مخاوف من تلاعب بفيديو مصور لسجال بين صحفي وترامب

حاول الصحفي جيم أكوستا الاحتفاظ بالميكروفون عندما حاولت موظفة بالبيت الابيض انتزاعه من يده خلال مؤتمر صحفي. ووصف ترامب أكوستا بأنه "شخص وقح ورهيب" وندد بشبكة "سي إن إن" باعتبارها "عدوا للشعب". وفي وقت لاحق، أوقف البيت الأبيض تصريح أكوستا الصحفي لدخول البيت الأبيض، ما أثار موجة من الانتقادات بين أنصار حرية الصحافة. وقالت جمعية مصوري أخبار البيت الأبيض إنه "من المروع أن نعلم أن المتحدث باسم البيت الأبيض ربما قام بمشاركة مقطع مصور تم التلاعب فيه".
وقالت الجمعية إن التلاعب بالصور أمر "مضلل وخطير وغير أخلاقي". وكانت سارة ساندرز نشرت المقطع المصور في حساب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الخبراء الذين راجعوا المقطع إنه يبدو أنه تم تسريعه في لحظة واحدة، لجعل حركة يد أكوستا تبدو أكثر عدوانية.
يشار إلى أن أكوستا له تاريخ طويل من السجال مع الرئيس، الذي غالبا ما يستهدف "سي إن إن" بتصريحات مهينة.
ح.ز/م.س (د.ب.أ)
-
بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين
خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الانتخابات النصفية بأمريكا، نشب سجال حاد بين ترامب ومراسل "سي إن إن" في البيت الأبيض، جيم أكوستا، بعد أن حاول الأخير أن يحصل على جواب لسؤاله من الرئيس ترامب، فاحتج ترامب غاضباً: "يجب أن تخجل سي إن إن من نفسها لتوظيفها شخصاً مثلك. أنت شخص وقح وفظ". بعد المشاحنة، علّق البيت الأبيض تصريح أكوستا الصحفي، فيما قالت "سي إن إن" إن القرار كان عملاً انتقامياً.
-
بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين
في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وجه دونالد ترامب تعليقات مهينة لمراسلة شبكة "إيه بي سي"، سيسيليا فيغا، عندما قام ترامب باختيار فيغا لطرح سؤال، علق قائلاً: "لقد صدمت من اختياري لها". وعندما أجابت فيغا: "لا أفكر بأني كذلك"، رد ترامب عليها: "حسناً. أعرف أنك لا تفكرين على الإطلاق".
-
بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين
هاجم ترامب عبر حابه في "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 55 مليون شخص، في يونيو/ حزيران 2017 ، ميكا بريجنسكي، مذيعة شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، بشكل شخصي، من خلال سلسلة من التغريدات المسيئة. ووصف ترامب الإعلامية بـ"ميكا المجنونة" وادعى أنها كانت "تنزف بشدة من عملية شد وجه" عندما زارت منتجعه "مار-لا-لاغو" في فلوريدا. كما وجه انتقادات لاذعة لزميلها جو سكاربورو، واصفاً إياه بـ"جو المختل".
-
بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين
خلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا في شهر آذار/ مارس 2018، هاجم ترامب تشاك تود، مذيع قناة "إن بي سي"، وهو يروي واقعة قديمة لحوار دار بينهما في برنامج "واجه الصحافة" .وأشار ترامب إلى الصحفي باسم "تود النائم". ثم قام بشتمه بألفاظ بذيئة، إذ اعتاد ترامب على مهاجمة تود لسنوات طويلة، ويبدو أنه لن يتوقف بعد أن أصبح رئيساً.
-
بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين
يهاجم ترامب أهدافه المفضلة "الصحفيين" عبر حسابه تويتر. ففي تموز/ يوليو 2017 نشر مقطع فيديو له وهو يضرب مصارعاً وضع شعار قناة "سي إن إن" على رأسه. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 طالب ترامب بطرد صحفي يعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" بسبب تغريدة خاطئة. كما اتهم العديد من وسائل الإعلام بأنها تنشر" أخباراً مزيفة" وأنها "عدو الشعب". جوليا سوديلي/ ريم ضوا