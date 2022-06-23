مخاوف من انهيار الخدمات العامة في لبنان

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المؤسسات اللبنانية في حالة من الفوضى، فالمحاكم أصبحت مهجورة والمستشفيات والمدارس تعاني من الاكتظاظ، كما أن الحكومة لا تملك أي خطة للتعافي من الأزمة الاقتصادية.
اخترقت سبع طلقات من رشاش حربي آلية تابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقّتة في جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل جندي إيرلندي وإصابة آخرين، ونددت الحكومة اللبنانية بالواقعة مؤكدة أنها لن تمر دون محاسبة.
جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مطالبة المجتمع الدولي بالتعاون لإنهاء أزمة النازحين السوريين في لبنان وعودتهم طواعية لبلدهم. في حين أكد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استمرار دعم لبنان ونظامه الصحي.
تعاني الديموقراطيات في العالم تراجعا في نظامها السياسي في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا والأزمة الاقتصادية، وفق ما رصده تقرير نشره المعهد الدولي للديموقراطية والمساعدة الانتخابية.
في منطقة حرش بيروت بجوار شارع بدارو الحيوي، يقع ميدان سباق الخيل الذي يشهد بشكل أو بآخر على تاريخ مدينة ألفت تغير الحقبات السياسية، وكان نقطة تلاقي شطري العاصمة الشرقي والغربي خلال مرحلة الحرب الأهلية.
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