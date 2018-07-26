مدرب أرسنال يُكافئ أوزيل

قبل عدة أيام، خرج مسعود أوزيل بخبر مفاجئ للأوساط الكروية في ألمانيا وخارجها، إذ أعلن النجم الألماني اعتزاله اللعب من منتخب "المانشافات" عقب الانتقادات، التي انهالت عليه بعدما التقطت له في وقت سابق، صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعبر صاحب القدم اليسرى، في تغريدة طويلة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن حزنه للمعاملة "العنصرية" التي نالها من بعض الأشخاص، خاصة بعد إقصاء المنتخب الألماني من الدور الأول من مونديال روسيا.

لكن، يبدو أن "أحزان" عازف الليل لن تدوم طويلا، لاسيما مع فريقه أرسنال، الذي يُدافع عن قميصه منذ عدة سنوات. وفي هذا الشأن، ذكر موقع صحيفة "إيفنينغ ستاندر" أن أوناي إيمري مُدرب فريق أرسنال الإنجليزي، يستعد لمنح شارة قيادة "المدفعجية" بشكل دائم إلى النجم الألماني مسعود أوزيل، الذي يبدو أنه حسم مسألة حمل شارة قيادة الفريق اللندني بشكل كبير.

وأوضح الموقع البريطاني، أن مسعود أوزيل (29 عاماً) حمل شارة قيادة أرسنال في مباراة الفريق الأخيرة الودية أمام باريس سان جيرمان، والتي قاد فيها صاحب القدم اليسرى الساحرة فريقه إلى الفوز بخمسة أهداف مقابل واحد.

وقال أوناي إيمري مدرب أرسنال "أعتقد أنه بإمكان أوزيل تحمل المسؤولية، لكن لا يجب أن لا ننسى كوسيلني (كابتن أرسنال)، الذي يخضع الآن للعلاج (تعرض إلى إصابة قوية ستحرمه من اللعب حتى نهاية السنة)".