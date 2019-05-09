مدرب كبير على رادار برشلونة

رغم تأكيد برشلونة في أكثر من مرة أن إدارة الفريق متمسكة بالمدرب إرنستو فالفيردي، إلاّ أن عدة تقارير صحفية متطابقة، تشير إلى أن هزيمة النادي الكتالوني الأخيرة أمام فالنسيا، في نهائي كأس ملك إسبانيا، قد دقت آخر مسمار في "نعش" فالفيردي.

وبدأ برشلونة موسمه بكل قوة، وكان مرشحاً فوق العادة للفوز بالثلاثية الأخيرة، بيد أن الفريق انهار بشكل مثير للاستغراب في الأمتار الأخيرة من الموسم وفاز بلقب واحد فقط، ما يضع مستقبل إرنستو فالفيردي على كف عفريت.

وفي هذا الشأن، أورد موقع "لو 10 سبورت" أن رادار برشلونة يرصد مدرب يوفنتوس السابق ماسيميليانو أليغري، من أجل التعاقد معه خلفاً لمدرب الفريق الحالي، وأضاف الموقع الفرنسي أن أليغري من أبرز المرشحين لقيادة "البلوغرانا" في المرحلة القادمة.

وأفاد ذات الموقع أن المفوضات الرسمية لم تبدأ بعد بين الطرفين، بيد أن رحيل المدرب الإيطالي عن صفوف يوفنتوس قبل أيام، ورغبة جماهير النادي الكتالوني في التخلص من فالفيردي، كلها عوامل قد تدفع إدارة برشلونة إلى التعجيل في التعاقد مع أليغري.

وكان نفس المصدر قد ذكر قبل أيام أن ماسيمليانو أليغري، ينتظر مكالمة هاتفية من رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتيمو، وأردف أن المدرب الإيطالي لا يمانع بالمرة في تولي مهمة الإشراف على النادي الكتالوني، الذي سيحاول العودة بقوة في الموسم القادم، والوقوف على منصات التتويج المحلية والقارية على حد سواء.