محنة عائلة أفغانية علقت في مركز لجوء بولندي

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أخصائية نفسية في برلين تتحدث عن التبعات النفسية والعقلية والجسدية التي تخلفّها تجربة اللجوء المريرة لمئات العلائلات التي ظلت عالقة بين حدود بيلاروسيا وبولندا.
سجلت السلطات الألمانية دخول أكثر من 11 ألف شخص بشكل غير قانوني عبر الحدود البولندية قادمين من بيلاروسيا في العام الحالي ينحدر الكثير منهم من العراق وسوريا. في المقابل شهد الشهر الحالي تراجعا كبيرا لهؤلاء مقارنة بالصيف.
أعلن نائب رئيسة المفوضية الأوروبية أن جهود وقف تدفّق المهاجرين الذين يحتشدون عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا تؤتي ثمارها، فيما توعد وزير دفاع بيلاروسيا بـ"ردّ قاس" على أي هجمات.
قدوم المهاجرين واللاجئين إلى ألمانيا بحثاً عن الأمان والاستقرار قاسم مشترك بينهم مهما اختلفت قصصهم. أمام بوابة مركز الاستقبال الأولي في مدينة آيزنهوتنشتات، كان لـ "مهاجر نيوز" لقاء بمهاجرين أفارقة.
فيما تركز معظم المهاجرين على حدود بولندا مع بيلاروسيا، واجهت ليتوانيا هي الأخرى زيادة غير مسبوق في أعداد المهاجرين واللاجئين على حدودها. فكيف يبدو الموقف الرسمي والشعبي تجاه المهاجرين؟
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