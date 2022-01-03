 محنة عائلة أفغانية علقت في مركز لجوء بولندي | DW الأخبار | DW | 16.01.2022

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DW الأخبار

محنة عائلة أفغانية علقت في مركز لجوء بولندي

أخصائية نفسية في برلين تتحدث عن التبعات النفسية والعقلية والجسدية التي تخلفّها تجربة اللجوء المريرة لمئات العلائلات التي ظلت عالقة بين حدود بيلاروسيا وبولندا.

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أخصائية نفسية تتحدث عن التبعات النفسية والجسدية التي تخلفّها تجربة اللجوء المريرة على حدود بيلاروسيا وبولندا.

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