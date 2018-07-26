 مدرب أرسنال يُكافئ أوزيل | عالم الرياضة | DW | 30.07.2018

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عالم الرياضة

مدرب أرسنال يُكافئ أوزيل

الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل، يستعد رسميا لحمل شارة قيادة أرسنال. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية، فيما يُعول مدرب "المدفعجية" أوناي إيمري على صاحب القدم اليسرى الساحرة، لإعادة قطار "المدفعجية" إلى سكة الانتصارات.

Fussball Interantional Champions Cup - Arsenal vs Paris Saint-Germain - Mesut Özil (Getty Images/AFP/R. Rahman)

أوزيل يحتفل بالتسجيل في شباك باريس سان جيرمان، صورة أرشيفية.

قبل عدة أيام، خرج مسعود أوزيل بخبر مفاجئ للأوساط الكروية في ألمانيا وخارجها، إذ أعلن النجم الألماني اعتزاله اللعب من منتخب "المانشافات" عقب الانتقادات، التي انهالت عليه بعدما التقطت له في وقت سابق، صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

مختارات

بينما لازال قرار مسعود أوزيل اعتزال اللعب دوليا مع المنتخب الألماني يُثير العديد من ردود الفعل، اقترح حارس أرسنال تقديم الدعم لصاحب القدم اليُسرى بطريقة خاصة، فيما دافع رئيس الاتحاد الألماني عن نفسه إزاء انتقادات أوزيل. (26.07.2018)

عبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن قلقه من تبعيات الجدل بشأن اعتزال لاعب المانشافت من أصل تركي مسعود أزويل على صورة ألمانيا في الخارج. (30.07.2018)

وعبر صاحب القدم اليسرى، في تغريدة طويلة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن حزنه للمعاملة "العنصرية" التي نالها من بعض الأشخاص، خاصة بعد إقصاء المنتخب الألماني من الدور الأول من مونديال روسيا.

لكن، يبدو أن "أحزان" عازف الليل لن تدوم طويلا، لاسيما مع فريقه أرسنال، الذي يُدافع عن قميصه منذ عدة سنوات. وفي هذا الشأن، ذكر موقع صحيفة "إيفنينغ ستاندر" أن أوناي إيمري مُدرب فريق أرسنال الإنجليزي، يستعد لمنح شارة قيادة "المدفعجية" بشكل دائم إلى النجم الألماني مسعود أوزيل، الذي يبدو أنه حسم مسألة حمل شارة قيادة الفريق اللندني بشكل كبير.

وأوضح الموقع البريطاني، أن مسعود أوزيل (29 عاماً) حمل شارة قيادة أرسنال في مباراة الفريق الأخيرة الودية أمام باريس سان جيرمان، والتي قاد فيها صاحب القدم اليسرى الساحرة فريقه إلى الفوز بخمسة أهداف مقابل واحد.

وقال أوناي إيمري مدرب أرسنال "أعتقد أنه بإمكان أوزيل تحمل المسؤولية، لكن لا يجب أن لا ننسى كوسيلني (كابتن أرسنال)، الذي يخضع الآن للعلاج (تعرض إلى إصابة قوية ستحرمه من اللعب حتى نهاية السنة)".

  • FC Schalke 04 Mesut Özil (Imago/Team 2)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الطفل المعجزة

    في فترة طفولته، حمل مسعود أوزيل قمصان عدة أندية كروية في مدينة "غيلزنكيرشن" الألمانية، التي ولد فيها، ثم لعب بعد ذلك لمدة خمس سنوات برفقة فريق "روت فايس إيسن". في سنة 2005 انضم أوزيل إلى فريق شالكه، وفي 2009 لعب مع المنتخب الألماني تحت 21 سنة وحصل معه على بطولة أوروبا.

  • Werder Bremen Mesut Özil (Imago/Sven Simon)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    التألق دولياً ـ البداية من جنوب إفريقيا

    سنة 2008 انتقل "عازف الليل" إلى فريق فيردر بريمن، بسبب خلافات بشأن تجديد عقده بين فريق شالكه، ووالد مسعود أوزيل (مصطفى)، الذي كان آنذاك وكيلا لأعمال ابنه. لكن صاحب القدم اليسرى جلب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعدما قدم أداء رائعا في مونديال جنوب أفريقيا 2010، حيث انتقل أوزيل إلى ريال مدريد، الذي لعب معه ثلاث سنوات، ليحط الرحال بعدها في فريق أرسنال في صفقة بلغت 50 مليون يورو.

