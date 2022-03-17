مخاوف تركية من انعكاسات الغزو الروسي لأوكرانيا على اقتصادها المحلي

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تركيا تلمس تداعيات الغزو الروسي لاوكرانيا مع تراجع أعداد السياح الروس إلى تركيا والذين يعدون مصدر دخل مهم للبلاد. وتسعى تركيا إلى إبراز نفسها كوسيط بين كييف وموسكو
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
إذا ما وقع غزو روسي لأوكرانيا، فإن تركيا المجاورة سيكون لديها الكثير لتخسره. لهذا يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسط في هذا الملف الشائك. فما هي فرص نجاحه؟ وهل هو وسيط محايد في الأزمة؟
محادثات مرتقبة تجمع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية. أنقرة تجد نفسها عالقة بين البلدين: من جهة علاقاتها التاريخية والاقتصادية وثيقة مع كييف، ومن جهة أخرى علاقاتها المتشعبة واعتمادها على موسكو لا غنى عنه.
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