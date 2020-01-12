مدارس إسرائيلية تحتج على تصريحات وزير التعليم ضد المثلية الجنسية

احتجت مدارس في أنحاء من إسرائيل اليوم الأحد (12 كانون الثاني/يناير 2020) على تصريحات وزير التعليم رافي بيريتس التي أشار فيها إلى أن المثلية الجنسية مناف للطبيعية البشرية. وطلبت سلطات التعليم في العديد من البلديات، ومن بينها تلك الموجودة في تل أبيب ومدينتي جفعاتايم ورمات جان القريبتين، من المعلمين بدء اليوم الدراسي الأول من الأسبوع بمناظرة حول المساواة والتسامح ومجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً.
ووصل الغضب من تصريحات بيريتس، وهو حاخام متشدد، إلى داخل الحكومة التي تشمل وزيراً يجاهر بمثليته الجنسية. وكان بيريتس قد أيد العام الماضي ما يعرف "بعلاج التوجه" الجنسي للمثليين جنسياً وهو ما قوبل بالتشكيك على نطاق واسع.
ورداً على سؤال عن رد فعله إذا ما كان لأحد أبنائه ميل جنسي مغاير، قال بيريتس في تصريحات نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت الأكثر انتشارا في مطلع الأسبوع "أشكر الرب، فقد تربى أطفالي بطريقة طبيعية وصحية. إنهم يؤسسون بيوتهم على القيم اليهودية. ولا أشغل بالي بالتفكير في 'ماذا لو'".
وأعلنت بلديات إسرائيلية أنها ستستهل الأسبوع الدراسي الجديد بحصص عن التسامح رداً على تصريحات الوزير. وقال عمير كوتشافي رئيس بلدية هود هاشارون قرب تل أبيب على فيسبوك "سأنشر في النظام التعليمي بالبلدية برنامجاً عن الديمقراطية والمساواة والاعتراف بالآخر وقبول الاختلافات.. باختصار، كل ما هو ضد الحاخام رافي".
ويتولى بيريتس زعامة حزب البيت اليهودي اليميني وأُسندت إليه وزارة التعليم في الحكومة الائتلافية المحافظة بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في يونيو/حزيران.
ووصف وزير العدل الإسرائيلي عمير أوهانا، وهو عضو في حزب ليكود بزعامة نتنياهو ولديه أبناء يربيهم مع شريكه المثلي، تصريحات بيريتس بوصفها "بائسة وليست سابقة أولى من نوعها" مضيفاً أنها "لا تعكس موقف الحكومة". وقال أوهانا على تويتر "تربيت في أسرة محبة وجيدة وصحية وكذلك أطفالي وأطفال العديد من أفراد مجتمع المثليين ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسياً في كل أنحاء البلاد ومن مختلف ألوان الطيف السياسي".
ز.أ.ب/خ.س (رويترز، د ب أ)
-
أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
يزداد النشاط الجنسي المثلي بين ذكور الزرافات مقارنة مع النشاط بين الإناث والذكور، إذ بيّنت الدراسات أن من خلال متابعة أكثر من 90 في المائة من السلوك الجنسي لدى الزرافات، أن لديها ميلاً إلى الجنس نفسه. وتعرف الذكور كيفية ملاطفة الطرف الآخر الذي يبدأ عادة بعناق الرقاب الذي يمكن أن يدوم لأكثر من ساعة.
-
أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
تظهر إناث وذكور الدلافين ميولاً مثلية إلى الجنس نفسه، ويترافق ذلك مع استخدام خطومها القارورية الشكل. وعادة ما تكون الميول الجنسية لدى ذكور الدلافين موجهة إلى الجنسين، غير أنها تمر بفترات تصبح فيها حصرية للجنس ذاته.
-
أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
الميول المثلية شائعة بين الأسود أيضاً، إذ يقوم ذكران أو أربعة ذكور بتشكيل تحالف يجمع بينهم، ويتم تعزيز هذا التحالف بإقامة علاقات مثلية فيما بينهم. لكن العديد من الباحثين يشيرون إلى أن طبيعة هذه العلاقة أقرب ما تكون إلى العلاقة القوية بين ذكرين بعيداً عن المثلية.
-
أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
النشاط الجنسي المثلي بين ذكور ثيران البيسون هو أكثر شيوعاً من العلاقة بين ذكور وإناث ثيران البيسون، لأن إناث البيسون تتزاوج مرة واحدة في السنة، وإذا لم تُشْبِع ذكور البيسون رغبتها خلال موسم التزاوج، فإنها تلجأ إلى إقامة علاقة مثلية مع ذكور آخرين.
-
أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
تنخرط ذكور وإناث قرود المكاك في علاقات مثلية مع بعضها البعض، ولكن بينما تستمرالعلاقة المثلية بين القرود يوماً واحداً فقط، نلاحظ أن العلاقة المثلية بين إناث قرود المكاك تشكل رابطاً قوياً يجمع الإناث ويساعدها على البقاء معاً والدفاع عن بعضها البعض ضد الأعداء.
-
أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
تُعرف أعشاش طيور القطرس في جزيرة هاواي بأنها تضم تجمعاً كبيراً من الطيور مثلية الجنس، إذ ما يقارب 30 في المائة من كل الأعشاش في جزيرة هاواي تشغلة أنثيان من طائر القطرس تبقيان معاً طوال حياتهما، وتتحملان معاً عبء رعاية الفراخ التي نتجت من علاقة بطيورٍ ذكور هي بالأصل على علاقات بإناث طيور أخرى.
-
أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
تعتبر حياة قرود البابون الأشبه بحياة الإنسان، ويُعرف عن هذه القرود سعيها للمتعة الجنسية، إذ تقيم ذكور وإناث قرود البابون علاقة مثلية مع نفس الجنس، وأكثر من ثلثي العلاقات المثلية تمارسها إناث قرود البابون، كما تنشط العلاقة المثلية بين هذين الذكرين من قرود البابون.
-
أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
مثل العديد من الطيور، يكتفي طائر البجع بزوجة واحدة ويظل الزوجان معاً طوال حياتهما، غير أن ذكرالبجع يقوم باختيار شريك من نفس جنسه، ويعتبر نحو 20 في المائة من أزواج طيور البجع من المثليين جنسياً، وهم ينشئون عائلات مع بعضهم البعض، وأحياناً تقوم الأنثى بإقامة علاقة مع أنثى أخرى وتنتهي العلاقة بوضع تلك الأنثى الأخرى لبيضها فتطردها من العش وتحتض بيضها في عملية تُعرف بتبني البيض.
-
أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
يصل ذكر حيوان الفظ المائي إلى سن البلوغ في الرابعة من عمره، ولحين وصوله إلى سن البلوغ يعيش حصراً حياة المثليين، غير أنه فور وصول معظم الذكور إلى سن البلوغ يبدأ بإقامة علاقة مع الإناث خلال موسم التكاثر، بينما يتابع الذكور إقامة علاقة مثلية مع بقية الذكور طوال بقية العام.
-
أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
.تشير الدراسات إلى أن ما يُقارب 8 في المائة من ذكور الأغنام تفضل إقامة علاقة مثلية مع ذكورأغنام أخرى حتى ولو كانت إناث الأغنام في فترة الخصوبة. وبينت الدراسة أن بُنية الأدمغة لدى الأغنام المثلية الجنس تختلف عن بُنية أدمغة نظرائها التي تفضل الجنس الآخر. كما أن تفرز كميات أقل من الهرمونات الجنسية. غ.د/ ي.أ