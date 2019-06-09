 مخاوف من ارتفاع كبير في أسعار النفط بعد هجوم أرامكو | أخبار | DW | 15.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مخاوف من ارتفاع كبير في أسعار النفط بعد هجوم أرامكو

بعد الهجمات التي تعرضت مصانع نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية وتأثر الانتاج النفطي بها، تفاعلت سوق الطاقة العالمية بقلق كبير، حيث من المتوقع أن يرتفع سعر النفط للبرميل الواحد يوم غد الاثنين ما بين خمسة إلى عشرة دولارات.

Saudi-Arabien Feuer in der Aramco-Ölaufbereitungsanlage in Abkaik (Reuters/Stringer)

من المتوقع أن تشهد سوق الطاقة العالمية يوم غد الاثنين ارتفاعا واضحا في أسعار النفط للبرميل الواحد بحدود خمسة إلى عشرة دولارات بعد تعثر الانتاج السعودي للنفط إثر الهجمات بطائرات مسيرة تعرضت لها مصانع نفطية تابعة لشركة أرامكو، عملاق الانتاج النفطي في الخليج.

ويتوقع خبراء الطاقة جزئيا هيمنة الخوف على تعاملات اليومية في السوق مع مطلع الأسبوع الجديد يوم غد بحيث قد يرتفع سعر البرميل الواحد من النفط ليصل حدود 100 دولار تقريبا، في حال لم تتمكن السعودية من الوصول مجددا إلى كامل حجمها لتصدير النفط بأسرع وقت ممكن. كما يثير التعتم الإعلامي السعودي مع نتائج الحرائق وحجم الأضرار الناجمة نتيجة الهجمات أسواق الطاقة العالمية وتصب الماء على طاحونة الشائعات والتخمينات ويزيد من حجم المضاربات بالأسعار.

مختارات

تداعيات اقتصادية سريعة لاستهداف منشأتي نفط في السعودية، تعيد علامات الاستفهام حول التعامل مع أزمات الإمدادات، مع فقدان أكثر من 5 بالمئة من الإمدادات القادمة من أكبر الدول المصدرة للنفط الخام. (15.09.2019)

تعطل الإنتاج النفطي السعودي وصادرات المملكة بعد هجمات بطائرات مسيرة للحوثيين على منشأتين لشركة أرامكو إحداهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ "المطلعة". (14.09.2019)

من جانبها، تبذل شركة أرامكو السعودية جهوداً لطمأنة الأسواق بعد تعرض اثنتين من منشآتها النفطية لهجوم مدمر، وهبطت الأسهم السعودية اليوم الأحد (15 ايلول/سبتمبر 2019) مع تحمل قطاعي البنوك والبتروكيماويات الضرر الأكبر في أعقاب الهجوم  المذكور. وأدت الهجمات إلى انخفاض امدادات النفط العالمية بنسبة 6% .

وأثرت الهجمات بالسلب أيضا على أسواق الأسهم الرئيسية الأخرى في دول الخليج والتي انخفضت جميعها دون استثناء. ونزل مؤشر دبي 0.6 بالمئة، إذ شكلت أسهم الشركات العقارية أكبر ضغط على المؤشر، مع انخفاض سهم إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة بنسبة واحد بالمئة عند الإغلاق.

كما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6 بالمئة مع انخفاض 22 سهما وارتفاع سبعة أسهم. وهبط سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة للاستثمار العقاري 2.1 بالمئة.

مشاهدة الفيديو 01:51

هجوم حوثي بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية

وقال خبير الطاقة روبرت رابيير "أسوأ الاحتمالات لرفع الأسعار لمستويات أعلى، وقوع حادث يتسبب في توقف إنتاج كمية كبيرة من النفط في السعودية". وأضاف "إذا استطاعوا إعادة الانتاج بسرعة كبيرة، أو استطاعوا على الأقل طمأنة الأسواق وهم يستطيعون ذلك، فربما لا نشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار". ولم يتضح بعد الحجم الفعلي للأضرار أو الفترة التي سيستغرقها اصلاح المنشأتين، ولكن المحللين حذروا من أن عدم توفر المعلومات سيزيد من تكهنات المتعاملين في السوق.

ومنعت السلطات السعودية، المعروفة بحرصها على السرية، الصحافيين من الاقتراب من المنشأتين وسط اجراءات أمنية مشددة.

ح.ع.ح/أ.ح(رويترز/أ.ف.ب)

     

  • Saudi-Arabien Stadtansicht Riad

    انهيار سعر النفط.. يخلط أوراق اقتصاديات الدول المنتجة

    عارضت العربية السعودية قبل فترة وجيزة تقليص كميات إنتاج البترول لمواجهة المنافسة الأمريكية والخصم إيران. لكن ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم يواجه هو الآخر وضعا صعبا. وصندوق النقد الدولي حذر من عجز كبير في الميزانية. والآن تريد السلطات السعودية إدراج ضرائب وإلغاء دعم بعض المواد الاستهلاكية والكهرباء.

  • Norwegische Bohrplattform

    انهيار سعر النفط.. يخلط أوراق اقتصاديات الدول المنتجة

    من كان يتوقع ذلك؟ النرويج الغنية تشكو هي الأخرى من تدني سعر البترول. فالبترول من بحر الشمال جعل من بلد زراعي فقير إحدى أغنى دول العالم. لكن النرويج بدأت تغير سياستها في التركيز على النفط والغاز، وباتت تهتم أكثر باستغلال خيرات البحر من السمك.

