مخاطر البحيرات الجليدية

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يؤدي ذوبان البحيرات الجليدية في سويسرا إلى تكوّن المزيد من البحيرات المائية، إلا أن وجود تلك البحيرات على منحدرات جبلية يؤدي إلى سيول تحمل معها صخور جبلية تهدد حياة سكان المناطق المجاورة.
سباح بريطاني يصبح أول شخص يسبح تحت الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي، وذلك لرفع الوعي بالتغيرات المناخية وللدعوة إلى حماية المحيط من الصيد الجائر.
قبل 62 عامًا، انطلق تسعة متزلجين قاصدين "جبل الموت" شمال الأورال، فتحولت التفاصيل المروّعة لاختفائهم مادةً لكوابيس الخيال السينمائي، ولكن أيضا موضوعاً للبحث العلمي في محاولة لفهم ألغاز إحدى أغرب حوادث القرن العشرين.
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