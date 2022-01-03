محنة عائلة أفغانية علقت في مركز لجوء بولندي

ألمانيا.. دخول أكثر من 11 ألف مهاجر عبر بيلاروسيا وبولندا

سجلت السلطات الألمانية دخول أكثر من 11 ألف شخص بشكل غير قانوني عبر الحدود البولندية قادمين من بيلاروسيا في العام الحالي ينحدر الكثير منهم من العراق وسوريا. في المقابل شهد الشهر الحالي تراجعا كبيرا لهؤلاء مقارنة بالصيف.