مخاوف متزايدة بشأن تأثير محتمل لمجموعة فاغنر على الأمن الأوروبي

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بعد تأكيد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وصول زعيم مجموعة مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين إلى البلاد، تتزايد المخاوف بشأن تأثير محتمل لمجموعة فاغنر المسلحة على الأمن الأوروبي.
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحزم السلطات في التعامل مع تمرد قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، الذي أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وصوله إلى بلاده.
ذكر تقرير إعلامي أن قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين كان يريد اعتقال مسؤولين كبار في القيادة العسكرية الروسية، لكن خططه أُحبطت، وهذا ما دفعه لشن تمرده الأسبوع الماضي.
شرع مقاتلو مجموعة فاغنر بالانسحاب من عدة مواقع سيطروا عليها أثناء التمرد المسلح الذي قاده يفغيني بريغوجين، وبالمثل فعلت كتائب أحمد الشيشانية التي تحركت لقمع التمرد.
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن كان لديها علم مسبق باحتمال تحرك رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ضد السلطات الروسية، هذا فيما استمر سريان بعض القيود التي فرضت لمواجهة التمرد المسلح.
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