مخاوف متزايدة بشأن تأثير محتمل لمجموعة فاغنر على الأمن الأوروبي

تقرير: بريغوجين كان يريد القبض على وزير الدفاع الروسي

ذكر تقرير إعلامي أن قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين كان يريد اعتقال مسؤولين كبار في القيادة العسكرية الروسية، لكن خططه أُحبطت، وهذا ما دفعه لشن تمرده الأسبوع الماضي.