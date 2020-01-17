محيط نيمار يرد على تصريحات ميسي!

يبدو أن التصريحات، التي أدلى بها نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي بخصوص نيمار دا سيلفا، لم ترق نوعاً ما لمحيط نيمار دا سيلفا. وكان أحسن لاعب في العالم ست مرات، قد قال في مقابلة صحفية خص بها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية "نيمار متلهف جداً للعودة إلى برشلونة، فقد فعل الكثير من أجل ذلك، والندم أول خطوة لكي يتواجد من جديد في ملعب كامب نو"، وأضاف: "إنه متأسف بسبب الطريقة التي رحل بها".

ولم يتردد محيط صاحب أغلى صفقة في عالم الساحرة المستديرة، في الرد على تصريحات النجم الأرجنتيني، فقد نقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن بعض الأشخاص المقربين جداً من نيمار دا سيلفا قولهم "تصريحات ميسي ليست صحيحة، وميسي يتحدث عن الماضي، وليس عن الوضع الحالي"، وأضافت أن محيط نيمار "متفاجئ" من تصريحات ميسي الأخيرة.

من جهة أخرى، ما يزال الغموض يلف مستقبل نيمار دا سيلفا مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان، إذ يرغب فريق العاصمة الفرنسية في تمديد عقد اللاعب، الذي لم يحسم قراره بعد بالبقاء أو الرحيل عن الفريق الباريسي.

يشار إلى أن ليونيل ميسي ضغط كثيراً- حسب وسائل إعلام مختلفة- على إدارة فريق برشلونة، من أجل استعادة خدمات نيمار دا سيلفا، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وكان النجم البرازيلي قد شكل ثنائياً قوياً مع ميسي، أثناء فترة حمله قميص النادي الكتالوني قبل سنوات.