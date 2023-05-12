مخاوف السوريين في تركيا قبل الانتخابات

هذا ما يجب أن تعرفه عن الانتخابات التركية!

منذ أكثر من عشرين عاما يجلس أردوغان على كرسي السلطة في تركيا، ولأول مرة يخوض الانتخابات الرئاسية دون أن يكون الأوفر حظا. لكن من هم منافسوه؟ وكم تحالف انتخابي يشارك في الانتخابات؟ وما مدى المساواة في الحملات الانتخابية؟