مخاوف من اندلاع حرب شاملة في غزة بعد قصف إسرائيلي ورد فلسطيني

تواصل القصف الإسرائيلي في غزة وإطلاق الصواريخ من القطاع

في أخطر تصعيد للعنف في المنطقة منذ حرب العام الماضي تواصل إسرائيل شن غارات في غزة لليوم الثاني على التوالي، فيما يستمر إطلاق الصواريخ على إسرائيل من القطاع، وسط مخاوف من اندلاع حرب جديدة، فيما تسعى مصر للتوسط مجددا.