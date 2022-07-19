مخدر قانوني ـ مخدرات مستترة

يموتون ببطء.. انتقادات لطريقة تعامل ألمانيا مع متعاطيي المخدرات

منذ سنوات يرتفع عدد حالات الوفاة نتيجة تعاطي المخدرات في ألمانيا. DW زارت أحد مراكز تعاطي المخدرات بصورة شرعية في هامبورغ، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا متعاطي المخدرات، المصادف لـ 21 تموز/يوليو من كل عام.