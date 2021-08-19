 مدارس ألمانيا: ترقب موجة كورونا جديدة | DW الأخبار | DW | 01.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

مدارس ألمانيا: ترقب موجة كورونا جديدة

في كثير من بلدان شمال خط الاستواء يقترب فصلا الخريف والشتاء، ومعهما يتوقع كثيرون موجة جديدة من فيروسات كورونا. بالإضافة إلى قلق الكثيرين في ألمانيا ودول أوروبية أخرى بشأن أزمة الطاقة الحالية.

المزيد من المركز الإعلامي

ألمانيا: التلاميذ يفتقدون التواصل الاجتماعي

ألمانيا: التلاميذ يفتقدون التواصل الاجتماعي 19.08.2021

مسيرات تضامن حول العالم مع المتظاهرين الإيرانيين من إيطاليا إلى استراليا وتونس

إيران .. احتجاجات مستمرة على خلفية وفاة نهسا أميني 01.10.2022

تظاهرات في بغداد بالذكرى الثالثة لـثورة تشرين

تظاهرات حاشدة في بغداد لاحياء الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين 2019 01.10.2022

لولا يتقدم على بولسونارو قبيل الانتخابات الرئاسية في البرازيل

لولا يتقدم على بولسونارو قبيل الانتخابات الرئاسية في البرازيل 01.10.2022

المزيد DW الأخبار

دروس تقوية لسد عجز التدريس

دروس تقوية لسد عجز التدريس 01.10.2022

التعليم خلال الجائحة بمساعدة منصة تعليمية

التعليم خلال الجائحة بمساعدة منصة تعليمية 01.10.2022

كيف عانى الأطفال من إغلاق المدارس

كيف عانى الأطفال من إغلاق المدارس 01.10.2022

الأطفال والمدارس في زمن الجائحة

الأطفال والمدارس في زمن الجائحة 01.10.2022

اقرأ أيضا

A giant IFA logo stands next to an entrance of the Internationale Funkausstellung IFA international trade show for consumer electronics and home appliances, on September 2, 2022 at the fair grounds in Berlin. - This year's IFA edition will be running from September 2 to 6, 2022. (Photo by John MACDOUGALL / AFP)

معرض "إيفا 2022" في برلين.. أجهزة ذكية لحل أزمة الطاقة! 08.09.2022

أنتج الاتحاد الأوروبي طاقة شمسية هذا الصيف أكثر من أي وقت مضى، حسب دراسة حديثة. يأتي هذا في وقت حفل معرض برلين الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية (إيفا 2022) بحلول ذكية لأزمة الطاقة. فما هي هذه الحلول؟

BRUSSELS, BELGIUM - SEPTEMBER 07: President of the European Commission Ursula von der Leyen gives a press conference in Brussels, Belgium on September 07, 2022. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

أزمة الطاقة.. أوروبا تتجه لتحديد سقف للأسعار وبوتين يتوعد 07.09.2022

تصاعد مستمر تشهده الأزمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية تسليم شحنات الغاز الروسي، إذ يدرس الاتحاد تحديد سقف لأسعار المحروقات الروسية، فيما وصف الرئيس الروسي الأمر بأنه "حماقة" وهدد بوقف شحنات الغاز.

Young people reach out for free beer in one of the beer tents on the opening day of the 187th Oktoberfest beer festival in Munich, Germany, Saturday, Sept. 17, 2022. Oktoberfest is back in Germany after two years of pandemic cancellations, the same bicep-challenging beer mugs, fat-dripping pork knuckles, pretzels the size of dinner plates, men in leather shorts and women in cleavage-baring traditional dresses. (AP Photo/Michael Probst)

أجواء مختلفة...عودة مهرجان "أكتوبر فيست" الشهير 19.09.2022

بعد توقف اضطراري بسبب جائحة كورونا، عاد من جديد مهرجان "أكتوبر فيست". مهرجان البيرة الشهيرة على مستوى العالم يمر هذا العام في أجواء مختلفة نسبيا بسبب أزمة الطاقة والتضخم الذي يضرب بلدان متفرقة حول العالم.

German Chancellor Olaf Scholz with from left, Ursula von der Leyen, President of the European Commission, Fumio Kishida, Prime Minister of Japan, Justin Trudeau, Prime Minister of Canada, U.S. President Joe Biden, Mario Draghi, Prime Minister of Italy and Charles Michel, President of the European Council, speaks and formally launches the global infrastructure partnership on the margins of the G7 Summit in Elmau, Germany, Sunday, June 26, 2022. (AP Photo/Susan Walsh)

أوكرانيا وأزمة الطاقة تهيمن على قمة السبع ونشطاء البيئة لا ينتظرون! 26.06.2022

تحول قصر إلماو في بافاريا الألمانية إلى حصن منيع، حيث قمة دول مجموعة السبع. قمة كان تغير المناخ يتصدر جدول أعمالها، لكن حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة غيرت أجندة القمة، التي دعيت إليها دول صاعدة تأمل المجموعة كسبها ضد روسيا.