 مدرب المانشافت ناغلسمان..أجبر على الاعتزال مبكرا وترك البايرن بسبب صحفية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 19.09.2023

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رياضة

مدرب المانشافت ناغلسمان..أجبر على الاعتزال مبكرا وترك البايرن بسبب صحفية

كما كان متوقعا أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم رسميا تعاقده مع المدرب الشاب يوليان ناغلسمان للإشراف على تدريب منتخب المانشافت. وبذلك يدخل ناغلسمان مرحلة جديدة في مسيرته التدريبية بعد تألقه على صعيد الأندية.

Deutschland Frankfurt am Main | Julian Nagelsmann vorgestellt als neuer Trainer der deutschen Nationalmannschaft

ناغلسمان أثناء تقديمه مدربا للمنتخب الألماني لكرة القدم رجال.

‬‬أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة (22 سبتمبر/أيلول 2023) اختيار يوليان ناغلسمان مدربا للمنتخب حتى بطولة أوروبا 2024 التي ستستضيفها ألمانيا.

وقال رئيس الاتحاد الألماني بيرند نيوندورف في بيان "نحن مقتنعون بأن يوليان ناغلسمان سيضمن خلق الفريق لأجواء حماسية بين جماهيرنا وسينجح في بطولة أوروبا على المستوى الرياضي".

مختارات

فمن يكون ناغلسمان الذي أصبح ثاني أصغر مدرب في تاريخ المنتخب الألماني ؟

ولد ناغلسمان في 23 يوليو 1987 في لاندسبرغ أم ليخ بولاية بافاريا الألمانية، بدأ مسيرته الكروية مع نادي أوغسبورغ قبل أن يضطر لإنهاء مسيرته كلاعب عندما كان عمره 20 عامًا بسبب الإصابات. بدأ مسيرته التدريبية في الفئات الشابة لنادي أوغسبورغ، ثم عمل مع نادي تي إس ميونيخ 1860وأصبح في 2016 المدير الفني لنادي هوفنهايم.

في 2019، تولى تدريب نادي آر بي لايبزيغ وقاد الفريق في الدوري الألماني للمركزين الثاني والثالت. كما أنه كان أصغر مدرب يصل إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في سن الثالثة والثلاثين مع لايبزيغ.

تألق ناغلسمان مع فريق بايرن ميونيخ قبل أن يتم التخلي عنه بشكل مفاجئ والتعاقد مع توماس توخيل

تألق ناغلسمان مع فريق بايرن ميونيخ قبل أن يتم التخلي عنه بشكل مفاجئ والتعاقد مع توماس توخيل

في 2021، انضم ناغلسمان إلى نادي بايرن ميونخ مقابل 25 مليون يورو واعتبر آنذاك أغلى مدرب في العالم وفاز في أول موسم له بالدوري وكأس السوبر، لكنه ودع دوري الأبطال من دور الثمانية أمام فياريال.

في الموسم الثاني له بالفريق 2022/2023 حقق مساراً مميزاً للغاية مع الفريق البافاري حيث أقصى باريس سان جيرمان وفاز عليه ذهاباً وإياباً دون أن يتلقى أيّ هدف، كما فاز ذهابا وإياباً على برشلونة في دور المجموعات 5-0 في مجموع المبارتين، وكان مرشح لإحراز اللقب الأوربي.

لكن رغم ذلك قررت إدارة البافاري التخلي عليه بسبب مشاكل بينه وبين اللاعبين وخاصة مع  قائد الفريق مانويل نوير وأيضا بسبب علاقته مع مراسلة صحيفة بيلد المتخصصة في أخبار بايرن ميونيخ. وتحدثت  صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" بأن ناغلسمان لم يعد قادرا على السيطرة على غرفة تبديل الملابس.

هشام الدريوش

  • Fußball Nationalmannnschaft Sport SPO (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    خطوط أفقية!

    من المعروف أن الخطوط الأفقية في اللباس تجعل المرء يبدو سميناً، ولكن بالنسبة لأعضاء المانشافت الرشيقين لا يشكل ذلك مشكلة. تيمو فيرنر، وسيرجي جنابري، ونيكو شولز وغيرهم ممن سيقع عليهم اختيار المدرب يواخيم لوف سيرتدون هذه البدلة البيضاء المخططة في بطولة أمم أوروبا لعام 2020.

  • WM-Trikot für 2018 (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    ألوان باهتة

    هذا الزي الأبيض الباهت ارتداه لاعبو المنتخب الألماني في كأس العالم في روسيا عام 2018. خيب المانشافت آمال الألمان في تلك البطولة. يظهر في الصورة توني كروس وماتز هوملز ومسعود أوزيل. الأخير اعتزل اللعب في منتخب الماكينات بعد تلك المشاركة.

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    الفائزون بكأس العالم

    استُلهم زي الفريق الألماني في كأس العالم 2014 من نظيره في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا. تدرجات اللون الأحمر الثلاث ترمز لألوان العلم الألماني، وتم استبدال السروال الأسود بآخرٍ أبيض. يظهر في الصورة ماريو غوتزه أثناء هدف الفوز في الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين، ليحمل معه قيمة مميزة في قلوب المعجبين.

  • Flash-Galerie Fußball WM 2010 Südafrika Spiel um Platz 3 Deutschland Uruguay

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    رجال بالأسود

    قبل الحرب العالمية الثانية، ارتدى الفريق الألماني الزي الأسود. في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا عاد الأسود ليكون زي فريق الماكينات الألمانية. حصدت ألمانيا آنذاك المركز الثالث، ويعود الفضل في ذلك إلى هدف سامي خضيرة (يمين) ضد الأوروغواي.

  • FIFA WM 2006 Michael Ballack Gennaro Gattuso

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    قصة صيفية خيالية

    تحضر نهائيات كأس العالم في ألمانيا 2006 في الذاكرة كـ "قصة صيفية خيالية"، ففي ذلك العام أثبتت إيطاليا أنها ند لألمانيا، بعد تحقيقها هدفين في الوقت الإضافي من الدور قبل النهائي في مرمى المانشافت. أما بالنسبة للقمصان، فقد "تجمّل" الأبيض بالقليل من اللونين الذهبي والأحمر إلى جانب مسحة خفيفة من اللون الأسود.

  • Jürgen Klinsmann Fußballweltmeisterschaft WM 1998

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    فرنسا 1998

    في هذا العام احتفظ الزي بلونه الأبيض التقليدي مع إضافة الأشرطة السوداء والحمراء والذهبية في إشارة إلى العلم الألماني، فيما تم إدراج ثلاثة نجوم فوق النسر، للدلالة على ألقاب كأس العالم الثلاث التي حصدتها ألمانيا. كل ذلك لم يسعف ألمانيا؛ إذ خسرت أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي.

  • Oliver Bierhoff Fußballeuropameisterschaft WM 1996

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أمم أوروبا 1996

    هدف أوليفر بيرهوف الذهبي في مرمى التشيك حقق للفريق الألماني لقب كأس الأمم الأوروبية 1969. وتميز الزي آنذاك بنسر أبيض على خلفية سوداء.

  • Lothar Matthäus Berti Vogts Fußballeuropameisterschaft WM 1994

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    "بالمقلوب" في أمريكا

    خيب المنتخب الألماني في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 آمال مشجعيه، وذلك بعد خسارة ألمانيا أمام بلغاريا في دور الثمانية، ومن الواضح أن لوثر ماتيوس ومدربه بيرتي فوغتس لم يمضوا وقتاً ممتعاً أيضاً، أما بالنسبة للقميص... لا يسع المرء سوى التساؤل حول من خطر له أن يرسم العلم الألماني بالمقلوب!

  • Weltmeisterschaft 1990 Pokal

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    إيطاليا 1990

    بدأت ألمانيا الغربية بارتداء هذا الزي في عام 1988 خلال بطولة أمم أوروبا، وبعد عامين فقط اتحد لاعبو ألمانيا الغربية والشرقية معاً ليشكلوا المانشافت، ويظفروا بكأس العالم عام 1990 في إيطاليا.

  • Deutschland Fußballspieler Karl-Heinz Rummenigge

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أخضر

    حتى بطولة أوروبا عام 2000 كان اللون الأخضر من بين ألوان الزي الرسمي في المباريات الخارجية للمانشافت. وفي عام 1986 استطاع الفريق بقيادة الكابتن كارل-هاينز رومنيغه الوصول إلى المباراة النهائية ضد الأرجنتين التي أقيمت بمدينة مكسيكو سيتي، ولكنه خسر أمام الأرجنتين بهدفين مقابل ثلاثة. قاد المنتخب الأرجنتيني النجم دييغو مارادونا، الذي كان في عز نجوميته آنذاك.

  • Bildergalerie Gerd Müller Fußball WM 1974 Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    كأس العالم 1974

    في سبعينيات القرن الماضي، سيطر اللون الأبيض على قمصان فريق ألمانيا الغربية، إذ اعتبر هذا اللون هو السمة البارزة إلى جانب النسر الكبير نسبياً. لقد تألق كل من جيرد مولر وفولفغانغ اوفرات بهذه البدلة بعد حصولهم على لقب كأس العالم 1974 في ميونخ.

  • Bildergalerie Wunder von Bern 1954 public viewing damals und heute

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    معجزة بيرن

    ارتدى فريق ألمانيا الغربية بقيادة الكابتن فريتز فالتر عام 1954 بدلة مشابهة لزي 1974. تمكنت ألمانيا الغربية آنذاك من الحصول على لقب بطل كأس العالم في مباراة جمعتها مع المجر بقيادة الأسطورة فيرينتس بوشكاش. هذا الفوز أطلق عليه "معجزة بيرن"، قد تم نيله على أرض غارقة بالمياه في العاصمة السويسرية، وهو أول لقب عالمي تحققه ألمانيا الغربية. تشاك بنفولد/م.س.


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