 ″مخالف للقانون الدولي″ .. مطالب لفرنسا بمراجعة ″قانون الأمن″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.12.2020

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أخبار

"مخالف للقانون الدولي" .. مطالب لفرنسا بمراجعة "قانون الأمن"

طالب مقررون أمميون فرنسا بمراجعة عميقة لقانون الأمن المثير للجدل. المقررون أكدوا أنه سيكون للقانون انعكاسات خطيرة على حقوق الإنسان بفرنسا وفي بلدان أخرى قد تستلهم التجربة، قائلين إن مشاهد الفيديو تكشف تجاوزات الشرطة.

قنابل الغاز ومهاجمة الشرطة خلال مظاهرة في باريس (سبتمبر/ أيلول 2019)

الشرطة ترد على متظاهرين بقنابل الغاز والاعتقالات في باريس خلال إحدى المظاهرات

طلب خمسة مقررين أممين الخميس (الثالث من ديسمبر/ كانون الأول) من فرنسا مراجعة مسوّدة القانون حول الأمن باعتبار أنها "لا تتماشى والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

مختارات

اعتمد البرلمان الفرنسي قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل بشكل نهائي. ولم يثر القانون الذي يعزز من السيطرة الأمنية انتقادات برلمانية كثيرة. وبالرغم من تقيد القانون للحريات، أكد ماكرون أنه سيطلب تطبيقا دقيقا للقانون.

وأعلن الخبراء المستقلون أنّه "بين الأحكام العديدة لمسوّدة القانون التي قد تحد من حقوق الإنسان ستسمح المادة 22 التي تجيز استخدام طائرات مسيرة للمراقبة باسم الأمن ومكافحة الإرهاب بتوسيع المراقبة خصوصا للمتظاهرين".

وأضافوا في بيان "سيكون لذلك انعكاسات خطيرة على الحق في حياة خاصة وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير في البلاد - وفي أي بلد آخر قد يستوحي من هذا القانون".

 ومع تشكيل لجنة يقودها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المكلفة تقديم توصيات تتعلق بالمادة 24، دعا الخبراء وبينهم إيران خان، المقررة الخاصة حول الحق في حرية الرأي والتعبير، فرنسا إلى القيام بتقييم شامل ليتوافق مشروع القانون بأكمله مع القانون الدولي.

 والمادة 24 الأكثر جدلا "تحظر سوء استخدام الصورة أو أي عنصر آخر يساهم في التعرف" على الشرطيين والدرك أثناء التدخل.

مشاهدة الفيديو 02:31

عشرات الآلاف في فرنسا يحتجون على قانون أمني جديد

ويرى المقررون المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان والذين لا يتكلمون باسم الأمم المتحدة، أن "مشاهد الفيديو لتجاوزات الشرطة التي التقطها أفراد تلعب دورا أساسيا في مراقبة المؤسسات العامة وهذا أساسي لدولة القانون".

واعتبروا أنه "مؤشر جيد أن يعلن أعضاء البرلمان أنهم سيعيدون صياغة المادة 24 الرامية إلى الحد من نشر صور لشرطيين لكن علينا الذهاب إلى أبعد من ذلك وإعادة النظر في هدف مشروع القانون برمته".

وتابعوا "مجرد إعادة صياغة المادة 24 لن يساهم في تصحيح عيوبها وهي ليست بالتأكيد الوحيدة في مشروع القانون التي تمس بحقوق الإنسان" مطالبين بمراجعة "في العمق".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 16:01

مسائيةDW: احتجاجات واعتقالات في فرنسا.. اختبار جديد لماكرون؟

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