مخلوف يرفض الضغوط ويحذر من كارثة اقتصادية في سوريا!

كشف رجل الأعمال السوري رامي مخلوف اليوم الأحد (17 مايو/ أيار 2020) عن أن جهات، لم يسمها طلبت منه التخلي عن منصبه في شركة "سيريتل" للهاتف النقال في سوريا، محذرا من كارثة كبيرة على الاقتصاد السوري .
ويعد مخلوف، وهو ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد أكبر داعم للأجهزة الأمنية خلال الحرب الأهلية في البلاد. وقال مخلوف، في ثالث تسجيل فيديو يبثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إنه لن يتخلى عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة في الشركة.
وأضاف أن حملة اعتقالات لمديري شركة اتصالات "سيريتل" ستوقع "كارثة" بالاقتصاد السوري، مقدما اعتذاره لأهالي الموظفين في شركاته الذين تم توقيفهم من الجهات الأمنية، مؤكدا استمرار " اعتقالهم دون اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم .. هذا النهج سيؤدي إلى خراب الشركة".
وكشف مخلوف عن مفاوضات مع السلطات السورية لإطلاق سراح موظفي "سيرتيل" المعتقلين، مضيفا أن الجهات التي يتفاوض معها اشترطت عليه دفع المبالغ المطلوبة منه والتعاقد مع شركة محددة لتخديم شركة "سيرتيل" للمعدات التقنية، وهي تؤمن متطلبات الشركة ومشترياتها. وأشار مخلوف إلى أنه خلال اجتماع رسمي مع مؤسسة الاتصالات، طلبت المؤسسة منه التنازل عن جزء من أرباح الشركة تحت طائلة التهديد بالسجن ووضع اليد على الشركة. وقال إن الدولة تريد "أن تأخذ 50 بالمئة من حجم الأعمال أي 120 بالمئة من الأرباح (...) وإلا ستسحب الرخصة وستحجز على الشركة".
وارتفع الدولار الأمريكي منذ بث مخلوف أول فيديو له في أول أيار/ مايو الجاري حوالي 400 ليرة سورية وسجل الدولار الأمريكي اليوم في السوق السورية السوداء / 1670 / ليرة سورية.
ويمتلك مخلوف إمبراطورية أعمال في مجالات متنوعة مثل الاتصالات والعقارات والمقاولات وتجارة النفط. ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، فقد اعتقلت السلطات منذ نيسان/أبريل نحو 40 موظفا في "سيرياتل" و19 موظفا في "البستان".
وأبدى مخلوف استعداده لدفع المبالغ المالية المطلوبة منه، لكنّه أكد أنه لن يستقيل من رئاسة "سيريتل". وقال "كل من يعتقد أني سأستقيل في ظل هذه الظروف، لا يعرفني".
ومخلوف أحد أعمدة النظام السوري، منذ وصول الأسد إلى السلطة في عام 2000، خلفا لوالده الراحل حافظ الاسد. لكن شائعات حول توتر العلاقات بينه وبين الأسد انتشرت في الأشهر الأخيرةعلى خلفية حملة يخوضها الرئيس السوري لمكافحة "الكسب غير المشروع ودعم المالية العامة". وفي تشرين الأول/أكتوبر قال الأسد في مقابلة تلفزيونية إنه وجّه دعوة إلى القطاع الخاص "الذي أهدر أموال الدولة لإعادة الأموال".
م.أ.م/ ع.ج (د ب أ، أ ف ب)
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وثائق بنما.. كشف المستور عن شخصيات سياسية عربية
ذكرت الوثائق أن للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز "دورا غير محدد" في شركتين مسجلتين في "جزر العذراء البريطانية". حصلت الشركتان على قرضين بقيمة 36 مليون دولار عام 2009 لشراء شقق فاخرة في لندن ويخت. وبينما لم تحدد الوثائق دور الملك السعودي بالضبط، إلا أنها ذكرت أن القرضين "لهما صلة" به وبممتلكاته.
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وثائق بنما.. كشف المستور عن شخصيات سياسية عربية
في الأول من أكتوبر عام 2007 اشترى فرع البنك السويسري UBS في باريس شركتي Alyneth Limited و Havelock Capital Corporation المسجلتين في بنما. ثم طلب البنك فتح حساب لشركة Havelock Capital Corporation بشكل عاجل. وفي نفس اليوم أخذ الأمير ولي العهد ووزير الداخلية السعودي محمد بن نايف، تفويضاً بالتصرف بالشركتين وحساباتهما المصرفية. وفي آذار 2014 أغلق الأمير حساب شركة هافلوك ثم جمدها في ابريل 2014.
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وثائق بنما.. كشف المستور عن شخصيات سياسية عربية
امتلك امير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني منذ سبتمبر 2013 أغلب أسهم شركتي Rienne S.A وYalis S.A. وتمتلك الشركتان ودائع في بنك "أوف تشينا" في لوكسمبورغ. كما يمتلك حمد بن جاسم 25 بالمائة من أسهم الشركتين.في عام 2014 قد قام محام في لوكسمبورغ بمحاولة شراء شركة Afrodille S.A المسجلة في جزر العذراء.
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وثائق بنما.. كشف المستور عن شخصيات سياسية عربية
في عام 2002، امتلك حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني شركة في جزر العذراء وثلاث شركات أخرى في جزر البهاما. وفي عام 2004 أصبح مديراً لها. ثم قام بحل هذه الشركات. وفي عام 2011 عندما بدأت قطر بالاستثمار في الشركات في لوكسيمبورغ، اشترى حمد أربع شركات بنمية. وقد شغل حمد منصب وزير خارجية قطر من 1992 وحتى 2013 ورئيس الوزراء من 2007 وحتى 2013. وكان أيضا رئيس هيئة الاستثمار القطرية.
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وثائق بنما.. كشف المستور عن شخصيات سياسية عربية
امتلك الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات 30 شركة على الأقل مسجلة في جزر العذراء. ومن خلالها امتلك عقارات سكنية وتجارية في مناطق غالية في لندن، وتبلغ قيمتها على الأقل 1.7 مليار دولار. وقد مول الشيخ شراءه من خلال قروض من فرع لندن لبنك أبوظبي والبنك الملكي الاسكتلندي.
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وثائق بنما.. كشف المستور عن شخصيات سياسية عربية
ذكرت الوثائق أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، يمتلك شركة I.M.F. Holdings Inc.المسجلة في بنما ولها ممتلكات في لندن .وكذلك فهو المدير والمالك الوحيد لشركاتFoxwood Estates Limited, Moonlight Estates Limited. وأن ثروة علاوي المسجلة باسمه في عام 2013 بلغت مليون ونصف مليون دولار.
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وثائق بنما.. كشف المستور عن شخصيات سياسية عربية
في عام 2002 سأهم رجل الاعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد بتأسيس شركة "سيرتل" للهواتف المحمولة، وامتلك بنفسه 10 بالمائة من الأسهم و63 بالمائة من أسهم الشركة عن طريق شركة company Drex Technologies S.A المسجلة في جزر العذراء. في عام 2011 طلبت السلطات المالية في جزر العذراء من مكتب المحاماة موسكا فونسكيا قطع علاقته مع شركات مخلوف بسبب اتهامات بالرشوة والفساد .
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وثائق بنما.. كشف المستور عن شخصيات سياسية عربية
من بين المتورطين علاء مبارك ابن الرئيس المصري المخلوع . فقد امتلك علاء شركة Pan World Investments Inc المسجلة في جزر العذراء ويديرها بنك كريديت سويس. وبعد تنحي حسني مبارك أصدرت السلطات في الجزر قرار تجميد حسابات علاء، تماشيا مع القانون الأوروبي. وفرضت غرامة في عام 2013 بقيمة 37.500 دولار على موساك فونيسكا، لعدم قيامها بالتحقق بشكل صحيح من أن علاء زبون ذي مخاطر عالية.
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وثائق بنما.. كشف المستور عن شخصيات سياسية عربية
قبل شهر من استقالته عام 2003 أصبح علي أبو الراغب رئيس وزراء الاردن السابق وزوجته يسرى مديران لشركة Jaar Investment Ltdالمسجلة في جزر العذراء والتي تمتلك حساباً في البنك العربي في جنيف. كما أصبح ابو الراغب لاحقا مديراً لشركة Jay Investment Holdings Ltd المسجلة في جزر العذراء. وحتى ديسمبر 2014 امتلك الراغب 3 شركات في الدولة الإفريقية سيشل. كما قام أولاده بإدارة عدة شركات في جزر العذراء.
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وثائق بنما.. كشف المستور عن شخصيات سياسية عربية
كان الرئيس السوداني السابق(1986-1989) أحمد علي الميرغيني يمتلك شركة مسجلة في جزر العذراء باسم Orange Star Corporation. وقد اشترت الشركة شققا باهضة الثمن في لندن شمال ساحة هايد بارك بمبلغ يزيد عن 600 ألف دولار. وعند وفاته عام 2008 كان له ممتلكات مسجلة باسم الشركة بقيمة 2,7 مليون دولار.
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وثائق بنما.. كشف المستور عن شخصيات سياسية عربية
في آذار/ مارس 2006 أصبح منير الماجيدي مستشار العاهل المغربي محمد السادس ممثلاً لشركة SMCD Limited المسجلة في جزر العذراء. وفي نفس العام اشترت الشركة اليخت التاريخي Aquarius W. ويعتقد أن ملكيته تعود للعاهل المغربي. كما أن الشركة المذكورة اُستخدمت لمنح قروض لشركة Logimed Investments Co. كما كان الماجيدي مديرا لشركة في لوكسمبورغ أخذت قروضا قيمتها 42 مليون دولار لشراء وترميم شقق في باريس.
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وثائق بنما.. كشف المستور عن شخصيات سياسية عربية
أسس وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب حين توليه حقيبة الوزارة شركة بنمية في تموز/ يوليو 2015. وكان المالك الوحيد لها. عن طريق هذه الشركة كان لديه حساب في بنك سويسري. وقد أدار هذه الشركة عن طريق شركة في لوكسمبورغ.
الكاتب: خ. س