مخاوف من تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أبواب شهر رمضان

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مقتل فلسطينيين في شمال الضفة الغربية بعد الهجوم الدموي في تل أبيب. ومخاوف من تصاعد حدة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أبواب شهر رمضان. هل تتجه الأمور إلى التصعيد أكثر؟
في إطار سلسلة من المحادثات رفيعة المستوى بين البلدين للحد من التصعيد المحتمل في إسرائيل، استقبل ملك الأردن عبدالله الثاني الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في لقاء "تاريخي" أكد خلاله الطرفان على ضرورة العمل على التهدئة.
بعد هجمات أودت بحياة 11 شخصا في ثلاث مدن، قررت إسرائيل الإبقاء على التسهيلات المقررة للفلسطينيين خلال شهر رمضان تجنبا للمزيد من التصعيد، مع إقرار إجراءات أخرى منها سحب تراخيص عمل من بعض الأطراف.
قبل ساعات من قمة وصفت بـ "التاريخية" تجمع وزراء خارجية أربع دول عربية مع نظيريهم الإسرائيلي والأمريكي، أطلق مهاجمان النار في أحد شوارع مدينة الخضيرة ما أسفر عن مقتل شرطيين إسرائيليين. كما قتل المهاجمان.
وسط مخاوف من تصعيد محتمل خلال رمضان يخوض الأردن لقاءات مكثفة مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، حيث التقى ملك الأردن بوزيري الدفاع والخارجية الإسرائيليين، عقب لقاء مع الرئيس الفلسطيني وعشية لقاء محتمل مع رئيس إسرائيل.
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