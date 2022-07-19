مخدر قانوني ـ مخدرات مستترة

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تباع الأدوية الاصطناعية عبر الانترنت على شكل تركيبات عشبية أو أملاح استحمام. لا أحد يعرف تكوين الخلطات تماما مما يجعل هذه العقاقير القانونية خطيرة للغاية.
دعوات في تونس لتعديل ما يعرف بـ "قانون 52" الذي يجرم استهلاك مادة القنب الهندي المنتشرة في البلاد. وفي ظل سجون مكتظة بالموقوفين، يدور الجدل بشأن العقوبات البديلة وإمكانية الترخيص بـ "القنب الطبي" المحظور لأهداف علاجية.
أظهر تقرير أممي بشأن المخدرات أن عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا، كما إضفاء الشرعية ساهما في ارتفاع استهلاك القنب عبر العالم. وتقدر المنظمة الأممية عدد المتعاطين للمخدرات بـ 284 مليون شخص، وفق الأرقام المتاحة عام 2020.
منذ سنوات يرتفع عدد حالات الوفاة نتيجة تعاطي المخدرات في ألمانيا. DW زارت أحد مراكز تعاطي المخدرات بصورة شرعية في هامبورغ، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا متعاطي المخدرات، المصادف لـ 21 تموز/يوليو من كل عام.
أدانت محكمة روسية لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر بتهمة حيازة وتهريب المخدرات. وندد الرئيس الأمريكي بالحكم الذي يأتي في ظرفية توترت فيها العلاقات الغربية مع موسكو.
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