مدافع يدعو زملاءه لوجبة طعام بعد ثاني بطاقة حمراء خلال أيام

عقب حصوله على البطاقة الحمراء للمرة الثانية خلال أربعة أيام فقط، يعتزم آرثر ثيت، مدافع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، دعوة زملائه بالفريق إلى وجبة طعام. فهل الفريق في حاجة لرفع معنويات زميلهم "غير المحظوظ"؟

يعتزم آرثر ثيت، مدافع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، دعوة زملائه بالفريق على وجبة طعام عقب حصوله على البطاقة الحمراء للمرة الثانية خلال أربعة أيام.

وقال دينو توبمولر، مدرب فرانكفورت بعد الفوز 2 / 1 على بوروسيا مونشنغلادباخ في الدور الثاني من كأس ألمانيا أمس الأربعاء :"لقد اعتذر لزملائه بالفريق".

وحصل ثيت على البطاقة الحمراء في الدقيقة 15 بعدما لمست الكرة يده وكانت النتيجة وقتها التعادل السلبي.

قال مدرب فرانكفورت أن اللاعب "اعتذر لزملائه بالفريق". صورة من: Ralf Treese/DeFodi Images/picture alliance

وقبل ذلك بأربعة أيام، وخلال مواجهة أونيون برلين بالدوري الألماني (بوندسليغا) في المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1، حصل المدافع البلجيكي على البطاقة الصفراء الثانية بشكل مثير للجدل.

وأوضح توبمولر أن اعتذار ثيت عقب مباراة الكأس أمام مونشنغلادباخ لم يكن ضروريا، رغم أن البطاقة الحمراء هذه المرة كانت مستحقة. وأوضح توبمولر: "لقد انزلق وذهب بشكل غريزي للكرة بيده. لذلك لا ألومه على هذا".

وأكد ماركوس كورشه، المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت، أن الفريق لا يحتاج لرفع معنويات الزميل غير المحظوظ، وقال :"إنه محترف بما فيه الكفاية".

د. ب/ ع.غ (د ب أ)