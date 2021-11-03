مدرب لايبزيغ ينتقد حكم مبارة سان جيرمان- "كأنه يريد توقيع نيمار"

خطف فريق لايبزيغ الألماني تعادلا مثيرا في اللحظات الأخيرة من ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لكلٍّ منهما، مساء أمس الأربعاء (الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 2021) ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، بينما حصد لايبزيغ أول نقطة له في مشواره بدور المجموعات، محتلا المركز الأخير.

وتقدم لايبزيغ عبر كريستوفر نكونكو في الدقيقة الثامنة، قبل أن يسجل جورجينو فينالدوم هدفين لباريس سان جيرمان في الدقيقتين 21 و39. وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني سجل دومينيك سوزبوسلاي هدف التعادل لفريق لايبزيغ من ضربة جزاء. وشهدت المباراة إهدار لايبزيغ ضربة جزاء، حيث تصدى الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان لتسديدة البرتغالي أندريه سيلفا في الدقيقة 12.

لكن الأداء الرائع للفريق لم يثن مدرب لايبزيغ جيسي مارش عن توجيه سهام انتقاداته تجاه حكم المباراة السويدي أندرياس إيكبيرغ الذي اتهمه بالمعاملة غير المتكافئة، حسب ما نقلت مجلة "دير شبيغل" في موقعها الإلكتروني.

وقال مارش بعد المباراة: "كنت غاضباً حقًا من أداء الحكم منذ البداية. لقد رأيت في كثير من الأحيان أن الأندية الكبيرة تحصل على كل الاحترام من الحكام، ولكن ليس الصغار". وأضاف "الطريقة الوحيدة للتغيير هي البوح بمشاعري تجاه ذلك".

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وكان المدرب الأمريكي قد عبّر عن غضبه من قرارات الحكم اثناء المباراة أيضاً وكان منزعجا جداً منه حسب قوله. وقد تلقى بالفعل تحذيراً من الحكم بشأن احتجاجاته المستمرة. وقال مارش بعد المباراة "لقد تحدثت أيضاً إلى الحكم الرابع، ولدي الآن خياران: أما أن أجلس هنا وأتقبل كل شيء منكم، أو أظهر مشاعري وأحاول الحصول على مزيد من الاحترام من الحكم".

وأضاف مارش:" في لحظات كثيرة كان الأمر أشبه بطلب توقيع نيمار بعد المباراة. لأكون صريحاً، أعلم أنه أمر رائع هنا في لايبزيغ، ونيمار ودي ماريا ومبابي لاعبون رائعون. لكن دعونا نلعب مباراة عادية حقًا حيث يمكن للجميع القول، حسناً، لقد كانت المباراة عادلة".

وبينما كانت المباراة تتجه نحو النهاية، احتسب الحكم ضربة جزاء للايبزيغ في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، بعد تدخل قوي من جانب المدافع برينسيل كيمبيمبي داخل منطقة الجزاء على أحد لاعبي لايبزيغ، ليحتسب الحكم ضربة جزاء نفذها النمساوي دومينيك سوزبوسلاي بنجاح في الشباك. لكن مارش انتقد أيضاً ضربة الجزاء هذه المحتسبة لفريقه حسب موقع "دير شبيغل"، وصرح المدرب قائلا: "ركلة الجزاء الثانية كانت واضحة جداً، ومع ذلك كان الحكم بحاجة إلى حكم فيديو لأن بدونه لا يمكنه رؤيتها".

وبهذه النتيجة ودّع لايبزيغ دوري أبطال أوروبا، لكنه ما زال يملك حظوظا في المشاركة ببطولة "أوروبا ليغ"، إذ يتأهل الفريقان اللذان يحتلان المركز الأول والثاني في المجموعة الى الدور ثمن النهائي في دوري الأبطال، بينما ينتقل الثالث للمشاركة في ملحق دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي، بينما يخرج الرابع من المنافسة.

ز.أ.ب/ و.ب (د ب أ، صحف)