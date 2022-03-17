 مخاوف تركية من انعكاسات الغزو الروسي لأوكرانيا على اقتصادها المحلي | DW الأخبار | DW | 18.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

مخاوف تركية من انعكاسات الغزو الروسي لأوكرانيا على اقتصادها المحلي

تركيا تلمس تداعيات الغزو الروسي لاوكرانيا مع تراجع أعداد السياح الروس إلى تركيا والذين يعدون مصدر دخل مهم للبلاد. وتسعى تركيا إلى إبراز نفسها كوسيط بين كييف وموسكو

مشاهدة الفيديو 01:45

المزيد من المركز الإعلامي

كورونا: عواقب الوباء الاقتصادية

كورونا: عواقب الوباء الاقتصادية 17.03.2022

المكسيك: بين مطرقة فقدان الوظائف والمستقبل المجهول

المكسيك: بين مطرقة فقدان الوظائف والمستقبل المجهول 17.03.2022

أوغندا: خطر الفقر بسبب تكاليف علاجات كورونا

أوغندا: خطر الفقر بسبب تكاليف علاجات كورونا 17.03.2022

الوضع الوبائي في أوكرانيا: لقاء خاص مع بيريت لانغه

الوضع الوبائي في أوكرانيا: لقاء خاص مع بيريت لانغه 17.03.2022

المزيد DW الأخبار

أصبحت حرب اليمن حرباً منسية، على الرغم من المؤشرات المحذرة من انهيار الوضع الإنساني في البلاد.

تحذيرات من خطر تفشي المجاعة في اليمن 18.03.2022

قلق في لبنان من نقص القمح وارتفاع أسعاره

قلق في لبنان من نقص القمح وارتفاع أسعاره 18.03.2022

محادثات هاتفية بين بايدن وشي جينبينغ وسط مخاوف من موقف الصين

بكين وواشنطن يبحثان الهجوم الروسي على أوكرانيا 18.03.2022

أصيبت المناطق المحيطة بمطار لفيف في غرب أوكرانيا بصواريخ روسية صباح اليوم. وتتزايد مخاوف السكان من وصول المعارك إليهم.

قصف روسي لمطار لفيف بغرب أوكرانيا 18.03.2022

اقرأ أيضا

Ukrainian soldiers cross a destroyed bridge, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Wednesday, March 2. 2022. Russia renewed its assault on Ukraine’s second-largest city in a pounding that lit up the skyline with balls of fire over populated areas. That came Wednesday even as both sides said they were ready to resume talks aimed at stopping the new devastating war in Europe. (AP Photo/Emilio Morenatti)

++الأسبوع الثاني للغزو الروسي لأوكرانيا.. تغطية متواصلة++ 03.03.2022

دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.

ISTANBUL, TURKEY - APRIL 10: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (C-R) and President of Ukraine Volodymyr Zelensky (C-L) chair signing ceremony of agreements between two countries at High Level Strategic Council Session at Huber Mansion in Istanbul, Turkey on April 10, 2021. Turkish Presidency/ Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

الأزمة الأوكرانية الروسية ـ لماذا تسعى تركيا للعب دور الوسيط؟ 02.02.2022

إذا ما وقع غزو روسي لأوكرانيا، فإن تركيا المجاورة سيكون لديها الكثير لتخسره. لهذا يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسط في هذا الملف الشائك. فما هي فرص نجاحه؟ وهل هو وسيط محايد في الأزمة؟

Bildkombo Sergej Lawrow Mevlüt Cavusoglu Dmytro Kuleba

محادثات أنطاليا.. هل تنجح أنقرة في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا؟ 10.03.2022

محادثات مرتقبة تجمع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية. أنقرة تجد نفسها عالقة بين البلدين: من جهة علاقاتها التاريخية والاقتصادية وثيقة مع كييف، ومن جهة أخرى علاقاتها المتشعبة واعتمادها على موسكو لا غنى عنه.