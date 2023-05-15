مخاوف السوريين في تركيا قبل الانتخابات

القومي المتشدد أوغان يعلن دعمه لأردوغان في جولة الإعادة

أكد القومي المتشدد سنان أوغان، المرشح الحاصل على المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، تأييده للرئيس أردوغان، مما زاد من التحديات التي تواجه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة الأحد المقبل.