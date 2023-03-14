مخاوف أمنية غربية متزايدة من "تيك توك".. هل هي مبررة؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
حكومات غربية تقرر حظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية، بسبب مخاوف أمنية وسط انتقادات صينية.. ماذا وراء هذا القرار؟
يواجه تطبيق "تيك توك" الصيني حذرا كبيرا عبر العالم وحظرت حكومات على مسؤوليها استخدامه، خوفا من استخدام بياناتهم من قبل السلطات الصينية. لكن التطبيق يبحث عن حل مع شريك لإقناع الأوروبيين بأمن البيانات.
كانت طالبان تجني الكثير من الأموال جراء تجارة الأفيون والهيروين، والآن باتت الحركة تسيطر على زمام الأمور في أفغانستان، البد الذي يزخر بمعادن قيمة، والتي تحتاجها بكين لتنمية الاقتصاد الصيني.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول