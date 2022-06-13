مخاوف أوكرانيا تتزايد بسبب النشاط الروسي على حدود بيلاروسيا

بوتين: سنزود بيلاروسيا بصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن روسيا ستسلم بيلاروسيا "في الأشهر المقبلة" صواريخ قادرة على حمل شحنات نووية، وذلك في ذروة التوتر مع الغرب على خلفية غزو أوكرانيا.