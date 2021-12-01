العراق اليوم
مخاض الحكومة الصعب .. هل يبقى مقتدى الصدر على موقفه؟
اجتماع في منزل زعيم منظمة بدر هادي العامري يضم مقتدى الصدر، نوري المالكي والشيخ قيس الخزعلي وعمار الحكيم وحيدر العبادي وآخرين. اجتماع تقرير شكل الحكومة القادمة؟
ضيف الحوار:
د. حميد الكفائي
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- تاريخ
02.12.2021
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الكاتب
عباس الخشالي
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مواضيع
العراق اليوم, العراق, نوري المالكي, عمار الحكيم, مقتدى الصدر, بغداد, الفلوجة, دويتشه فيله , الانتخابات البرلمانية الألمانية 2021
-
كلمات مفتاحية
العراق اليوم,
العراق,
دويتشه فيله,
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دويتشه فيله DW عربية,
مقتدى الصدر,
الحكومة العراقية
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- تاريخ
02.12.2021
-
الكاتب
عباس الخشالي
-
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-
مواضيع
العراق اليوم, العراق, نوري المالكي, عمار الحكيم, مقتدى الصدر, بغداد, الفلوجة, دويتشه فيله , الانتخابات البرلمانية الألمانية 2021
-
كلمات مفتاحية
العراق اليوم,
العراق,
دويتشه فيله,
دويتشه فيله عربية,
دويتشه فيله DW عربية,
مقتدى الصدر,
الحكومة العراقية
- تحميل
خزن الملف الصوتي MP3
- إلى المحرر
-
طباعة
طباعة هذه الصفحة
-
الرابط
https://p.dw.com/p/43lEe