  • Bambi 2010 Mesut Özil (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    نموذج للاندماج

    سنة 2010 فاز مسعود أوزيل بجائزة "بامبي" الإعلامية الشهيرة كمثال ناجح للاندماج. في نهاية 2007 تنازل أوزيل عن جنسيته التركية، بيد أنه لم يخف أبدا فخره بجذوره التركية. سنة 2016 نشر مسعود صورا لرحلة حج في مكة.

  • Mesut Özil meets Angela Merkel in a football changing room in 2010 (picture-alliance/dpa/Bundesregierung/G. Bergmann)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    بطل القلوب

    هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الصورة) مسعود أوزيل، على الانتصار الذي حققه منتخب "المانشافت" على نظيره التركي، في مباراة برسم التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2012. وبعد مونديال البرازيل 2014 تبرع أوزيل بمكافأة الفوز لصالح الأطفال البرازيليين، الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية، وهو ما جعل صانع الألعاب ينال استحسان الكثير من الناس، كما زار أوزيل الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن.

  • Mesut Özil holds the World Cup trophy in front of the Brandenburg Gate (picture-alliance/GES/M. Gillar)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    صانع الفرص بعد ميسي

    شارك مسعود أوزيل في جميع مباريات المنتخب الألماني (سبع مباريات) في رحلته نحو الفوز بكأس العالم 2014، حيث يُعد صاحب القدم اليسرى الساحر ليس فقط صانع ألعاب منتخب "المانشافت"، بل أيضا حلقة وصل مهمة بين المدرب يواخيم لوف وباقي اللاعبين في المنتخب. كما نجح أوزيل في مونديال البرازيل 2014 في الحلول ثانيا بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأكثر لاعب يخلق الفرص.

  • Özil pictured handing a football jersey to Erdogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الصورة المثيرة للجدل

    ليست المرة الأولى ( مايو/أيار 2018)، التي يتم فيها تصوير مسعود أوزيل برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ سبق وظهر أوزيل مع أردوغان، غير أن صورته الأخيرة مع الرئيس التركي، قبل انطلاق مونديال روسيا أثارت الكثير من الاهتمام. وفيما أنتقد البعض أوزيل لدعمه حاكم سلطوي، أتهمه البعض الآخر بعدم الولاء لألمانيا.

  • Mesut Özil reacts during the World Cup Match between Germany and South Korea on June 27, 2018 (picture-alliance/Photoshot)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    كبش فداء لفشل المانشافت؟

    في مونديال روسيا ودع منتخب "المانشافت" البطولة من الدور الأول، وهو ما اعتبر أكبر إخفاق في تاريخ مشاركات المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم. على إثر ذلك أعتبر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل، أن صمت أوزيل بخصوص قضية لقائه مع أردوغان أثقل كاهل المنتخب. تصريحات غريندل قوبلت بانتقادات من الوسطين السياسي والرياضي أما أوزيل فقد أعتبر أنه يتم استخدامه كـ"كبش فداء".

  • Mesut Özil sits on a ball during a training session (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    "ألماني عند الفوز ومهاجر حال الخسارة"

    في بيان مثير للانتباه، على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن مسعود أوزيل (29 عاما) في ( 22 يوليو/تموز 2018) اعتزاله اللعب رسميا مع المنتخب الألماني. أوزيل الذي لعب 92 مباراة مع "المانشافت" وسجل 23 هدفا وساهم في صنع 40 هدفا، كتب قائلا: "أنا ألماني عندما نفوز، ومهاجر عندما نخسر". الكاتب : شوماخر إليزابيث/ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

بعدما ساهم في تربع ألمانيا على عرش كرة القدم وفي صنع أمجادها الرياضية، فجر مسعود أوزيل قنبلة اعتزاله اللعب دوليا مع "المانشافت"، وسط جدل كبير على خلفية صورة له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. مسيرة أوزيل الكروية في صور (23.07.2018)  

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