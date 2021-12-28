مدرسة تاوي اللاجئين في ليبيا

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تحولت مدرسة الشعب المسلح في بلدة تاورغاء الليبية إلى ملجأ لإيواء الاسر النازحة، التي تعيش في ظل ظروف صعبة، وسط غياب أي دعم من منظمات حكومية أو إغاثية.
كان مشهد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا هو آخر مشاهد الأزمة الليبيبة التي شهدت توافقات ومؤتمرات دولية لم تشهدها أي أزمة في المنطقة. فهل تلوح في الأفق ملامح مستقبل أفضل؟ أم تتغلب مصالح الحلفاء على مصالح الشعب الليبي؟
بدأ الاتحاد الأوروبي عملية جديدة لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في البحر الأبيض المتوسط هذا الأسبوع بسفينة حربية فرنسية وطائرة دورية من لوكسمبورغ. وتشارك ألمانيا أيضا في المهمة بعدد من جنودها.
تصادف اليوم الذكرى السبعين لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين. ما هي حيثيات وأسباب رؤيتها النور؟ وهل ما تزال صالحة اليوم أم أن الزمن تقادم بها وتحتاج دماء جديدة في وجه محاولات الالتفاف عليها وإفراغها من محتواها؟
يرى عدد من المراقبين الألمان أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى بقوة لتعزيز قبضته على الحكم، غير أن فيروس كورونا والانهيار التاريخي لأسعار النفط علاوة على الحرب في اليمن تهدد بتبخر هذه الأحلام في سراب الصحراء.
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