مداهمات أمنية ضد إسلاميين "خطرين" غرب ألمانيا

نفذت الشرطة الألمانية في مدينة كولونيا ودورين (غرب)، عمليات مداهمة في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس (18 يوليو/ تموز)، ضد أشخاص من دوائر إسلامية أعلن أنهم يشكلون خطرا محتملا على العامة.

وقالت الشرطة إن محل التركيز في تلك المداهمات كان على شقة في بلدة دورين المتواجدة بأطراف كولونيا. وجاءت المداهمات بعد بلاغات تلقتها قوات الأمن.



وبحثت الشرطة عن أدلة ملموسة على هجوم محتمل قد يتم التخطيط له، وفق تصريحات لمصادر من الشرطة نقلتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضافت أنه تم التحفظ على رجلين لاستجوابهما، وسط شبهات بأنهما كانا يعتزمان تنفيذ هجوم. في المقابل، ذكرت مصادر أخرى في الشرطة أن الرجلين لم يتم القبض عليهما كما صرح في البداية.

ووعدت شرطة كولونيا الإدلاء بالمزيد من التفاصيل مع تقدم التحقيقات.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ب د)