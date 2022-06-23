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مخاوف من انهيار الخدمات العامة في لبنان

المؤسسات اللبنانية في حالة من الفوضى، فالمحاكم أصبحت مهجورة والمستشفيات والمدارس تعاني من الاكتظاظ، كما أن الحكومة لا تملك أي خطة للتعافي من الأزمة الاقتصادية.