 محمد علي.. من هو المقاول الذي يحمل معول ″هدم″ نظام السيسي؟ | سياسة واقتصاد | DW | 24.09.2019

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سياسة واقتصاد

محمد علي.. من هو المقاول الذي يحمل معول "هدم" نظام السيسي؟

من يكون محمد علي، المقاول الذي أربك النظام المصري، وساهم في خروج متظاهرين يطالبون برحيل عبد الفتاح السيسي؟ هل مقاطع فيديوهاته مجرّد صرخةً لمواطن مصري مقهور أم هي استراتيجية محكمة لإنهاء حكم السيسي؟

Ägypten Kairo | Anti-Regierungsproteste (Getty Images/AFP)

من مظاهرات الجمعة الماضية

منذ صعود عبد الفتاح السيسي إلى رئاسة الدولة المصرية، لم تظهر شخصية مصرية على وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الذي يظهر عليه محمد علي. فبمجرد ما ينشر هذا المقاول-الممثل مقطعاً على صفحاته حتى يتسابق مئات الآلاف لمشاهدته، بل إن تأثير محمد علي، لم يبقَ حبيس العالم الرقمي، ففي الوقت الذي ظن فيه كثيرون أن دعواته للتظاهر ضد السيسي لن تكون إلّا صيحة في وادٍ عميق، فوجئوا بالمئات يصدحون في عدة شوارع مصرية بضرورة رحيل السيسي، في مشهد أحيا ميدان التحرير الذي يرقد في غيبوبة منذ سنوات.

من يكون؟

عُرف محمد علي لدى المصريين المتابعين للدراما بدوره في فيلم "البر الثاني" الذي أنتجه الممثل ذاته عام 2016، وقد أعلنت "نيتفلكس" في وقت سابق من هذا العام عرض هذا العمل على منصاتها. وقبل خروجه بفيديوهاته المثيرة للجدل، كان محمد علي قد أعلن أن فيلمه سيُعرض في صالات السينما بإسبانيا، حيث يقيم حاليا، خاصةً أن العمل يتطرق لظاهرة الهجرة غير النظامية.

كما شارك محمد علي في أعمال أخرى، آخرها الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير". وإلى حدود الأشهر الماضية، كانت أخبار هذا الفنان (المقاول) حاضرةً في الإعلام المقرّب من السلطة للحديث عن أخباره الفنية. لكن الجانب الذي لم يكن مشهوراً في سيرته، هو عمله في مقاولات البناء، وهو العمل الذي أدى إلى التوتر بينه وبين النظام المصري. فقد بدأ محمد علي مقاطعه بمطالب وجهها إلى الجيش المصري، يطالبه فيها بتمكينه من مستحقاته المادية، قبل أن ترتفع حدة لهجته ويبدأ في كشف ما اعتبره فساداً ينخر مؤسسة الجيش، ثم يشرع في كيل اتهامات للسيسي شخصيا، مطالباً المصريين بالثورة عليه.

معارض من داخل المنظومة

حارَ من يهاجمون محمد علي في تصنيفه، ولم تنجح  كل محاولاتهم في تصنيفه "إخوانيا"، التهمة الجاهزة التي تلصق بكل من رفع صوته ضد السيسي، فالممثل المقاول يعبّر عن أفكار وتوجهات ليبرالية لا تتبناها حركات الإسلام السياسي. لكن هناك من انتقدوا محمد علي بأنه كان جزءاً من المنظومة "الفاسدة" حتى ولو كانت أعماله قانونية، وأنه لم يبدأ حربه ضد السيسي إلّا لأغراض مالية بالأساس، ولو تمّت الاستجابة لمطالبه، لما طالب بإسقاط النظام.

كما أن الارتباطات السابقة لمحمد علي، كمقاول جمعته مشاريع مالية مع مؤسسة الجيش، ومنتج سينمائي يملك علاقات معيّنة مع دوائر في الدولة، جعلت محلّلين لا ينظرون ببراءة مطلقة لنشاطه على التواصل الاجتماعي، بل قد يكون جزءاً من صراع داخل السلطة، خاصةً مع تصاعد الانتقادات الدولية للسيسي واستمرار تدهور الأحوال المعيشية للمواطن المصري، وتزايد نشاط "جبهة ضباط مصر" المقربة من الرئيس السابق لأركان الجيش، سامي عنان، المعتقل منذ مدة.

وفي هذا السياق، يقول ستيفان رول، المحلل السياسي الألماني المتخصص في الشأن المصري، لـDW  إن بروز محمد علي يقوّي "افتراض وجود توترات بين النخب داخل الدولة"، وأن "هذه المقاطع لا تعطي الانطباع أنها خارج هذه التوترات، بل كما لو أنه قد تمّ تخطيطها منذ زمن". ويشير رول إلى أن محمد علي قد يكون مدعوماً من جهة داخل الجيش، مستاءة من السيسي، ومقربة من حسني مبارك.

لكن هناك من يرى أن على المصريين أن يكونوا براغماتيين، وأن ينتهزوا فرصة "أسرار محمد علي" لأجل المزيد من الضغط على النظام الحالي، سواء لإصلاحه أو حتى إسقاطه، فلا يهم هنا مبرّرات خروج هذا المقاول، ولا خلفياته الشخصية والسياسية، لكن المهم هو الإجابة عن الأسئلة الحارقة التي يطرحها، والمهم مدى مصداقية الأسرار التي يكشفها عن تغوّل الفساد في الدولة.

