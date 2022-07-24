محمية الحسوة الطبيعية الحائزة على جائزة "خط الاستواء" من الأمم المتحدة تتحول إلى مكب للنفايات

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في تطور ملفت، صادق البرلمان الأوروبي على العلامات الخضراء لاستثمارات الطاقة شملت الغاز والطاقة النووية وسط أزمة طاقة غير مسبوقة عقب العدوان الروسي على أوكرانيا، قرار له تداعيات بالغة الأهمية وفق خبراء ألمان وأوروبيين.
يعاني اليمن عامة والعاصمة صنعاء خاصة من مشكلة تجمع النفايات وعدم معالجتها. وهو ما يؤثر على صحة السكان وعلى البيئة في نفس الوقت. لكن هناك مبادرات ومشاريع لمعالجة المشكلة والاستفادة من النفايات في توليد الطاقة.
نحب نحن البشر حيواناتنا الأليفة ونريد الأفضل لها. ومع ذلك، فإن القليل من الوعي البيئي لا يضر في هذا السياق، إذا كنت ترغب في رعاية حيواناتك بشكل صديق للبيئة قدر الإمكان، فستجد النصائح الصحيحة هنا.
سلطت حادثة وفاة الطفل أسامة في مكب للنفايات بقطاع غزة الضوء على المخاطر التي يواجهها العاملون في جمع القمامة وكثير منهم من الأطفال. إذ دفعهم الوضع الاقتصادي الصعب للبحث عن قوتهم في "مصائد الموت" هذه.
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