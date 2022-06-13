مخاوف أوكرانيا تتزايد بسبب النشاط الروسي على حدود بيلاروسيا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أزمة أوكرانيا.. روسيا تمدد تدريباتها العسكرية في بيلاروسيا وكييف قلقة من ذلك.العلاقات بين سكان أوكرانيا وبيلاروسيا على الحدود تغيرت تماما بسبب الحرب. وأصبح الخوف هو السائد على الجانب الأوكراني.
أعلن البيت الأبيض أنّ معلوماته الاستخبارية تفيد بأنّ طهران ستزوّد موسكو بـ"مئات الطائرات المسيّرة بما في ذلك طائرات قتالية.. وأنها تستعدّ لتدريب القوات الروسية على استخدام هذه الطائرات" في الحرب الجارية في أوكرانيا.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن روسيا ستسلم بيلاروسيا "في الأشهر المقبلة" صواريخ قادرة على حمل شحنات نووية، وذلك في ذروة التوتر مع الغرب على خلفية غزو أوكرانيا.
قررت دول الناتو تعزيز وجودها العسكري على أبواب روسيا وأعلنت أن روسيا هي التهديد الأهم والمباشر لأمن الحلفاء. يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأمريكي بايدن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا وخصوصا في دول البلطيق.
يعتزم الرئيس جو بايدن زيارة السعودية تزامنا مع تحولات جيوسياسية وأزمة طاقة عالمية على خلفية العدوان الروسي على أوكرانيا. فهل ينجح في إعادة الدفء للعلاقة مع المملكة وجعلها سندا للاستراتيجية الأمريكية في المنطقة والعالم؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول