مدرسة صديقة للبيئة في غزة

++تغطية مستمرة++ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يدخل حيّز التنفيذ

دخل في وقت مبكر صباح اليوم حيّز التنفيذ اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014.