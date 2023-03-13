 مدرسة متنقلة في الفلبين | العولمة 3000 | DW | 18.03.2023

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العولمة 3000

مدرسة متنقلة في الفلبين

في الفلبين أدت إجراءات الإغلاق الصارمة بسبب جائحة كورونا إلى حرمان الأطفال فرصة التعليم لمدة عامين، ممّا جعل كثيرون منهم يعجزون عن مواصلة تعليمهم. الآن أصبح هناك مدرسة متنقلة تساعد الأطفال المتضررين في الفلبين.

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