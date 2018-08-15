مدرب بايرن يمنع لاعبيه من استخدام الهواتف الجوالة

يبدو أن استخدام اللاعبين للهواتف الجوالة في نادي بايرن ميونيخ يزعج نيكو كوفاتش، المدرب الجديد، الذي يتسم بالجدية والحزم. وبناء على معلومات لمجلة "شبورت بيلد" الألمانية فإن كوفاتش أصدر قرارا بمنع لاعبيه من استخدام الهواتف الجوالة في "زيبنر شتراسه"، مقر النادي في ميونيخ.
لكن كوفاتش استثنى من هذا الحظر غرف تبديل الملابس فقط، بينما يحظر على اللاعبين تماما استخدام الهواتف الجوالة في صالات العلاج الطبيعي والمطاعم، وغيرها من الصالات المتعلقة بالتدريب والتي تتطلب صفاء الذهن وانتباه اللاعبين.
وقال كوفاتش لمجلة شبورت بيلد حسبما نشرت على موقعها بالانترنت اليوم الأربعاء (15 آب/ أغسطس 2018): "استخدام الجوال في غرف تغيير الملابس مباح، لكن ذلك ممنوع في باقي المرافق". وتابع المدرب الكرواتي: "عندما نجلس سويا للطعام ينبغي أن يكون من الطبيعي أن نتحدث مع بعضنا البعض، وليس اللعب بالهواتف الجوالة، فأنا أريد أن نتبادل مع بعضنا (الحديث)".
وبالنسبة لصالات العلاج الطبيعي يقول كوفاتش: "حتى عند العلاج الطبيعي يجب استرخاء اللاعبين على الأرائك، وليس انشغالهم بشكل دائم بهواتفهم الجوالة. علاوة على ذلك فأنا لا أعتقد أن الإشعاع (الخارج من الجوال) مفيد في العلاج".
وبعد أسبوعين من توليه مهمته رسميا كرر كوفاتش تنبيه لاعبيه على منع استخدام الهواتف الجوالة، بعدما لاحظ أن بعض اللاعبين لم يلتزموا بالأمر، والآن هدد بأنه في حالة عدم الالتزام فإنه ستكون هناك عقوبات.
ويقول موقع "تي زد" الألماني "يبدو أنه تحت قيادة كوفاتش سيكون هناك من جديد المزيد من كرة القدم في مركز الصدارة والقليل من قيام اللاعبين بتسويق أنفسهم".
ص.ش
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
بداية متعثرة
بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
سانيول يُدرب البايرن مؤقتا
تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
عودة المخضرم هاينكيس
في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
العودة إلى سكة الانتصارات
في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
مواصلة التألق
واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
استعادة الصدارة
في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
توسيع الفارق
تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الابتعاد بالقمة
واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الاقتراب من اللقب
في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
التتويج باللقب
في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان