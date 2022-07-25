محمية الحسوة الطبيعية الحائزة على جائزة "خط الاستواء" من الأمم المتحدة تتحول إلى مكب للنفايات

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محمية الحسوة في عدن ...من محمية طبيعية حازت على جائزة "خط الاستواء" من الأمم المتحدة، إلى مكب للنفايات بسب الإهمال وظروف الحرب.
تسعى مصر، كغيرها من الدول، إلى الالتزام بالحفاظ على البيئة خصوصاً في المشروعات التنموية الكبرى. لكن في ظل غياب الرقابة والمحاسبة وعدم الاهتمام بالآراء المخالفة كانت النتائج، أو ما يُتوقع أن تكون عليه الأمور، كارثية.
بنغلاديش بلد معرض بشدة لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر وفيضانات كارثية متكررة. المياه تدمّر المحاصيل الزراعية والمنازل. والسكان يعيشون في صراع دائم ضد الفيضانات. والسبب الرئيسي هو: الاحتباس الحراري العالمي.
سلطت حادثة وفاة الطفل أسامة في مكب للنفايات بقطاع غزة الضوء على المخاطر التي يواجهها العاملون في جمع القمامة وكثير منهم من الأطفال. إذ دفعهم الوضع الاقتصادي الصعب للبحث عن قوتهم في "مصائد الموت" هذه.
يعاني اليمن عامة والعاصمة صنعاء خاصة من مشكلة تجمع النفايات وعدم معالجتها. وهو ما يؤثر على صحة السكان وعلى البيئة في نفس الوقت. لكن هناك مبادرات ومشاريع لمعالجة المشكلة والاستفادة من النفايات في توليد الطاقة.
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