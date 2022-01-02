 محنة عائلة أفغانية علقت في مركز لجوء بولندي | DW الأخبار | DW | 03.01.2022

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محنة عائلة أفغانية علقت في مركز لجوء بولندي

أخصائية نفسية في برلين تتحدث عن التبعات النفسية والعقلية والجسدية التي تخلفّها تجربة اللجوء المريرة لمئات العلائلات التي ظلت عالقة بين حدود بيلاروسيا وبولندا.

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