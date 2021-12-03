 مخاوف من شن روسيا هجوم على أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 04.12.2021

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DW الأخبار

مخاوف من شن روسيا هجوم على أوكرانيا

مخاوف من اندلاع حرب بين روسيا وأكرونيا. روسيا تحشد مئة ألف على الحدود مع أوكرانيا. أمريكا تحاول نزع فتيل التوتر. وبادين يوجه تحذيرات لموسكو. الأوكرانيون يقولون إنهم سيدافعون عن ارضهم.

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