  • Putin bei der Eröffnung der Öl-Pipeline zwischen Russland und China

    انهيار سعر النفط.. يخلط أوراق اقتصاديات الدول المنتجة

    روسيا لا تئن فقط تحت وطأة العقوبات الاقتصادية الغربية بل حتى بسبب نزول سعر النفط. في 2015 انخفضت القوة الاقتصادية في إمبراطورية فلاديمير بوتين بنحو 4 في المائة. والتداعيات هي انخفاض مستوى الأجور، والروبل فقد نصف قيمته أمام الدولار، والتوقعات ليست جيدة بالنسبة إلى 2016.

  • Öl Industrie in Nigeria

    انهيار سعر النفط.. يخلط أوراق اقتصاديات الدول المنتجة

    نيجيريا هي أكبر منتج إفريقي للنفط. وكان الرئيس الجديد قد أعلن عن نيته رفع مستوى النفقات الحكومية، وهو وعد قد لا يتحقق بسبب تدني الأسعار. والعديد من مشاريع البنية التحتية تظل جامدة. ويدر قطاع النفط ثلاثة أرباع عائدات البلاد.

  • Infografik Benötigter Ölpreis für einen ausgeglichen Haushalt in US-Dollar Deutsch

    انهيار سعر النفط.. يخلط أوراق اقتصاديات الدول المنتجة

    ليس فقط نيجيريا، بل العديد من الدول الأخرى تبني حساباتها على أسعار مرتفعة للنفط والنتيجة هي عجز في الميزانية. فمنذ منتصف 2014 تراجع سعر النفط بنحو 75 في المائة. ولا يتوقع خبراء عودة الأسعار إلى المستويات السابقة التي تعدت 120 دولارا للبرميل.

  • EU stoppt Ölimporte aus dem Iran

    انهيار سعر النفط.. يخلط أوراق اقتصاديات الدول المنتجة

    تعتزم إيران عرض نصف مليون برميل إضافية يوميا على سوق النفط بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها. وبذلك توجه إيران لنفسها ضربة موجعة، لأن الكمية المتزايدة تضغط على السعر نحو الأسفل. لكن إيران ترى سببا آخر لتراجع أسعار النفط، وهي سياسة خصمها العربية السعودية.

  • Saudi-Arabien Öl Pumpstation Pump 3 in der Wüste bei Khouris

    انهيار سعر النفط.. يخلط أوراق اقتصاديات الدول المنتجة

    الدول الخليجية الغنية بالنفط مثل العربية السعودية وقطر وعمان والإمارات العربية المتحدة ما تزال تمتلك صناديق حكومية كبيرة. لكن دول الخليج الست تعاني مشتركة من عجز في الميزانية يصل إلى 260 مليار دولار، حسب بعض التوقعات.

  • Venezuela Nicolas Maduro

    انهيار سعر النفط.. يخلط أوراق اقتصاديات الدول المنتجة

    فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم، ومولت الحكومة الاشتراكية طوال سنوات برامجها الاشتراكية بعائدات النفط، والآن أعلن الرئيس نيكولا مادورو مواجهة البلاد لأزمة اقتصادية. ويتزامن تراجع سعر النفط مع تراجع شعبية مادورو.

  • USA Fracking Öl-/Gasbohrung

    انهيار سعر النفط.. يخلط أوراق اقتصاديات الدول المنتجة

    بفضل تقنية استخراج النفط الصخري تحولت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكبر منتج للنفط في العالم. لكن السعر المنخفض يجعل هذه التقنية غير مربحة. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم. ويستغل الناس هذه اللحظة لاقتناء سيارات كبيرة، وذلك يؤثر سلبا على البيئة.

    الكاتب: نيكولا مارتن/م.أ.م


 

مختارات

انهيار سعر النفط.. يخلط أوراق اقتصاديات الدول المنتجة

يستمر سعر برميل النفط بالانخفاض. وتتسبب توقعات تعثر النمو الاقتصادي العالمي وطفرة في الإنتاج منذ أكثر من عام في انتشار أجواء انعدام الثقة التي قلصت بقوة من عائدات بعض الدول النفطية. (20.01.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هجوم حوثي بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية  

مواضيع ذات صلة

Schiff der Emirati-Küstenwache fährt an einem Öltanker vor der Küste von Fujairah vorbei

تحليل- أزمات تنبئ بأيام عجاف لاقتصاد السعودية وشقيقات أخريات 09.06.2019

تلقي أزمات وحروب ظلالها السلبية على اقتصاديات السعودية ودول خليجية أخرى. وفي وقت تتجه فيه هذه الأزمات نحو التصعيد، فإن الحفاظ على مستوى المعيشة الحالي لم يعد مضمونا في منطقة لم يعرف مواطنها الضرائب والرسوم طوال عقود.

Wien OPEC Sitzung Saudi Arabien Ölminister Khalid al-Falih

تحليل: أسواق النفط تتمرد على النفوذ السعودي! 05.01.2019

في سابقة تاريخية أضحت الولايات المتحدة بإنتاج نفطي وصل إلى نحو 12 مليون برميل يومياً أكبر منتج للنفط في العالم متجاوزة بذلك كل من روسيا والسعودية. أي تبعات دراماتيكية لذلك على السعودية التي تفقد تحكمها بمفاتيح سوق النفط؟

Bahrain Ölförderung

المقامرة بالنفط 06.02.2019

جاء الانخفاض الكبير لأسعار النفط الخام بين عامي 2014 و2016 ليعلن زوال نظام عالمي اقتصادي وجيوسياسي كان قائمًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  