 مخاوف أوكرانيا تتزايد بسبب النشاط الروسي على حدود بيلاروسيا | DW الأخبار | DW | 12.07.2022

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DW الأخبار

مخاوف أوكرانيا تتزايد بسبب النشاط الروسي على حدود بيلاروسيا

أزمة أوكرانيا.. روسيا تمدد تدريباتها العسكرية في بيلاروسيا وكييف قلقة من ذلك.العلاقات بين سكان أوكرانيا وبيلاروسيا على الحدود تغيرت تماما بسبب الحرب. وأصبح الخوف هو السائد على الجانب الأوكراني.

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