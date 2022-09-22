 محنة الصناعة الألمانية | صنع في ألمانيا | DW | 28.09.2022

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صنع في ألمانيا

محنة الصناعة الألمانية

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