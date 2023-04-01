 مدرسة صديقة للبيئة في غزة | DW الأخبار | DW | 03.04.2023

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مدرسة صديقة للبيئة في غزة

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تفتتح بدعم ألماني مدرسة نموذجية في قطاع غزة فهي أول مدرسة صديقة للبيئة

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31.03.2023, Berlin: Besucherinnen sind in einer Spiegelung bei der Vorbesichtigung der Ausstellung ´Gerhard Richter. 100 Werke f¸r Berlinª in der Neuen Nationalgalerie vor dem Werk Birkenau-Zyklus (2014) des K¸nstlers Gerhard Richter zu sehen. Richter hat die Fotos in unscharf wirkende groﬂe Gem‰lde ¸bertragen. Die jeweils 2,60 mal 2,00 Meter groﬂen Werke ¸berzog er dann mit mehreren Farbauftr‰gen. Durch die Farbverl‰ufe ist vom urspr¸nglichen Motiv nichts mehr erkennbar. Durch vier graue Spiegel gegen¸ber werden Besucherinnen und Besucher in direkte Beziehung zur Arbeit gesetzt. Die Ausstellung ist ab 01.04.2023 zu sehen und soll bis 2026 im Untergeschoss der Neuen Nationalgalerie gezeigt werden. Foto: Julius-Christian Schreiner/dpa - ACHTUNG: Nur in vollem Format und nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung ¸ber die Ausstellung. +++ dpa-Bildfunk +++

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01.04.2023 ARKANSAS, USA - APRIL 1: Residents clean up after the devastating tornadoes in Little Rock, Arkansas, United States on April 1, 2023. Governor Sarah Huckabee Sanders surveyed damaged areas. Peter Zay / Anadolu Agency

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Palestinian families leave their homes in Gaza City with some belongings to shelter in a safer neighbourhood, following massive Israeli bombardment early on May 16, 2021. - The previous day, an Israeli air strike flattened a 13-floor building housing Qatar-based Al Jazeera television and the US news agency the Associated Press in the Gaza Strip. (Photo by MOHAMMED ABED / AFP)

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A general view of Gaza before the start of a reported Israel-Gaza ceasefire, in Gaza City, May 20, 2021. REUTERS/Mohammed Salem

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A picture taken on May 13, 2021 shows a ball of fire engulfing the Al-Walid building which was destroyed in an Israeli airstrike on Gaza city early in the morning. - The Israeli army has launched hundreds of air strikes on the Gaza Strip since the begining of the week, while Palestinian militants have launched more than 1,200 rockets, according to Israel's army, in some of the worst violence in seven years in the area. (Photo by - / AFP) / “The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by - has been modified in AFP systems in the following manner: [on May 13, 2021] instead of [on March 13, 2021]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”

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