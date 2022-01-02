محنة عائلة أفغانية علقت في مركز لجوء بولندي

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أخصائية نفسية في برلين تتحدث عن التبعات النفسية والعقلية والجسدية التي تخلفّها تجربة اللجوء المريرة لمئات العلائلات التي ظلت عالقة بين حدود بيلاروسيا وبولندا.
سجلت السلطات الألمانية دخول أكثر من 11 ألف شخص بشكل غير قانوني عبر الحدود البولندية قادمين من بيلاروسيا في العام الحالي ينحدر الكثير منهم من العراق وسوريا. في المقابل شهد الشهر الحالي تراجعا كبيرا لهؤلاء مقارنة بالصيف.
للوصول إلى أوروبا، كان على المهاجرين سلك طريق وعر مليئ بالعقبات في الأشهر الـ12 الماضية. واجه طالبو اللجوء مصاعب عدة على مشارف الدول الأوروبية، فيما نشبت خلافات وأزمات دبلوماسية بين دول عديدة على خلفية إدارة ملف الهجرة.
لم تستطع أوروبا التغلب على جائحة كورونا عام 2021، فماذا عن عام 2022؟ حيث تبقى الجائحة هي التحدي الأكبر إلى جانب موضوع الهجرة. هذا ناهيك عن مسألة تعافي الاقتصاد والصراعات والأزمات في الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.
قدوم المهاجرين واللاجئين إلى ألمانيا بحثاً عن الأمان والاستقرار قاسم مشترك بينهم مهما اختلفت قصصهم. أمام بوابة مركز الاستقبال الأولي في مدينة آيزنهوتنشتات، كان لـ "مهاجر نيوز" لقاء بمهاجرين أفارقة.
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