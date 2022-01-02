محنة عائلة أفغانية علقت في مركز لجوء بولندي

تحديات ومشاكل كبيرة على أوروبا مواجهتها في عام 2022

لم تستطع أوروبا التغلب على جائحة كورونا عام 2021، فماذا عن عام 2022؟ حيث تبقى الجائحة هي التحدي الأكبر إلى جانب موضوع الهجرة. هذا ناهيك عن مسألة تعافي الاقتصاد والصراعات والأزمات في الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.