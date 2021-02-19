مداهمات أمنية واسعة في برلين بعد حظر جماعة سلفية

داهمت قوات أمنية كبيرة في العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس (25 فبراير/ شباط 2021) مقر جمعية إسلامية متطرفة، حيث أجرت عمليات تفتيش واسعة داخل مقر الجمعية والعديد من البيوت. وتأتي هذه المداهمات بعد إصدار الحكومة المحلية بولاية برلين حظراً ضد جماعة الجهاد السلفية /جماعة برلين/ المعروفة باسم توحيد برلين".

ووفقاً لصحيفة بريلينر مورغن بوست الألمانية فقد شارك حوالي 800 عنصر أمني منذ الصباح الباكر في الحملة التي استهدفت العديد من منازل أفراد هذه الجماعة السلفية في برلين وبراندنبورغ. وبالرغم من إغلاق الشرطة لمسجد "فصلت" التابع للجمعية قبل ذلك إلا أن الشرطة تشك في موصلة الجمعية عملها وعقد عدة اجتماعات.

في حين ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن الغارة الأمنية التي بدأت منذ الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي هدفت إلى البحث عن أية أدلة قد تبين نشاط هذه الجمعية، حيث تعتقد الشرطة بوجود صلات لها مع "داعش". ووفقاً لبيلد فقد تم اعتقال شخص واحد لغاية الآن، فيما وصلت سيارة إسعاف إلى منطقة تير غارتين في برلين، وهي من المناطق التي شهد أيضاً مداهمات أمنية، ثم غادرت دون مريض، دون معرفة أية تفاصيل أخرى.

رئيس نقابة الشرطة في ولاية برلين، نوربرت سيوما، صرح لصحيفة برلينر مورغين بوست أن هذه العملية الواسعة النطاق مهمة، حيث أن برلين ما تزال في محور الإرهاب الدولي، ولهذا السبب من المهم القضاء بشدة على أي إمكانات متطرفة في مهدها، على حد تعبيره.

ويتوقع أن يصدر وزير الداخلية المحلي لولاية برلين أندرياس غايزل تصريحات لوسائل الإعلام في وقت لاحق اليوم.

وكان أنيس العمري، منفذ هجوم الدهس المروع في برلين في عام 2016، يتردد على هذا المسجد. يذكر أن العمري سرق شاحنة في التاسع عشر من كانون أول/ديسمبر عام 2016، ونفذ بها هجوم الدهس في أحد أسواق عيد الميلاد بالعاصمة برلين، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

"داعش" لم يعد قادراً على تنفيذ هجمات معقدة

وفي سياق ذي صلة، قال الباحث الألماني في شؤون الإرهاب بيتر نيومان، المتمركز في لندن، في تصريحات نُشرت اليوم الخميس في صحيفة أوغسبورغر ألغماينه تسايتونغ، إن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي لم يعد قادرا على تنفيذ هجمات معقدة. وقال نيومان، أستاذ الدراسات الأمنية في كينغز كوليدج لندن، للصحيفة إن تنظيم داعش لم يعد بإمكانه تنفيذ عمليات معقدة استغرق التخطيط لها زمنا طويلا ، مثلما حدث في باريس عام 2015.

ويرى نيومان أن فقدان السيطرة على أجزاء من العراق وسوريا هو أحد الأسباب وراء إضعاف تنظيم داعش. وقال نيومان إن الخلافة لم تعد موجودة. وأضاف أنه بدون هذا الجذب، سيكون من الأصعب بكثير على داعش تجنيد مقاتلين جدد.

ع.أ.ج/ خ.س ( د ب ا، DW)