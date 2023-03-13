مدرسة متنقلة في الفلبين

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في الفلبين أدت إجراءات الإغلاق الصارمة بسبب جائحة كورونا إلى حرمان الأطفال فرصة التعليم لمدة عامين، ممّا جعل كثيرون منهم يعجزون عن مواصلة تعليمهم. الآن أصبح هناك مدرسة متنقلة تساعد الأطفال المتضررين في الفلبين.
بفعل التغيّر المناخي والأزمات والحروب وجائحة كورونا، عمالة الأطفال في ارتفاع حول العالم، والأمم المتحدة تطالب في اليوم العالمي لمكافحة الظاهرة بسياسات "فعّالة"، وألمانيا تطالب بقانون أوروبي يشمل سلاسل التوريد العالمية.
من أجل تعويض نقص العمال المهرة في ألمانيا، هناك حاجة ماسة لاستقدام 400 ألف عامل سنويا. لكن أولئك الذين يأتون إلى سوق العمل الألماني من الخارج غالبا ما يغادرونه بسرعة. DW تحدثت مع خبراء عن أسباب ذلك وعن الحلول الممكنة.
كشف تقرير لليونيسيف أن عدد ضحايا حرب اليمن من الأطفال تجاوز 11 ألفًا، ثلثهم قتلى، فضلًا عن زيادة عدد الأطفال المجندين إلى نحو 4 آلاف. ودعت المنظمة أطراف الحرب إلى حماية الأطفال، مؤكدة على ضرورة تجديد الهدنة.
يموت عدد كبير من الأطفال في أوروبا كل عام غرقاً. مبادرة لجامعة ألمانية تهدف إلى تحسين قدرة الصغار على السباحة. النتائج الأولى مشجعة، لكن المشاكل الناتجة عن عدم توفر البنية التحتية والمدربين لا تزال قائمة.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول