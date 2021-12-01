 مخاض الحكومة الصعب .. هل يبقى مقتدى الصدر على موقفه؟ | العراق اليوم | DW | 02.12.2021

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العراق اليوم

مخاض الحكومة الصعب .. هل يبقى مقتدى الصدر على موقفه؟

اجتماع في منزل زعيم منظمة بدر هادي العامري يضم مقتدى الصدر، نوري المالكي والشيخ قيس الخزعلي وعمار الحكيم وحيدر العبادي وآخرين. اجتماع تقرير شكل الحكومة القادمة؟

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ضيف الحوار:

د. حميد الكفائي  
 

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