مدرب بايرن يمنع لاعبيه من استخدام الهواتف الجوالة

يبدو أن استخدام اللاعبين للهواتف الجوالة في نادي بايرن ميونيخ يزعج نيكو كوفاتش، المدرب الجديد، الذي يتسم بالجدية والحزم. وبناء على معلومات لمجلة "شبورت بيلد" الألمانية فإن كوفاتش أصدر قرارا بمنع لاعبيه من استخدام الهواتف الجوالة في "زيبنر شتراسه"، مقر النادي في ميونيخ.

لكن كوفاتش استثنى من هذا الحظر غرف تبديل الملابس فقط، بينما يحظر على اللاعبين تماما استخدام الهواتف الجوالة في صالات العلاج الطبيعي والمطاعم، وغيرها من الصالات المتعلقة بالتدريب والتي تتطلب صفاء الذهن وانتباه اللاعبين.

وقال كوفاتش لمجلة شبورت بيلد حسبما نشرت على موقعها بالانترنت اليوم الأربعاء (15 آب/ أغسطس 2018): "استخدام الجوال في غرف تغيير الملابس مباح، لكن ذلك ممنوع في باقي المرافق". وتابع المدرب الكرواتي: "عندما نجلس سويا للطعام ينبغي أن يكون من الطبيعي أن نتحدث مع بعضنا البعض، وليس اللعب بالهواتف الجوالة، فأنا أريد أن نتبادل مع بعضنا (الحديث)".

وبالنسبة لصالات العلاج الطبيعي يقول كوفاتش: "حتى عند العلاج الطبيعي يجب استرخاء اللاعبين على الأرائك، وليس انشغالهم بشكل دائم بهواتفهم الجوالة. علاوة على ذلك فأنا لا أعتقد أن الإشعاع (الخارج من الجوال) مفيد في العلاج".

وبعد أسبوعين من توليه مهمته رسميا كرر كوفاتش تنبيه لاعبيه على منع استخدام الهواتف الجوالة، بعدما لاحظ أن بعض اللاعبين لم يلتزموا بالأمر، والآن هدد بأنه في حالة عدم الالتزام فإنه ستكون هناك عقوبات.

ويقول موقع "تي زد" الألماني "يبدو أنه تحت قيادة كوفاتش سيكون هناك من جديد المزيد من كرة القدم في مركز الصدارة والقليل من قيام اللاعبين بتسويق أنفسهم".

ص.ش