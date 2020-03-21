محمد صلاح يعثر على صديق جديد!

يرتبط نجم ليفربول محمد صلاح بصداقة قوية للغاية مع لاعب "الريدز" السابق ديان لوفرين، فصداقة هذا الثنائي لم تقتصر فقط على كل ما له علاقة بعالم كرة القدم، بل امتدت أيضاً إلى خارج أسوار معشوقة الجماهير الأولى في العالم.

وأثارت صداقة صلاح ولوفرين اهتمام العديد من جماهير "الريدز" في العالم، إذ تبادل الثنائي المزاح في أكثر من مرة سواء في تدريبات الفريق أو على مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقاطع الفيديو أو الصور.

إلا أن صداقة هذا الثنائي تعرضت لضربة قوية بعد رحيل ديان لوفرين إلى فريق زينت سان بطرسبورغ الروسي، حيث أراد لوفرين في الحصول على دقائق لعب أكثر بعدما كان حبيس دكة بدلاء ليفربول طيلة فترات الموسم الماضي.

ويبدو أن محمد صلاح لم ينتظر طويلاً من أجل العثور على صديق جديد في ليفربول، لاسيما وأن العلاقة بين معظم لاعبي ليفربول أكثر من رائعة، حسب ما أشارت إليه تقارير صحفية سابقة.

وفي هذا الشأن، كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" عن هوية أفضل صديق لمحمد صلاح، وأضافت الصحيفة البريطانية أن لاعب "الريدز" شيردان شكيري هو الصديق المُفضل حالياً للنجم المصري.

وأوضحت "ليفربول إيكو" أن الثنائي صلاح وشكيري شوهدا معاً بالقرب من بعضهما البعض في تدريبات ليفربول، وأضافت أن الثنائي تبادلا الضحك واستمتعا بوقتهما في تدريبات بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

ويستهل ليفربول السبت (12 سبتمبر/ أيلول 2020) حملة الدفاع عن لقبه أمام ليدز يونايتد، الذي نجح في الصعود إلى دوري الأضواء تحت قيادة المدرب الأرجنتيني الشهير مارسيلو بيلسا.