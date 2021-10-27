 مخاوف من تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أبواب شهر رمضان | DW الأخبار | DW | 31.03.2022

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مخاوف من تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أبواب شهر رمضان

مقتل فلسطينيين في شمال الضفة الغربية بعد الهجوم الدموي في تل أبيب. ومخاوف من تصاعد حدة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أبواب شهر رمضان. هل تتجه الأمور إلى التصعيد أكثر؟

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