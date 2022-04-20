 مخاوف من اندلاع حرب شاملة في غزة بعد قصف إسرائيلي ورد فلسطيني | DW الأخبار | DW | 06.08.2022

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مخاوف من اندلاع حرب شاملة في غزة بعد قصف إسرائيلي ورد فلسطيني

إسرائيل تواصل قصف قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، مقتل عشرة أشخاص وجماعات فلسطينية تشن هجمات بالصواريخ على جنوب إسرائيل، مخاوف من اندلاع حرب شاملة جديدة.

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تواصل القصف الإسرائيلي في غزة وإطلاق الصواريخ من القطاع 06.08.2022

في أخطر تصعيد للعنف في المنطقة منذ حرب العام الماضي تواصل إسرائيل شن غارات في غزة لليوم الثاني على التوالي، فيما يستمر إطلاق الصواريخ على إسرائيل من القطاع، وسط مخاوف من اندلاع حرب جديدة، فيما تسعى مصر للتوسط مجددا.

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أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه "البالغ" من التصعيد الأخير في إسرائيل وغزة، مؤكدًا على ضرورة حماية المدنيين ومنع نشوب نزاع أوسع، بينما دعت بريطانيا إلى "نهاية سريعة للعنف". وأعلنت إسرائيل عزمها شن غارات في غزة لمدة أسبوع.

An explosion is caused by Israeli airstrikes on a Hamas military base in town of Khan Younis, southern Gaza Strip, Tuesday April 19, 2022. (AP Photo/Yousef Masoud)

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قال الجيش الإسرائيلي إنه وجه ضربة جوية على مواقع لحركة حماس في غزة وذلك رداً على إطلاق أربعة صواريخ من القطاع. ومن جانبها أدانت الحركة القصف الإسرائيلي، معتبرة أن ذلك "يعكس حجم الدعم والتشجيع الأمريكي" لإسرائيل.

An Israeli soldier stands next to a vehicle parked by the fence along the border with the Gaza Strip near Moshav Netiv HaAsara in southern Israel on December 7, 2021. (Photo by MENAHEM KAHANA / AFP)

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قال مسؤولون فلسطينيون إن جنودا إسرائيليين قتلوا بالرصاص فلسطينيا حاول عبور الجدار لإسرائيلي العازل لغرض العمل. وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده رصدوا مشتبها به ألحق أضرارا بالسياج الأمني، وأن الواقعة قيد التحقيق.