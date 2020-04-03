 مخاوف من خطر كورونا المستجد على اللاجئين وتوطنه في أفريقيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مخاوف من خطر كورونا المستجد على اللاجئين وتوطنه في أفريقيا

صحيح أن وباء كورونا يضرب أوروبا والقارة الأمريكية بشكل حاد، حيث ارتفعت الوفيات مجدداً، إلا أن المخاوف تسير باتجاه أفريقيا بسبب نقص الاستعداد هناك. وحذر أمين عام الأمم المتحدة من أن "الأسوأ لم يأت بعد".

إغلاق طرقات في جنوب أفريقيا منعاً لانتشار وباء كورونا المتسجد

يخشى الأوربيون عودة شبح إيبولا مع كورونا المستجد في أفريقيا، فالقارة التي لم يتفش فيها بعد الوباء غير مجهزة على الإطلاق لمواجته، حسب مسؤولين.

اقترب عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم من مليون ومائة ألف شخص، توفي منهم أكثر من 58 ألف شخص، وتعافى أكثر من 225 ألف مصاب، بحسب إحصائية خريطة جامعة جونز هوبكينز الأمريكية قبل منتصف ليل اليوم الجمعة (الثالث من أبريل/ نيسان 2020).

مختارات

مع انتشار جائحة كورونا عالميا وحصدها عشرات الآلاف من الأرواح، تتزايد المخاوف من انتشار الوباء داخل الدول التي تشهد نزاعات ما يهدد حياة الملايين هناك. فهل من الممكن أن يساعد الفيروس في وقف الحرب في ليبيا أو اليمن مثلا؟ (03.04.2020)

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش "إجراءات تمييزية" تتخذها بلديات لبنانية بحق اللاجئين السوريين في إطار مواجهة تفشي كورونا في البلاد. يأتي ذلك في حين ينتشر كورونا في سوريا أيضاً، إذ تم عزل بلدة جنوب دمشق لمنع انتشار كورونا. (02.04.2020)

وتقول وكالة فرانس برس إن عدد المصابين في العالم لا يشكل سوى جزء من العدد الفعلي للمرضى، إذ لا يجري عدد كبير من البلدان فحوصات سوى للحالات الشديدة.

رقم قياسي في بريطانيا وأمريكا تتحول لبؤرة للوباء

وتبقى أوروبا القارة، بدولتي إيطاليا وإسبانيا الأكثر تأثراً بالوباء. فقد سجلت إيطاليا 14681 وفاة، وأغلقت أكبر محرقة في ميلانو، ونقلت الجثث من بيرغامو، المدينة الأكثر تضرراً، إلى مناطق أخرى ليتم حرقها.

أما إسبانيا، فقد أعلنت الجمعة عن أكثر من 900 وفاة في 24 ساعة لليوم الثاني على التوالي ليرتفع عدد الوفيات لديها إلى نحو 11 ألفاً. ولكن السلطات الإسبانية تؤكد أن وتيرة ارتفاع الوفيات والمرضى الذين يدخلون المستشفيات والإصابات الجديدة في تراجع.

ومن جانبها، سجّلت فرنسا 6507 وفاة. بينما تزايد عدد الوفيات في الولايات المتحدة وبريطانيا حيث تمّ تسجيل نحو 1200 و700 وفاة خلال 24 ساعة.

وسجلت المملكة المتحدة التي تعرضت حكومتها لانتقادات على طريقة إدارتها للأزمة، يوم الجمعة عدداً قياسياً من الوفيات بلغ 684 خلال 24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات لديها إلى أكثر من 3600. وافتتحت السلطات الجمعة مستشفى ميدانيا ضخما في لندن لاستيعاب تدفق المرضى.

الأمير تشارلز افتتح مستشفى خاص بالكورونا في بريطانيا

بريطانيا تفتتح مستشفى خاص بالكورونا بعد انتقادات واسعة لتعامل الحكومة مع الوباء هناك

ومن جانب آخر، يبدو أن الولايات المتحدة تتحول بسرعة إلى بؤرة رئيسة جديدة للوباء. ففي غضون 24 ساعة، تم تسجيل 1169 وفاة لديها، ما يمثل زيادة هائلة بنسبة الثلث مقارنة بعدد اليوم السابق (884) وأعلى حصيلة يومية تسجل على الإطلاق في بلد واحد. وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الفيروس إلى 6000 وفاة، فيما توقع البيت الأبيض أن يقضي الوفاء على 100 ألف وحتى 240 ألف شخص.

وفي ألمانيا، بدأ انتشار الفيروس يتباطأ وبدأت تدابير الاحتواء تعطي ثمارها، وفق السلطات الصحية التي تشدد على ضرورة الإبقاء عليها.

وأعلنت السلطات الإيرانية الجمعة تسجيل 134 وفاة إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3294، وباتت حصيلة الإصابات 53183 حالة.

وفي تركيا، أقر الرئيس رجب طيب أردوغان الجمعة فرض حظر على من تقل أعمارهم عن 20 عاماً، ومنعهم من الخروج. وفي موسكو، طاف بطريرك موسكو كيريل (73 عاماً) في موكب يرفع أيقونة العذراء، في محيط العاصمة ثم مرّ على مقربة من جدران الكرملين، في تضرع لتجنيب البلاد الوباء.

مشاهدة الفيديو 02:12

الألمان يثقون في نظامهم الصحي وساستهم

مخاوف شديدة على اللاجئين وأفريقيا

عربيا، أعلنت أول وفاة في ليبيا جراء إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا الحكومي. وحالة الوفاة هي لامرأة يبلغ عمرها 85 عاما.

وهناك قلق من تفشي الوباء في مناطق تجمّع اللاجئين في مختلف أنحاء العالم ولا سيما في أفريقيا، وكذلك في أوروبا حيث تكتظ مخيمات الهاربين من الحرب أو الفقر في اليونان دون توفير الرعاية الكافية.

كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، من أن "الأسوأ لم يأت بعد" في البلدان التي تشهد نزاعات، مكرراً دعوته لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم للمساعدة في القضاء على الوباء.

ودق المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة، ناقوس الخطر بشأن فيروس كورنا المستجد في أفريقيا، فقد توسع أيضًا هناك، حيث لا تزال ذكريات تفشي فيروس إيبولا حاضرة في أذهان عدد من بلدان القارة السمراء. وقال بوريل في بروكسل "إن أفريقيا مصدر قلق خاص لنا ، فهم جيراننا وقد يخرج الوباء عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة".

وتبلغ نسبة الأطباء في أوروبا 37 طبيبا لكل عشرة آلاف شخص، وفقا لبوريل. أما في أفريقيا ، فتبلغ هذه النسبة طبيبا واحدا لكل عشرة آلاف شخص. وشدد المسؤول الأوروبي الأعلى بعد مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرينس  مع وزراء خارجية التكتل، على أن وزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي سيناقشون كيفية مساعدة أفريقيا في  محادثاتهم المقررة في الأسبوع المقبل.

ص.ش/خ.س (أ ف ب، د ب أ)

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


مختارات

عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

دخلت عدة عقاقير استعملت في علاج أمراض فيروسية مختلفة الحرب ضد فيروس كورونا المستجد، إلا أنها مازالت قيد التجربة السريرية في مستشفيات العالم. كيف تعمل ولماذا اُختيرت من بين كل العقاقير المعروفة؟ الجواب في معرض الصور. (30.03.2020)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

عدد الوفيات بكورونا في اسبانيا يتجاوز 10 آلاف  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  