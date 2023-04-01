مدرسة صديقة للبيئة في غزة

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وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تفتتح بدعم ألماني مدرسة نموذجية في قطاع غزة فهي أول مدرسة صديقة للبيئة
عبر فلسطينيون عن غضبهم من فكرة روجت لها وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تقوم على تفويض بعض خدماتها إلى منظمات دولية أخرى. فما خلفيات الغضب الفلسطيني، وما علاقته بحق العودة الذي يتمسكون به؟
أسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن تشريد قرابة 10 آلاف شخص وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني المتردي فعليا في القطاع في ظل أزمة جائحة كورونا ووسط نقص في المساعدات الإغاثية.
دخل في وقت مبكر صباح اليوم حيّز التنفيذ اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014.
في تطور جديد أطلقت ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه اسرائيل، وفق مصدر عسكري لبناني، وذلك بالتزامن مع تصعيد عسكري غير مسبوق بين حركة حماس وإسرائيل، وسقوط أكثر من 100 قتيل جراء القصف الإسرائيلي على غزة.
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