 محمية الحسوة في عدن.. أي مصير ينتظرها؟ | DW الأخبار | DW | 25.07.2022

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محمية الحسوة في عدن.. أي مصير ينتظرها؟

محمية الحسوة في عدن.. من محمية طبيعية حازت على جائزة "خط الاستواء" من الأمم المتحدة إلى مكب للنفايات، ما مصيرها الذي لا تفرضه ظروف الحرب فقط؟

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