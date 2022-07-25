محمية الحسوة في عدن.. أي مصير ينتظرها؟

"جبال" النفايات في اليمن خطر صحي وبيئي.. كيف يمكن التخلص منها؟

يعاني اليمن عامة والعاصمة صنعاء خاصة من مشكلة تجمع النفايات وعدم معالجتها. وهو ما يؤثر على صحة السكان وعلى البيئة في نفس الوقت. لكن هناك مبادرات ومشاريع لمعالجة المشكلة والاستفادة من النفايات في توليد الطاقة.