 مدرب بايرن ميونيخ: الجانب العاطفي قوة عظيمة للنادي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.10.2021

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رياضة

مدرب بايرن ميونيخ: الجانب العاطفي قوة عظيمة للنادي

شدد يوليان ناغلسمان على أهمية الجانب العاطفي والمناخ العائلي داخل فريقه بايرن ميونيح. مدرب النادي البافاري اعتبر أن هذا الأمر يمثل قيمة عظيمة لبايرن وعليها أن تبقى دائما حاضرة داخل الفريق.

مدرب بايرن مينويخ، يوليان ناغلسمان

مدرب بايرن مينويخ، يوليان ناغلسمان

أكد المدير الفني لنادي بايرن ميونخ  الألماني لكرة القدم، يوليان ناغلسمان، على الأهمية الخاصة التي يحظى بها الجانب العاطفي داخل النادي البافاري.

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وفي تصريحات لصحيفة "فست دويتشه الغماينه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت (16 أكتوبر/تشرين الأول)، قال ناغلسمان:" بايرن ميونخ يتميز منذ سنوات بالمناخ العائلي".

وأضاف :" نحن ناد ودود حيال مشجعينا، ومن المهم لي أيضا داخليا أن يتوافر لدينا جو جيد للدرجة التي تجعل موظفي قسم الحسابات يفرحون للانتصارات ويغضبون للهزائم، وهذا يتطلب روابط إنسانية لا فراغا يتحرك فيه العمل الاحترافي معزولاً عن العاملين (في النادي)".

وأعرب ناغلسمان عن اعتقاده بأن الجانب العاطفي: "يمثل قيمة عظيمة لبايرن يجب أن تبقى لأننا على الأرجح سنجد صعوبة في العقود المقبلة في مواكبة أندية إنجليزية أو أندية يقودها مستثمرون على الصعيد المالي".

وأضاف ناغلسمان 34 عاما أن المشاعر مهمة أيضا في اللعب:" فأنا أود أن أرى كرة قدم عاطفية وليس استحواذا نائما على الكرة أو ركلا مملا للكرة هنا وهناك، وأنا دائما ما أسعد عندما أسمع مشجعا من خارج جماهير بايرن يقول: أحب أن أشاهد البافاريين لأن مبارياتهم مثيرة للاهتمام وممتعة".

هـ.د/إ.ع (د ب أ)

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    الكاتب: علاء جمعة


 

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