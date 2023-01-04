 مخاوف من عودة جائحة كورونا | DW الأخبار | DW | 06.01.2023

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DW الأخبار

مخاوف من عودة جائحة كورونا

الكثير من دول العالم تخشى من عودة جائجحة كورونا بعد ارتفاع معدل الإصابات في الصين.

المزيد من المركز الإعلامي

يعقد مسؤولو الصحة في الاتحاد الأوروبي اجتماعا اليوم لبحث استجابة منسقة بشأن الوافدين من الصين.

إجتماع لمسؤولي الصحة في الاتحاد الأوروبي لبحث ملف الوافدين الصينيين 04.01.2023

الصين تدعو منظمة الصحة العالمية إلى موقف محايد بشأن كوفيد

الصين .. تزايد الوفيات بكورونا وسط انعدام الشفافية 05.01.2023

الصين تشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات بكورونا بعد رفع القيود. دول العالم تشعر بالقلق وتفرض إظهار فحوص سلبية للداخلي

الصين تشهد ارتفاع كبيرا في أعداد الإصابات بكورونا والعالم يتأهب 01.01.2023

توقعات بارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين

توقعات بارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين 22.12.2022

المزيد DW الأخبار

ألمانيا والنرويج توقعان اتفاقا لإنشاء خط أنابيب لنقل الهيدروجين الخال من الكربون من النرويج إلى ألمانيا عبر بحر الشمال.

النرويج تزود ألمانيا بالهيدروجين 06.01.2023

أعلن دانييل بارنبويم أنه لن يظل المدير العام الموسيقي لأوبرا الدولة في برلين بسبب المشاكل الصحية المستمرة.

استقالة بارنبويم من منصب المدير الموسيقي العام لأوبرا برلين 06.01.2023

عصابات الجريمة وتجارة المخدرات ترهب هولندا وبلجيكا وخطرها يمتد إلى ألمانيا

هولندا في مواجهة عصابات الجريمة المنظمة 06.01.2023

ARCHIV - 24.07.2020, Ungarn, Tata: Einer der neuen Panzer wird zur Demonstration bei der feierlichen �bergabe der ersten vier Panzer von Typ Leopard 2 A4 an die ungarische Armee gefahren. F�r die �bergabe von Panzern an die Ukraine soll der Nato-Partner Tschechien z�gig mit Leopard-2-Panzern aus Deutschland ausgestattet werden. �Die Auslieferung soll noch dieses Jahr beginnen und auch einen 30-Tage-Vorrat an 120 mm Munition umfassen�, teilte das deutsche Verteidigungsministerium den zust�ndigen Obleuten im Bundestag mit. (zu dpa: �Tschechien soll erste Leopard-Panzer noch in diesem Jahr erhalten�) Foto: Csaba Krizsan/MTI/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

دعم غربي جديد لكييف بأسلحة ودبابات قتالية 06.01.2023

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A relative attends to a patient of the coronavirus disease (COVID-19) at the emergency department of Suining Central Hospital in Suining, Sichuan province, China December 31, 2022. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

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تواجه الصين حاليًا، بعد رفع قيودها، أشد موجة من وباء كوفيد في العالم، مما تسبب في إثارة قلق العديد من الدول في ظل بيانات غير موثوقة وتقديرات جزئية وشكوك حول ظهور متحورات جديدة.

Michael Ryan, left, Executive Director, WHO Health Emergencies Programme, Tedros Adhanom Ghebreyesus, center, Director General of the World Health Organization (WHO), and Maria Van Kerkhove, right, Technical lead Covid 19 WHO Health Emergencies Programme (WHO) speak to journalists during a press conference organized by the Geneva Association of United Nations Correspondents (ACANU) at the World Health Organization (WHO) headquarters in Geneva, Switzerland, Wednesday, December 14, 2022. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

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ذكرت منظمة الصحة العالمية أن المتحور الجديد "اكس بي بي 1.5" من فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وأوروبا، ينتقل بسهولة أكبر من أي من السلالات المتحورة المعروفة سابقا. المنظمة وجهت انتقادات للصين.

A health worker takes a swab sample from a man to be tested for the Covid-19 coronavirus at a hospital in Beijing on December 26, 2022. (Photo by Noel CELIS / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

تدابير أوروبية وأمريكية لموجهة كورونا مع عودة تفشي الوباء في الصين 29.12.2022

وسط قلق دولي من تصاعد حالات الإصابة بكوفيد في الصين مع تخفيف الإجراءات التي كانت فرضتها بكين سابقاً قررت عدة دول فرض تقديم نتيجة سلبية لفحص على الوافدين من الصين، والمفوضية الأوروبية تدعو إلى اجتماع لتنسيق التدابير.

FILE - A passenger arriving from China is tested for COVID-19 at the Roissy Charles de Gaulle airport, north of Paris, Sunday, Jan. 1, 2023. European Union nations are fine-tuning a coordinated response to China's COVID-19 crisis on Wednesday, Jan. 4, 2023 and are zeroing in on travel restrictions that would upset both Beijing and the global airline industry. (AP Photo/Aurelien Morissard, File)

ألمانيا وعدد متزايد من الدول تفرض فحص كورونا على القادمين من الصين 05.01.2023

تثير الخطط الصينية لتخفيف القيود المفروضة على السفر رغم ارتفاع معدل الإصابات بكورونا، قلق الاتحاد الأوروبي الذي بدأت بعض الدول فيه بإلزام المسافرين القادمين من الصين بتقديم اختبارات سلبية للكشف عن كورونا.