مخاوف من عودة جائحة كورونا

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الكثير من دول العالم تخشى من عودة جائجحة كورونا بعد ارتفاع معدل الإصابات في الصين.
تواجه الصين حاليًا، بعد رفع قيودها، أشد موجة من وباء كوفيد في العالم، مما تسبب في إثارة قلق العديد من الدول في ظل بيانات غير موثوقة وتقديرات جزئية وشكوك حول ظهور متحورات جديدة.
ذكرت منظمة الصحة العالمية أن المتحور الجديد "اكس بي بي 1.5" من فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وأوروبا، ينتقل بسهولة أكبر من أي من السلالات المتحورة المعروفة سابقا. المنظمة وجهت انتقادات للصين.
وسط قلق دولي من تصاعد حالات الإصابة بكوفيد في الصين مع تخفيف الإجراءات التي كانت فرضتها بكين سابقاً قررت عدة دول فرض تقديم نتيجة سلبية لفحص على الوافدين من الصين، والمفوضية الأوروبية تدعو إلى اجتماع لتنسيق التدابير.
تثير الخطط الصينية لتخفيف القيود المفروضة على السفر رغم ارتفاع معدل الإصابات بكورونا، قلق الاتحاد الأوروبي الذي بدأت بعض الدول فيه بإلزام المسافرين القادمين من الصين بتقديم اختبارات سلبية للكشف عن كورونا.
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