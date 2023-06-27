 مخاوف متزايدة بشأن تأثير محتمل لمجموعة فاغنر على الأمن الأوروبي | DW الأخبار | DW | 28.06.2023

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DW الأخبار

مخاوف متزايدة بشأن تأثير محتمل لمجموعة فاغنر على الأمن الأوروبي

بعد تأكيد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وصول زعيم مجموعة مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين إلى البلاد، تتزايد المخاوف بشأن تأثير محتمل لمجموعة فاغنر المسلحة على الأمن الأوروبي.

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Police in riot gear stand guard as firefighters work to put out fires after a demonstration in Nanterre, west of Paris, on June 27, 2023, after French police killed a teenager who refused to stop for a traffic check in the city. The 17-year-old was in the Paris suburb early on June 27 when police shot him dead after he broke road rules and failed to stop, prosecutors said. The event has prompted expressions of shock and questions over the readiness of security forces to pull the trigger. (Photo by Zakaria ABDELKAFI / AFP)

عنف في أحد ضواحي باريس بعد مقتل مراهق على يد الشرطة 28.06.2023

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24.06.2023****Founder of Wagner private mercenary group Yevgeny Prigozhin speaks inside the headquarters of the Russian southern army military command center, which is taken under control of Wagner PMC, according to him, in the city of Rostov-on-Don, Russia in this still image taken from a video released June 24, 2023. Press service of Concord/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. TPX IMAGES OF THE DAY

قائد فاغنر يصل بيلاروسيا.. وبوتين يؤكد: تجنبا حربا أهلية 27.06.2023

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحزم السلطات في التعامل مع تمرد قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، الذي أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وصوله إلى بلاده.

Russian Defence Minister Sergei Shoigu and Chief of the General Staff of Russian Armed Forces Valery Gerasimov attend a meeting with Russian President Vladimir Putin in Moscow, Russia February 27, 2022. Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

تقرير: بريغوجين كان يريد القبض على وزير الدفاع الروسي 28.06.2023

ذكر تقرير إعلامي أن قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين كان يريد اعتقال مسؤولين كبار في القيادة العسكرية الروسية، لكن خططه أُحبطت، وهذا ما دفعه لشن تمرده الأسبوع الماضي.

A truck transports a tank of Wagner private mercenary group along M-4 highway, which links the capital Moscow with Russia's southern cities, near Voronezh, Russia, June 24, 2023. REUTERS/Stringer

بدء انسحاب فاغنر وكتائب أحمد الشيشانية إلى مواقعها السابقة 25.06.2023

شرع مقاتلو مجموعة فاغنر بالانسحاب من عدة مواقع سيطروا عليها أثناء التمرد المسلح الذي قاده يفغيني بريغوجين، وبالمثل فعلت كتائب أحمد الشيشانية التي تحركت لقمع التمرد.

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [RUSSIA, VLADIVOSTOK - MAY 31, 2023: Wagner Group founder Yevgeny Prigozhin attends a presentation event for the PMC Wagner Second Front youth outreach project. Lev Borodin/TASS]

تقارير: الاستخبارات الأمريكية رصدت مؤشرات مبكرة على تمرد فاغنر 25.06.2023

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن كان لديها علم مسبق باحتمال تحرك رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ضد السلطات الروسية، هذا فيما استمر سريان بعض القيود التي فرضت لمواجهة التمرد المسلح.