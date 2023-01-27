مخلّفات الحروب تهدد الليبين

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تشكل الألغام والقذائف غير المنفجرة خطراً كبيراً على حياة الليبيين. منظمة "حقول حرة" تعمل بشكل مكثف على جمع الالغام والمقذوفات، لكي تحمي سكان ليبيا من حوادث مؤسفة تصيب أحيانا كثيرة الأطفال الأبرياء
أوضاع الأطفال في المنطقة العربية ليست متساوية بين دول تتوفر على مقومات حياة ذات جودة، وأخرى تعاني من الحروب. الوضع يظهر كارثيا في سوريا واليمن وبدرجة أقل ليبيا. وبمناسبة اليوم العالمي للطفل أعددنا هذا التقرير.
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مجموعة فاغنر الروسية قد استخدمت الألغام الأرضية المحظورة والفخاخ المتفجرة في ليبيا في عامي 2019 - 2020، داعية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم.
جرح عدد من المدنيين خلال اشتباكات عنيفة في الأحياء المأهولة بالسكان، اندلعت بين مجموعتين مسلحتين ليلًا وما زال مستمرة السبت في العاصمة الليبية طرابلس، التي تشهد أزمة سياسية خطيرة تثير مخاوف من اندلاع نزاع جديد.
في ظل الحرب المستمرة في اليمن يطارد شبح الألغام الناس حتى قرب بيوتهم، حيث تحولت مساحات واسعة من البلاد إلى حقول ألغام فتكت بالآلاف أو بترت أطرافهم. والمشكلة لم تنته عند هذا الحد، بل ستبقى تهدد حياة الناس لسنوات طويلة.
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