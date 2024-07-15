مدرب بطل أوروبا يطمح إلى تاثير "يتعدى كرة القدم"

بعد مسيرة مذهلة حققها منتخب إسبانيا في بطولة الأمم الأوروبية، متوجا باللقب القاري، أعلن مدرب الماتادور عن أمله في أن يتعدى تأثير لاعبيه وفريقه مجال كرة القدم، باعتبار أن الكرة المستديرىة يتجاوز مداها المستطيل الأخضر.

أعرب لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، عن آماله بأن يكون لدى اللاعبين الذين توّجوا ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" أمس الاحد، تأثيرا يتجاوز كرة القدم.

وقال دي لا فوينتي عقب الفوز على المنتخب الإنجليزي 2 / 1 في النهائي ببرلين :" هذه كرة القدم، ولكنها أيضا تتعلق بالقيم، فالرياضة تجسد القيم". وأضاف :"هذا الجيل يقدم قدوة حستة، إنهم لاعبون صغار لديهم الإرادة والعقلية للعمل بكد. هؤلاء اللاعبون قدوة للمجتمع". وتابع دي لافوينتي إنه غير واثق من مدى تأثير كرة القدم على المجتمع، ولكنه شدد على أن لاعبيه ليسوا مجرد "لاعبين مدللين، ولكنهم يقدمون أقصى ما عندهم". وأردف: "سيكون من الرائع إذا فهم الناس هذا ويمكننا أن نجعل الشباب يرون ما يمكنهم تحقيقه في الحياة". وأعرب نيكو وليامز ، الذي سجل الهدف الافتتاحي أمام المنتخب الإنجليزي، عن شعور مماثل. وقال: "أعتقد أن ما يحدث حاليا هو تغيير تاريخي. أعتقد أن لاعبي كرة القدم لديهم تأثير على المجتمع".

وكان وليامز، وزميله لامين يامال، الذي أصبح أصغر لاعب يشارك ويسجل في بطولة أمم أوروبا، هما وجه المنتخب الإسباني الناجح، الذي أصبح أول فريق يفوز بمبارياته السبع ببطولة واحدة، كما أنه تفوق على المنتخب الالماني من حيث عدد مرات التتويج بالبطولة، بعدما حصد لقبه الرابع بعد أعوام 1964 و2008 و2012.

لحظات مثيرة في بطولة يورو 2024 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وقال وليامز :" نحن ممتنون للغاية. والداي عانيا كثيرا لوضعي هنا. عانيا وعلماني الاحترام والولاء". ووالد وليامز فيليكس ووالدته ماريا، التي كانت حامل في شقيقه إنياكي، هاجرا من غانا إلى أوروبا مع المهربين، الذين تركوهما في حرارة الصحراء الحارقة، حيث واجها مجاعة شديدة وجفاف، وأجبرا على السير حفاة لعبور الصحراء للوصول إلى إسبانيا، حيث حصلا على حق اللجوء السياسي.

أما يامين جمال، فهو لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، وبات أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في كأس أمم أوروبا، بعمر بلغ 16 عاما و338 يوما، محطما الرقم القياسي الذي كان بحوزة البولندي كاسبر كازلوفسكي. وشارك يامال نجم برشلونة في المباريات الثلاث لإسبانيا في يورو 2024 بإجمالي 176 دقيقة. وقد بلغت نسبة دقة التمرير لديهد 76,65% وسرعته القصوى 31,6 كم في الساعة.

أرقام تتحدث عن نفسها

يجب القول إن الإسبان لم يكتفوا بزعامة أوروبا تاريخيا، بل حصل نجوم الفريق على جميع الجوائز، حيث فاز لاعب الوسط رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في يورو 2024، والجناح الواعد لامين يامال بجائزة أفضل لاعب شاب، بينما تقاسم داني أولمو جائزة الهدّاف مع 5 لاعبين آخرين هم الإنجليزي هاري كين والهولندي كود جاكبو والجورجي جورجيس ميكوتادزي والسلوفاكي إيفان شرانز والألماني جمال موسيالا بتساويهم برصيد 3 أهداف.

ولمع منتخب إسبانيا بقيادة مديره الفني لويس دي لا فوينتي بكونه أول فريق يحقق 7 انتصارات في نسخة واحدة ببطولة واحدة والأكثر تسجيلا في بطولة واحدة بتسجيله 15 هدفا تعاقب عليها 10 لاعبين وهم ألفارو موراتا وفابيان رويز وداني كارفاخال وفيران توريس ورودري ونيكو ويليامز وداني أولمو ولامين يامال وميكيل ميرينو وميكيل أويارزابال بخلاف هدف ذاتي من المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري.

كما كان منتخب إسبانيا الأكثر تهديدا لمرمى منافسيه في البطولة برصيد 123 محاولة هجومية والأكثر تسديدا على المرمى بـ 42 محاولة مقابل 49 محاولة خارج إطار المرمى.

في المقابل ودعت 8 منتخبات البطولة دون تحقيق فوز واحد وهم سلوفينيا والدنمارك وكرواتيا وصربيا وبولندا واسكتلندا والتشيك وألبانيا. وعلى مستوى الهجوم، تقدم الماتادور بـ 15 هدفا يليه ألمانيا بـ11 هدفا وهولندا بـ10 أهداف، بينما تساوت منتخبات إنجلترا وتركيا وسويسرا بتسجيل 8 أهداف.



و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)