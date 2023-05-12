 مخاوف السوريين في تركيا قبل الانتخابات | DW الأخبار | DW | 15.05.2023

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DW الأخبار

مخاوف السوريين في تركيا قبل الانتخابات

ينتظر حوالي 4 ملايين سوري في تركيا نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة بفارغ الصبر، فنتائجها قد تؤثر على مصيرهم في تركيا بشكل مباشر. ومهما كانت نتائج الانتخابات سيواجه اللاجئون السوريون مصيرا مجهولا في تركيا.

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