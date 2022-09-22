محنة الصناعة الألمانية

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لا تكاد أية صناعة أخرى تعتمد على الطاقة مثل صناعة الألومنيوم. غير أن ارتفاع تكاليف الكهرباء يؤدي بالفعل إلى خفض الإنتاج، بل وإلى إغلاق بعض المصانع.
يأمل كثيرون في فتح ملف حقوق الإنسان وإيلائه الأهمية خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس للسعودية. لكن على المستشار إعطاء الأولوية لأمن الطاقة وإيقاف تراجع الصادرات الألمانية إلى أغنى دولة في الشرق الأوسط.
حضر المستشار الألماني مع رئيس دولة الإمارات، حفل التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال أمن الطاقة وحماية المناخ وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة. كما ستزود الإمارات ألمانيا بشحنات عاجلة من الغاز المسال والديزل.
فيما اضطرت المدن الألمانية مؤخرا لإطفاء أضواء الكثير من معالمها ليلا بسبب أزمة الطاقة في البلاد، لا يعد الأمر سيئا للغاية، إذ أكدت دراسات أن المدن المعتمة ليلا مفيدة أكثر لصحة الإنسان من تلك التي تشعشع أنوارها ليلا.
ناقش المستشار أولاف شولتس خلال زيارة للسعودية التحديات الاقتصادية والسياسية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا. وقبيل توجهه للإمارات، المحطة الثانية في جولته الخليجية قال شولتس إنه يسعى لتعميق شراكة الطاقة مع السعودية.
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