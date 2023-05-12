مخاوف السوريين في تركيا قبل الانتخابات

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ينتظر حوالي 4 ملايين سوري في تركيا نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة بفارغ الصبر، فنتائجها قد تؤثر على مصيرهم في تركيا بشكل مباشر. ومهما كانت نتائج الانتخابات سيواجه اللاجئون السوريون مصيرا مجهولا في تركيا.
تعتزم المعارضة التركية إجراء تغييرات عميقة وشاملة على المشهد السياسي التركي وحتى على مستوى السياسة الدولية إن فازت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي انطلقت اليوم الأحد. فما هي حدود وملامح هذه التغييرات؟
رجب طيب أردوغان حليف الإسلاميين الأكبر في امتحان عسير للاستمرار في حكم تركيا. يدرك الإسلاميون العرب أن أردوغان براغماتي ولم يعد يساندهم كما السابق، فهل يستمرون في دعمه أم أن تركيا عموما أدارت ظهرها لهم؟
حاول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تبديد المخاوف من عدم تسليمه السلطة في حال خسارته الانتخابات من خلال تعهده بانتقال سلمي سلس. كما كشف عن أول خطواته في حال فوزه في الانتخابات.
منذ أكثر من عشرين عاما يجلس أردوغان على كرسي السلطة في تركيا، ولأول مرة يخوض الانتخابات الرئاسية دون أن يكون الأوفر حظا. لكن من هم منافسوه؟ وكم تحالف انتخابي يشارك في الانتخابات؟ وما مدى المساواة في الحملات الانتخابية؟
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