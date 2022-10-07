 مدافع بايرن ″ديفيس″ في المستشفى للاشتباه بإصابته بارتجاج في الدماغ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 08.10.2022

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رياضة

مدافع بايرن "ديفيس" في المستشفى للاشتباه بإصابته بارتجاج في الدماغ

نقل مدافع بايرن ميونيخ الكندي ألفونسو ديفيس إلى المستشفى للاشتباه بإصابته بارتجاج في الدماغ بعد تعرضه لركلة في الرأس من قبل جود بيلينغهام خلال مباراة فريقه مع مضيفه دورتموند. وأثار موقف الحكم الجدل خلال وعقب المباراة.

مدافع بايرن ميونيخ الكندي الدولي ألفونسو ديفيس (10/11/2021)

نقل مدافع بايرن ميونيخ الكندي ألفونسو ديفيس إلى المستشفى للاشتباه بإصابته بارتجاج في الدماغ (أرشيف)

غادر مدافع بايرن ميونيخ الكندي الدولي ألفونسو ديفيس  الملعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعد تعرضه لركلة في الرأس من قبل لاعب الوسط الإنكليزي جود بيلينغهام خلال  المباراة التي تعادل فيها فريقه مع مضيفه بوروسيا دورتموند  في  الدوري الألماني  لكرة القدم السبت (8/10/2022).

 

وبدا ديفيس (21 عاما) يعاني من الدوار وتم نقله مباشرة إلى المستشفى حيث خضع للفحوصات.

وتسبب الحادث في جدل أثناء المباراة لأن بيلينغهام كان قد تلقى بطاقة صفراء قبلها ولم يعاقبه الحكم بثانية وبالتالي لم يُطرد من قبل الحكم دنيز أيتكين.

وقال يوليان ناغلسمان مدرب بايرن "هناك اشتباه في حدوث ارتجاج في الدماغ. هذا ليس أمرًا مفاجئًا نظرًا للركلة في الوجه"، مؤكدًا أن بيلينغهام كان يجب أن يتلقى بطاقة حمراء لان القوانين تنص على أن أي التحام مع الرأس يستحق على الأقل بطاقة صفراء.

وأضاف لشبكة "سكاي" الألمانية بعد المباراة "قبل أربعة أشهر، خضنا حصة تدريبية عندما قالوا لنا إن توجيه ركلة الى الوجه تعني بطاقة حمراء مباشرة".

وقال بيلينغهام لوسائل إعلام ألمانية إنه يعتزم الاتصال بديفيس للاطمئنان على حالته وأردف "بالطبع، لا أريد إطلاقا أن أؤذي أحداً".

ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب)

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    الكاتب: بريغيته أوستارات/ علي المخلافي


 

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