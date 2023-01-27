 مخلّفات الحروب تهدد الليبين | DW الأخبار | DW | 27.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

مخلّفات الحروب تهدد الليبين

تشكل الألغام والقذائف غير المنفجرة خطراً كبيراً على حياة الليبيين. منظمة "حقول حرة" تعمل بشكل مكثف على جمع الالغام والمقذوفات، لكي تحمي سكان ليبيا من حوادث مؤسفة تصيب أحيانا كثيرة الأطفال الأبرياء

المزيد من المركز الإعلامي

افتتح البرلمان الألماني معرضا جديدا يضم مقتنيات تذكارية مأخوذة من مركز ياد فاشيم الخاص بإحياء ذكرى المحرقة النازية.

برلين.. معرض في البوندستاغ بمناسبة الذكرى الـ70 لـ"ياد فاشيم" 27.01.2023

رواد أعمال وشباب يحلمون بمستقبل أفضل في ليبيا ويعولون على الانتخابات المقبلة

رواد أعمال وشباب يحلمون بمستقبل أفضل في ليبيا ويعولون على الانتخابات المقبلة 26.01.2023

تزويد أوكرانيا بالدبابات يعزز قدرتها على الدفاع عن أراضيها وعلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية

الحرب في أوكرانيا .. دبابات ألمانية وأمريكية إلى جبهة القتال 26.01.2023

تقارير تكشف تقديرات بحجم الخسائر التي تكبدها الجيش الروسي منذ بدء الحرب على أوكرانيا

تقارير تكشف تقديرات بحجم الخسائر التي تكبدها الجيش الروسي منذ بدء الحرب على أوكرانيا 26.01.2023

المزيد DW الأخبار

الات وجرارات ذاتية القيادة ستتولى مهامها في الحقول في المستقبل القريب.

جرارات ذاتية القيادة تسهم في الحرث والزارعة 27.01.2023

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا دعوة من أجل الحصول على مزيد من الأسلحة، بعيدا عن دبابات القتال الرئيسي

زيلينسكي يدعو لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا 27.01.2023

مخاوف من تصاعد العنف بعدما شنت إسرائيل غارة جوية في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين 27.01.2023

ذكريات الهولوكوست عبر واقع افتراضي يقدمه صناع السينما لأخذ الناس في جولة محاكاة لمعسكرات الموت النازية

إحياء ذكرى المحرقة عبر الواقع الافتراضي 27.01.2023

اقرأ أيضا

(191018) -- BEIJING, Oct. 18, 2019 () -- A woman holds the hand of her malnourished child as he receives medical treatment at the malnutrition treating department in Al-Sabeen hospital in Sanaa, Yemen, Oct. 17, 2019. At least one in three children under five across the globe are malnourished and not developing properly, the United Nations Children's Fund (UNICEF) revealed on Tuesday. October 17 marks the 27th International Day for the Eradication of Poverty. (Photo by Mohammed Mohammed/)

أطفال اليمن وسوريا وليبيا.. سوء تغذية وألغام وضحايا تهريب 20.09.2022

أوضاع الأطفال في المنطقة العربية ليست متساوية بين دول تتوفر على مقومات حياة ذات جودة، وأخرى تعاني من الحروب. الوضع يظهر كارثيا في سوريا واليمن وبدرجة أقل ليبيا. وبمناسبة اليوم العالمي للطفل أعددنا هذا التقرير.

Logo des russischen privaten Sicherheitsunternehmen und Militärunternehmen Wagner Gruppe paramilitärische Organisation *** Logo of the Russian private security company and military company Wagner Group paramilitary organization Copyright: imageBROKER/SiegraxAsmoel iblasm07193206.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Veröffentlichung!

هيومن رايتس: فاغنر الروسية استخدمت أسلحة محظورة في ليبيا 31.05.2022

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مجموعة فاغنر الروسية قد استخدمت الألغام الأرضية المحظورة والفخاخ المتفجرة في ليبيا في عامي 2019 - 2020، داعية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم.

Libyan army forces and vehicles are stationed in a street in the country’s capital of Tripoli on Friday, July 22 2022. One of Libya’s rival governments on Friday called on militias to stop fighting, after clashes broke out in the country’s capital, Tripoli overnight, killing at least one civilian and forcing around 200 people to flee the area.(AP Photo/Yousef Murad)

ليبيا - اشتباكات عنيفة في طرابلس و"قلق" أممي من توسع القتال 27.08.2022

جرح عدد من المدنيين خلال اشتباكات عنيفة في الأحياء المأهولة بالسكان، اندلعت بين مجموعتين مسلحتين ليلًا وما زال مستمرة السبت في العاصمة الليبية طرابلس، التي تشهد أزمة سياسية خطيرة تثير مخاوف من اندلاع نزاع جديد.

December 2020 Jemen | Minenverletzte in Taiz A young mine victim in Taiz walks on one foot

الألغام الفردية.. شبح يتربص بحياة اليمنيين وينتزع منهم أطرافهم 07.09.2022

في ظل الحرب المستمرة في اليمن يطارد شبح الألغام الناس حتى قرب بيوتهم، حيث تحولت مساحات واسعة من البلاد إلى حقول ألغام فتكت بالآلاف أو بترت أطرافهم. والمشكلة لم تنته عند هذا الحد، بل ستبقى تهدد حياة الناس لسنوات طويلة.