 مداهمة مقر إقامة ترامب بفلوريدا.. ما الخلفيات والتداعيات؟ | مسائية DW | DW | 09.08.2022

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مسائية DW

مداهمة مقر إقامة ترامب بفلوريدا.. ما الخلفيات والتداعيات؟

مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، وسط تقارير عن تحقيقات جارية بشأن سجلات سرية أخذها ترامب من البيت الأبيض.. فما خلفيات وتداعيات هذه التحقيقات؟

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