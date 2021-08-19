مدارس ألمانيا: ترقب موجة كورونا جديدة

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في كثير من بلدان شمال خط الاستواء يقترب فصلا الخريف والشتاء، ومعهما يتوقع كثيرون موجة جديدة من فيروسات كورونا. بالإضافة إلى قلق الكثيرين في ألمانيا ودول أوروبية أخرى بشأن أزمة الطاقة الحالية.
أنتج الاتحاد الأوروبي طاقة شمسية هذا الصيف أكثر من أي وقت مضى، حسب دراسة حديثة. يأتي هذا في وقت حفل معرض برلين الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية (إيفا 2022) بحلول ذكية لأزمة الطاقة. فما هي هذه الحلول؟
تصاعد مستمر تشهده الأزمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية تسليم شحنات الغاز الروسي، إذ يدرس الاتحاد تحديد سقف لأسعار المحروقات الروسية، فيما وصف الرئيس الروسي الأمر بأنه "حماقة" وهدد بوقف شحنات الغاز.
بعد توقف اضطراري بسبب جائحة كورونا، عاد من جديد مهرجان "أكتوبر فيست". مهرجان البيرة الشهيرة على مستوى العالم يمر هذا العام في أجواء مختلفة نسبيا بسبب أزمة الطاقة والتضخم الذي يضرب بلدان متفرقة حول العالم.
تحول قصر إلماو في بافاريا الألمانية إلى حصن منيع، حيث قمة دول مجموعة السبع. قمة كان تغير المناخ يتصدر جدول أعمالها، لكن حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة غيرت أجندة القمة، التي دعيت إليها دول صاعدة تأمل المجموعة كسبها ضد روسيا.
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