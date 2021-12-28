 مدرسة تاوي اللاجئين في ليبيا | DW الأخبار | DW | 28.12.2021

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مدرسة تاوي اللاجئين في ليبيا

تحولت مدرسة الشعب المسلح في بلدة تاورغاء الليبية إلى ملجأ لإيواء الاسر النازحة، التي تعيش في ظل ظروف صعبة، وسط غياب أي دعم من منظمات حكومية أو إغاثية.

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