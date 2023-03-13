مدرسة متنقلة في الفلبين

الأمم المتحدة: عدد ضحايا اليمن من الأطفال يتجاوز 11 ألفًا!

كشف تقرير لليونيسيف أن عدد ضحايا حرب اليمن من الأطفال تجاوز 11 ألفًا، ثلثهم قتلى، فضلًا عن زيادة عدد الأطفال المجندين إلى نحو 4 آلاف. ودعت المنظمة أطراف الحرب إلى حماية الأطفال، مؤكدة على ضرورة تجديد الهدنة.