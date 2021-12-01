مخاض الحكومة الصعب .. هل يبقى مقتدى الصدر على موقفه؟

نتائج نهائية.. كتلة الصدر تفوز بالانتخابات العراقية

سيكون رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اللاعب الذي لا يمكن تفاديه في مفاوضات تشكيل حكومة عراقية جديدة بعدما أكدت نتائج نهائية للانتخابات فوز كتلته بأكبر عدد من المقاعد. فماذا عن الكتل الأخرى؟ وهل تغيرت النتائج الآن؟