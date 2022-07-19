 مخدر قانوني ـ مخدرات مستترة | صحتك بين يديك | DW | 01.12.2022

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صحتك بين يديك

مخدر قانوني ـ مخدرات مستترة

تباع الأدوية الاصطناعية عبر الانترنت على شكل تركيبات عشبية أو أملاح استحمام. لا أحد يعرف تكوين الخلطات تماما مما يجعل هذه العقاقير القانونية خطيرة للغاية.

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