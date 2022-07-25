 محمية الحسوة الطبيعية الحائزة على جائزة ″خط الاستواء″ من الأمم المتحدة تتحول إلى مكب للنفايات | DW الأخبار | DW | 06.11.2022

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DW الأخبار

محمية الحسوة الطبيعية الحائزة على جائزة "خط الاستواء" من الأمم المتحدة تتحول إلى مكب للنفايات

محمية الحسوة في عدن ...من محمية طبيعية حازت على جائزة "خط الاستواء" من الأمم المتحدة، إلى مكب للنفايات بسب الإهمال وظروف الحرب.

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