مخاوف السوريين في تركيا قبل الانتخابات

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ينتظر حوالي 4 ملايين سوري في تركيا نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة بفارغ الصبر، فنتائجها قد تؤثر على مصيرهم في تركيا بشكل مباشر. ومهما كانت نتائج الانتخابات سيواجه اللاجئون السوريون مصيرا مجهولا في تركيا.
قبيل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية، اتسم خطاب مرشح المعارضة كيليجدار أوغلو بنهج قومي مناهض للاجئين، فيما يعتمد أنصار أردوغان على الأخبار الكاذبة لحشد الدعم له. وكل طرف يسعى للنيل من الآخر وتسجيل نقاط لصالحه.
ازداد حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول الأفريقية في السنوات الأخيرة بسرعة كبيرة. العلاقات بينهما متشابكة، وذلك بفضل سياسة الرئيس أردوغان وزياراته إلى المنطقة. فهل سيتابع كليجدار أوغلو سياسة أردوغان الأفريقية، لو فاز؟
تفوق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنتهية ولايته بفارق بسيط على منافسه كمال كليجدار أوغلو في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، وبانتظار الجولة الثانية، كيف يعيش السوريون في تركيا هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ البلاد؟
أكد القومي المتشدد سنان أوغان، المرشح الحاصل على المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، تأييده للرئيس أردوغان، مما زاد من التحديات التي تواجه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة الأحد المقبل.
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