادئ وخلفك باب غرفة العمل كي لا تلهيك حركة الداخلين عبره أو المارين أمامه عن التركيز في العمل. الألوان الحمراء والخضراء والصفراء تزيد التركيز، كما أن اللون الأزرق يعلي روح الإبداع ويعمل على تهدئة الأعصاب.

  • Symbolbild Zugverspätung

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    كيفية الجلوس: تلعب هيئة الجلوس دورا في التركيز أثناء العمل. اجعل قدميك في زاوية تسعين درجة أثناء التعلم والمذاكرة أو الدراسة وستلمس فرقا في التركيز. كما أن الوقوف أثناء العمل يساعد على التركيز. وأثناء الجلوس حافظ على استقامة عمودك الفقري.

  • Sport und Fitness in der Stadt

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    الرياضة: تجعلنا الرياضة أكثر توازنا. أما قلة الحركة فتجعلنا أكثر عصبية وأقل تركيزا. المشي أسهل أنواع الرياضات. ويزيد، عند ممارسته في الصباح الباكر، من هرمون السعادة في الجسم.

  • Symbolbild Kopfschmerzen Migräne

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    التوازن في استهلاك طاقة الجسم: لا تركز طاقتك في شيء وحيد، ولكن حاول توزيعها على عدة مجالات مثل الهوايات. وخصص وقتا لجسدك ولعقلك وروحك. ولا تصرف كل طاقتك فقط في العمل، فذلك يقلل من القدرة على التركيز وقد يؤدي إلى ما يسمى بـ "الاحتراق النفسي".

  • Büro Pause Kollegen Symbolbild

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    الاستراحة: خذ استراحة من وقت إلى آخر أثناء العمل. إنه أمر ضروري لصحتك النفسية والجسدية ويساعد على التركيز.

  • Symbolbild Arbeiten im Park

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    الاستمتاع بالعمل: تلعب درجة اهتمامك بما تفعله دورا في التركيز. حاول أن تحفز نفسك بنفسك وأن تثير اهتمامك بما تعمل، كي تكون أكثر تركيزا.

  • Symbolbild Bildung Deutschland Schulbücher Lernen

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    النجاح يبدأ من الرأس: حاول التأثير على عقلك وجعله أكثر تركيزا من خلال أن تعِدَ نفسك بنفسك بأنك ستعمل بتركيز. ولا بأس من مكافئة نفسك في حال أنجزت عملا صعبا خلال وقت قياسي مثلا.

    الكاتب: إعداد: علي المخلافي


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هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

توجد الكثير من الطرق الطبيعية لزيادة التركيز الذهني دون اللجوء إلى الحبوب المنشطة المحظورة. وهنا نستعرض بعض أهم الطرق المتاحة للجميع التي بالإمكان من خلالها تقوية القدرة على التركيز بسهولة ومن دون أي تكلفة مالية إضافية. (05.05.2015)  

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