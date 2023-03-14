مخاوف أمنية غربية متزايدة من "تيك توك".. هل هي مبررة؟

بعد الشكوك الأوروبية.. تيك توك يقدم حلاً لضمان الخصوصية

يواجه تطبيق "تيك توك" الصيني حذرا كبيرا عبر العالم وحظرت حكومات على مسؤوليها استخدامه، خوفا من استخدام بياناتهم من قبل السلطات الصينية. لكن التطبيق يبحث عن حل مع شريك لإقناع الأوروبيين بأمن البيانات.