مداهمة مقر إقامة ترامب بفلوريدا.. ما الخلفيات والتداعيات؟

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مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، وسط تقارير عن تحقيقات جارية بشأن سجلات سرية أخذها ترامب من البيت الأبيض.. فما خلفيات وتداعيات هذه التحقيقات؟
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن مكتب التحقيقات الفدرالي داهم مقر إقامته في منتجع مارالاغو بفلوريدا، في ما وصفه بأنه "سوء تصرف للادعاء العام"، بفيما امتنعت وزارة العدل التعليق على المداهمة.
جدل كبير يتوقع أن يثيره كتاب جديد لمراسلة البيت الأبيض في صحيفة "نيويورك تايمز" ماغي هابرمان. يتحدث الكتاب عن وقائع ارتكبها الرئيس الأمريكي السابق والمثير للجدل ترامب قد تفتح عليه أبواباً لم يكن مستعداً لها على الإطلاق.
من المهم للتماسك الغربي أن تستعيد أوكرانيا جنوبها، خاصة في حال عودة دونالد ترامب للسلطة، كما يقول لـ DW الباحث السياسي وصاحب كتاب ومقولة "نهاية التاريخ والإنسان الأخير"، فرانسيس فوكوياما.
تسريبات نشرتها شبكة بوليتيكو الإخبارية لمسودة قانون الإجهاض من 98 صفحة، بينت بوضوح أن المحكمة العليا الأمريكية تتجه نحو وقف حق الإجهاض وهو ما اعتبر "تراجعا مريرا" في مجال الحريات، كما يقول الناشطون والحقوقيون.
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