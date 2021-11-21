المستقبل الآن

مخاطر البحيرات الجليدية

يؤدي ذوبان البحيرات الجليدية في سويسرا إلى تكوّن المزيد من البحيرات المائية، إلا أن وجود تلك البحيرات على منحدرات جبلية يؤدي إلى سيول تحمل معها صخور جبلية تهدد حياة سكان المناطق المجاورة.