Mohamed Ali Secrets (Facebook/Mohamed Ali Secrets)

الفنان المقاول محمد علي الذي أربك النظام المصري.

"تفوّق على إعلام السلطة"

من أكبر انتصارات محمد علي، أنه تفوّق على الماكينة الإعلامية للدولة، فباستخدام كاميرا هاتف محمول والبث المباشر عبر فيسبوك، سرق الأضواء في السوشيال ميديا من إعلاميي "التوك شو" الذين لم يتوقفوا عن مهاجمته طوال الأيام الماضية. يؤكد الكاتب علاء الأسواني هذا الكلام في إحدى مقالاته: " نجح محمد علي خلال أيام قليلة في تبديد دعاية إعلام النظام التي كلفت مليارات الجنيهات والسبب في ذلك أن الواقع اليومي للمصريين أصبح يكذب كل ما يرّدده الإعلام"، مضيفاً أن "الحماس البالغ الذي استقبل به المصريون هذه الفيديوهات يدّل على أن الأفكار الدعائية التي طالما استعملها نظام السيسي لإسكات المعارضين لم تعد تقنع أحدا".

يظهر محمد علي تلقائياً في فيديوهاته، مركزاً بشكل جلي على ما هو عاطفي، إذ يقول في واحد من فيديوهاته الحديثة: لو مت.. أنا والشهداء دم في رقبتكم يا مصريين.. ضحينا عشانكم كثير. جيبيو حق مصر واحكموا انتو مصر". وفي الوقت نفسه، لا يلقي محمد علي بالاً لمصطلحاته، إذ يهاجم السيسي بضراوة، فسرها كثيرون بـ"الشعبوية"، بينما فسرها آخرون على أنها تنفيس عن غصب مصريين كثر يعيشون تحت الضغط ولا يستطيعون التعبير بحرية.

وما أعطى قوة لفيديوهات محمد علي، أن مساره الفني مكّنه من خبرات في الوقوف أمام الكاميرا. وحتى ولو كان صادقاً في تعابيره، فإنه ما تلّقاه من زادٍ في مجال التمثيل جعله ينجح في التعبير بشكل أكبر. لكن ليست القدرات الخاصة لهذا الفنان ـ المقاول هي ما ساهمت في انتشار فيديوهاته، بل الأسرار التي كشفها، كتلك التي تخصّ القصور الرئاسية، وما أعقبها من اعتراف للسيسي أنه فعلاً يبني هذه القصور، لكن لأجل مصر وليس لأجله!

لكن هناك من يحذر من مغبة الوقوع في فكرة الأيقونات، خاصةً مع تزامن فيديوهات محمد علي مع عودة وائل غنيم إلى الظهور، وهو في حالة نفسية وُصفت بالمهزوزة، أثرت كثيراً على النظرة التي رافقته كأحد رموز ثورة يناير 2011. ولذلك، ولأجل الخروج من شخص محمد علي، إلى أهداف الراغبين بـ"ثورة تصحيحية" بعيداً عن الشخصنة، ينبه الأسواني في مقاله الجديد على موقع DW عربية إلى أن "تقديس من اعتبرناهم أيقونات الثورة خطأ دفعنا ثمنه غاليا.. وقد حدث أكثر من مرة أن تعلق مصير الثورة بشخص اعتبرناه أيقونة فإذا به يتردد ويخاف ويتراجع وقد دفعنا جميعا ثمن تخاذله".

الكاتب: إسماعيل عزام

  • Tunesien begeht Jahrestag der Revolution (picture-alliance/dpa)

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  • Libanon, Beirut, Flaggen feiern den Unabhänigkeitstag (DW/A.Vohra)

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  • Doha - Eröffnungsfeier der 15. Asienspiele (picture-alliance/dpa)

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  • Marokko, Fes: Arabische Schriftzeichen - Presse (picture-alliance/dpa/M. Murat)

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  • Algerien Studenten protestieren in Algier gegen Bouteflika (Reuters/Z. Bensemra)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

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  • Irak Pressefreiheit Symbolbild (picture-alliance/dpa/M. Messara)

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  • Ägypten Protest für Pressefreiheit (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/A. Sayed)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

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    تقول منظمة مراسلون بلا حدود إن مصر "أصبحت أحد أكبر سجون الصحفيين في العالم" في عام 2018، مضيفة أن بعضهم "يقضي سنوات في الإيقاف التحفظي دون توجيه أي تهمة ودون محاكمة، وتصدر في حق آخرين أحكام ثقيلة بالسجن تصل إلى المؤبد في إطار محاكمات جائرة". وتراجعت مصر في نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة نقطتين لتحتل المرتبة 163.

  • Jemen Kameramann während einer Protest für Pressefreiheit in Sanaa (picture-alliance/dpa/Y. Arhab)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

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  • Leute halten Bilder von Jamal Khashoggi während der Demonstration vor dem saudi-arabischen Konsulat (imago/Depo Photos)

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  • Syrien Pressefreiheit Kameramann an der türkisch-syrischen Grenze bei Kobane (picture alliance/abaca)

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  • Afrika Pressefreiheit l Sudan (Getty Images/AFP/O. Kose)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

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