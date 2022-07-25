محمية الحسوة في عدن.. أي مصير ينتظرها؟

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محمية الحسوة في عدن.. من محمية طبيعية حازت على جائزة "خط الاستواء" من الأمم المتحدة إلى مكب للنفايات، ما مصيرها الذي لا تفرضه ظروف الحرب فقط؟
في تطور ملفت، صادق البرلمان الأوروبي على العلامات الخضراء لاستثمارات الطاقة شملت الغاز والطاقة النووية وسط أزمة طاقة غير مسبوقة عقب العدوان الروسي على أوكرانيا، قرار له تداعيات بالغة الأهمية وفق خبراء ألمان وأوروبيين.
يعاني اليمن عامة والعاصمة صنعاء خاصة من مشكلة تجمع النفايات وعدم معالجتها. وهو ما يؤثر على صحة السكان وعلى البيئة في نفس الوقت. لكن هناك مبادرات ومشاريع لمعالجة المشكلة والاستفادة من النفايات في توليد الطاقة.
تؤكد نتائج حديثة مدهشة نظرية التطور. فالحيوانات والنباتات تتكيف في مدننا بسرعة وخاصة مع ظروف معيشتها الجديدة.
نحب نحن البشر حيواناتنا الأليفة ونريد الأفضل لها. ومع ذلك، فإن القليل من الوعي البيئي لا يضر في هذا السياق، إذا كنت ترغب في رعاية حيواناتك بشكل صديق للبيئة قدر الإمكان، فستجد النصائح الصحيحة هنا.
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