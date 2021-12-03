مخاوف من شن روسيا هجوم على أوكرانيا

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مخاوف من اندلاع حرب بين روسيا وأكرونيا. روسيا تحشد مئة ألف على الحدود مع أوكرانيا. أمريكا تحاول نزع فتيل التوتر. وبادين يوجه تحذيرات لموسكو. الأوكرانيون يقولون إنهم سيدافعون عن ارضهم.
وسط تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن لدى بلاده أدلة على نية موسكو القيام بعمل عدواني في أوكرانيا، وحذر من أنها ستدفع ثمن ذلك غالياً. في المقابل دعت أوكرانيا إلى "مفاوضات مباشرة" مع روسيا.
رغم "عدم افتراض" الناتو حدوث أي هجوم روسي وشيك، أقرّ الحلف خطة رئيسية جديدة لردع روسيا من القيام بأي هجوم، وروسيا تتهم الحلف بـ"زعزعة استقرار أوروبا" عبر استعداداته الاستراتيجية.
أعلنت روسيا بدء سحب قواتها المحتشدة على الحدود مع أوكرانيا، في إعلان لاقى ترحيباً حذراً من قبل أوكرانيا والغرب، في حين أنهى المعارض الروسي أليكسي نافالني إضرابه عن الطعام.
اتفق الرئيسان الأمريكي بايدن والروسي بوتين في القمة التي جمعتهما في جنيف على استئناف محادثات الحد من التسلح وعودة سفيري البلدين بعد سحبهما في وقت سابق. الرئيسان قالا إن الاجتماع بينهما كان بناء وخلا من المشاعر العدائية.
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