محمد صلاح يرد على منتقديه وكلوب يبدد الشكوك في ولائه لمصر

بعد تصريحات للألماني كلوب، شكك كثيرون في ولاء محمد صلاح لمنتخب بلاده. وتعرض النجم المصري المصاب لسيل من حملات تخطت حدود الانتقاد. واليوم خرج صلاح عن صمته، فيما دافع كلوب عن لاعبه مؤكدا أنه "أكثر مصري إخلاصا قابلته".

وسط الضجة المثارة حول خروجه من معسكر منتخب مصر الذي يخوض كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار، كسر محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس (25 يناير/ كانون الثاني 2024) حاجز الصمت وكتب تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) باللغة العربية قال فيها: "بدأت أمس برنامج العلاج والتأهيل وسأفعل كل شيء ممكن لأكون جاهزا في أقرب وقت وأعود للمنتخب وفقا لما هو متفق عليه منذ البداية".

ولم ينس قائد منتخب مصر الرد على منتقديه، مضيفا "أحب بلدي وأحب ناسها، حاولوا أكثر".

كلوب: مو أكثر مصري إخلاصًا وولاء قابلته

وكان محمد صلاح قد تعرض لموجة شديدة من الانتقادات والتشكيك في ولائه لمنتخب بلاده منذ أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول أن اللاعب سيعود إلى إنجلترا لاستكمال علاجه من إصابة عضلية لحقت به في مباراة غانا بالجولة الثانية بدور المجموعات وأنه في حال تعافيه سيعود مجددا لمنتخب مصر حال تأهله للمباراة النهائية.

واندفع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وكثيرون من مقدمي البرامج الرياضية في مصر مهاجمين صلاح ووجهوا له اتهامات عديدة من أهمها عدم ولائه لمنتخب بلاده لأن إصابته بسيطة ولا تحتاج إلى ترك الفريق كما شبه آخرون ذهابه للعلاج في بريطانيا "بالهروب من الميدان" بينما منتخب بلده يخوض البطولة.

وبعد فحوصات طبية متقدمة تبين أن إصابة محمد صلاح ستبعده عن الملاعب فترة أطول من المحددة في البداية. ودافع كلوب عن لاعبه وقال: "إذا شكك شخص ما حقًا في ولاء محمد صلاح، فأعتقد أنه يجب عليه أن يتساءل عما إذا كان ولاءه هو الولاء الصحيح". وتابع المدرب الألماني: "مو (صلاح) هو أكثر مصري إخلاصًا وولاء قابلته في حياتي".

المدرب الألماني يورغن كلوب عن محمد صلاح: "مو هو أكثر مصري إخلاصًا وولاء قابلته في حياتي". صورة من: picture-alliance/dpa/M. Pain

كلوب: نملك الهدف نفسه

ومن جهة أخرى، حاول يورغن كلوب نزع فتيل أي خلاف محتمل بين ناديه والمنتخب المصري

وأوضح اليوم الخميس أنّه "لم يتقصد" الكشف عن أي معلومة، نظرا إلى اهتمام الطرفين بالأفضل لصلاح. وقال مدرب بوروسيا دورتموند السابق "معظم الاشخاص في مصر يتفهمون الوضع لأننا نملك الهدف نفسه مثل مصر وهو أن يكون "مو" جاهزا بأسرع وقت ممكن". وأضاف "كل الاطراف يوافقون بأنه من المنطقي أن يخضع للعلاج هنا. علينا خوض الموسم الحالي لذا نريده أن يكون جاهزا لكن في حال كان جاهزا في وقت أبكر واستمرت مصر في البطولة القارية، فسيعود من جديد، هذا واضح. إنه بمثابة فوز للجانبين".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 ،ويتأهل الفائز منهما للدور ربع النهائي منتظرا الفائز من مباراة غينيا الإستوائية وغينيا.

ص.ش/ ع.ش (د ب أ، أ ف ب)