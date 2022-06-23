 مخاوف من انهيار الخدمات العامة في لبنان | DW الأخبار | DW | 15.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

مخاوف من انهيار الخدمات العامة في لبنان

المؤسسات اللبنانية في حالة من الفوضى، فالمحاكم أصبحت مهجورة والمستشفيات والمدارس تعاني من الاكتظاظ، كما أن الحكومة لا تملك أي خطة للتعافي من الأزمة الاقتصادية.

المزيد من المركز الإعلامي

مسائية DW: هل ينجح ميقاتي في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة؟

مسائية DW: هل ينجح ميقاتي في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة؟ 23.06.2022

امات جديدة لمصارف في لبنان.. ما الحل؟

امات جديدة لمصارف في لبنان.. ما الحل؟ 04.10.2022

يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة وصلت الى حد اقتحام بعض المودعين فروعا للمصارف لاستعادة ودائعهم بقوة السلاح.

أزمة المصارف في لبنان 22.09.2022

تدفع الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان الكثير من سكانه إلى الإقدام على رحلة لجوء خطرة عبر البحر، كثيراً ما تنتهي بكارثة

لبنان .. مأساة لاجئين لم توقف آخرين من الاستمرار في الهجرة عبر البحر 29.09.2022

المزيد DW الأخبار

ابدى البعض فخرهم وسعادتهم بوصول المنتخب المغربي الى النهائيات رغم الهزيمة أمس

تعاطف المشجعين مع المنتخب المغربي رغم خسارته أمام فرنسا 15.12.2022

هل يتحمل سكان أوكرانيا ظروف الشتاء الصعبة في ظل نقص الامدادات وانقطاع الكهرباء؟

شتاء صعب للأوكرانيين بسبب استهداف روسيا لمحطات الطاقة 15.12.2022

الأزمة ليست غريبة على الاتحاد الأوروبي ، لكن عام 2022 كان عامًا صعبًا بشكل خاص.

زعماء الاتحاد الأوروبي يجتمعون في القمة الأخيرة لهذا العام المضطرب 15.12.2022

DW Covid-19 Spezial arabisch Sendungslogo Composite

تبعات الجائحة الاجتماعية 15.12.2022

اقرأ أيضا

ARCHIV 2014 *** Sri Lankan peacekeepers of the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) stand next to an armored vehicle on July 13, 2014 in Nakura, south Lebanon as they patrol the Lebanese–Israeli border. Two rockets fired from Lebanon hit uninhabited areas in the Nahariya region, a coastal town around 12 kilometres (seven miles) from the border with Lebanon, an army spokeswoman told AFP on July 12, 2014. AFP PHOTO / MAHMOUD ZAYYAT (Photo by MAHMOUD ZAYYAT / AFP)

مقتل جندي إيرلندي من قوة اليونيفيل في جنوب لبنان 15.12.2022

اخترقت سبع طلقات من رشاش حربي آلية تابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقّتة في جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل جندي إيرلندي وإصابة آخرين، ونددت الحكومة اللبنانية بالواقعة مؤكدة أنها لن تمر دون محاسبة.

Syrian refugees gather in their vehicles getting ready to cross into Syria from the eastern Lebanese border town of Arsal, Lebanon, Thursday, June 28, 2018. About 400 Syrians are expected to make the crossing on Thursday, after having requested permission from the Lebanese and Syrian governments. (AP Photo/Bilal Hussein)

تحقيق "بعض" التقدم بملف عودة النازحين السوريين ولبنان يطالب بالتعاون 01.12.2022

جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مطالبة المجتمع الدولي بالتعاون لإنهاء أزمة النازحين السوريين في لبنان وعودتهم طواعية لبلدهم. في حين أكد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استمرار دعم لبنان ونظامه الصحي.

11.11.2022 Das Kapitol der Vereinigten Staaten, der Sitz des Kongresses, ist in den Abendstunden beleuchtet. Noch ist unklar, wer künftig im US-Kongress das Sagen haben wird. Die Auszählung mehrerer knapper Abstimmungen läuft weiter. +++ dpa-Bildfunk +++

تقرير: تدهور مطرد للديمقراطيات في العالم والشرق الأوسط "الأكثر تسلطا" 30.11.2022

تعاني الديموقراطيات في العالم تراجعا في نظامها السياسي في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا والأزمة الاقتصادية، وفق ما رصده تقرير نشره المعهد الدولي للديموقراطية والمساعدة الانتخابية.

Beirut, Lebanon, 2020+++Archive picture from the 1990s, showing the crowd watching a thriving race - SPARCA, Beirut, Lebanon.

قصة ميدان سباق الخيل - مرآة الواقع في بيروت الحزينة 30.11.2022

في منطقة حرش بيروت بجوار شارع بدارو الحيوي، يقع ميدان سباق الخيل الذي يشهد بشكل أو بآخر على تاريخ مدينة ألفت تغير الحقبات السياسية، وكان نقطة تلاقي شطري العاصمة الشرقي والغربي خلال مرحلة الحرب الأهلية.