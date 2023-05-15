 مخاوف السوريين في تركيا قبل الانتخابات | DW الأخبار | DW | 26.05.2023

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DW الأخبار

مخاوف السوريين في تركيا قبل الانتخابات

ينتظر حوالي 4 ملايين سوري في تركيا نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة بفارغ الصبر، فنتائجها قد تؤثر على مصيرهم في تركيا بشكل مباشر. ومهما كانت نتائج الانتخابات سيواجه اللاجئون السوريون مصيرا مجهولا في تركيا.

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May 11, 2023, Ankara, Turkey: Campaign posters of the 13th Presidential candidate and Republican People's Party (CHP) Chairman Kemal K?l?Ã§daro?lu (L) and the President of the Republic of Turkey and Justice Development Party (AKP) President Recep Tayyip Erdo?an (R) are seen displayed. K?z?lay Square and streets are decorated with posters of two main candidates for the presidential and parliamentary elections, Recep Tayyip Erdogan and Kemal Kilicdaroglu. The Turkish general election will be held on May 14. (Credit Image: © Tunahan Turhan/SOPA Images via ZUMA Press Wire

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epa02872284 A handout photograph released by the African Union-United Nations Information Support Team (AU-UN IST ) on 19 August 2011 showing a Somali woman sweeping a red carpet at Aden Abdulle International Airport as the flags of Somalia and Turkey flutter in the wind ahead of the arrival of the Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan on an official visit to Mogadishu, Somalia on 19 August 2011. Reports state that The Turkish leader is expected to visit camps in Mogadishu housing Internally Displaced People. The visit is intended to encourage other Muslim countries to wake up to the crisis in Somalia and donate emergency aid. EPA/STUART PRICE /AU-UN IST/ HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ++ +++ dpa-Bildfunk +++

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Felat Bozarslan am 24.04.2022 gemacht. Syrischer Frauen in Uzun Carşı im Distrikt Antakya

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In this photo released by Turkish Presidency, Turkish President and People's Alliance's presidential candidate Recep Tayyip Erdogan, right, shakes hands with Sinan Ogan, former presidential candidate from ATA alliance, in Istanbul, Turkey, Friday, May 19, 2023. (Turkish Presidency via AP)

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