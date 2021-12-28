مدرسة تاوي اللاجئين في ليبيا

السعودية ـ خبراء ألمان يتوقعون انهيار "رؤية" محمد بن سلمان

يرى عدد من المراقبين الألمان أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى بقوة لتعزيز قبضته على الحكم، غير أن فيروس كورونا والانهيار التاريخي لأسعار النفط علاوة على الحرب في اليمن تهدد بتبخر هذه الأحلام في سراب الصحراء.